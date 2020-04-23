В соседних с Приамурьем регионах намного больше случаев COVID-19

Дальний Восток продолжает прибавлять в статистике заболеваемости коронавирусной инфекцией. Лидирует по числу больных Хабаровский край, по данным на 23 апреля там было подтверждено 310 случаев заражения. Остальные три соседних региона также опережают Приамурье.

По данным сайта стопкоронавирус.рф в Забайкальском крае было зарегистрировано 64 заболевших, пять человек выздоровело, в Еврейской автономной области — 66 человек, из них шестеро выписаны, в Якутии положительные тесты у 128 человек, 17 выздоровели.

В Хабаровском крае у 310 человек был подтвержден факт заражения, 19 человек выписаны, пять человек умерли.

Согласно распоряжению губернатора Амурской области от 1 апреля 2020 года № 44-р всем жителям и временно проживающим на территории региона рекомендовано воздержаться от посещения мест массового скопления людей, ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха.

В случае прибытия на территорию Амурской области из других регионов Российской Федерации необходимо незамедлительно сообщить контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, а также необходимости оказания им социальной поддержки в условиях самоизоляции на горячую линию по номеру 112. Срок домашней самоизоляции должен составлять 14 дней. При этом работодатели обязаны содействовать этому, при наличии возможности переводить таких сотрудников на удаленную работу. Необходимо воздержаться от направления работников в служебные командировки.

В случае появления любого ухудшения состояния здоровья приехавшим из других регионов рекомендуется незамедлительно обращаться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций и сообщать данные о своем прибытии в Амурскую область.

По состоянию на 23 апреля в Амурской области с нарастающим итогом выявлено 25 случаев COVID-19. Как отмечает пресс-служба правительства региона, все заболевания эпидемиологически связаны с выездом накануне за пределы области в другие субъекты РФ или за границу.

Среди 25 заболевших — жители города Благовещенска (15 человек), города Белогорска (4 человека), города Тынды (2 человека), города Зеи (3 человека) и Магдагачинского района (1 человек).

Пять человек выписаны из стационара с выздоровлением. 20 заболевших продолжают получать необходимое лечение. У 35 % заболевших — легкое течение заболевания в виде ОРВИ, у 30 % — бессимптомное носительство.