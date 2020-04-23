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23апреля
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сегодня, 17:55 5

В Амурской области начали шить многоразовые защитные костюмы для медработников (видео)

В Амурской области начали шить многоразовые защитные костюмы для медработников (видео)

В Приамурье запустили производство многоразовых защитных костюмов для медицинских работников. Пошив 500 комплектов первыми в регионе оперативно наладили в государственном реабилитационно-техническом центре по обслуживанию инвалидов. Поручение об организации такой работы накануне дал губернатор Амурской области Василий Орлов.

По словам генерального директора Центра Марка Герасимова, производство получилось наладить в максимально сжатые сроки. На подготовку пробного варианта костюма по техническим требованиям регионального министерства здравоохранения и прохождения всех необходимых исследований потребовалось не более трех дней. На эти цели из резервного фонда Амурской области выделено порядка 1,5 миллиона рублей.

«Самое главное для нас – уложиться в поставленные сроки. Мы понимаем, что в текущей ситуации должны оперативно выполнить заказ и обеспечить защитой тех, кто сейчас на передовой в борьбе с коронавирусом. Планируем справиться за 10-14 дней. В настоящее время на производстве организовано 5 рабочих мест, но в случае увеличения спроса готовы привлечь дополнительных специалистов», – поделился Марк Герасимов.

На пошив одного многоразового защитного костюма уходит около часа. Он представляет собой цельный комбинезон с капюшоном, поясом и специальными повязками, которые надежно фиксируют костюм в основании рукавов и штанин. Дополнительно в комплекте предусмотрены бахилы, перчатки и защитная маска, которая полностью закрывает лицо.

Главная особенность защитной одежды в используемых тканях и фурнитуре. Технолог швейного производства Лариса Викторова отмечает, что при пошиве используется специальный вид нетканного материала, который обладает бактерицидной защитой и способен выдерживать многократную обеззараживающую обработку. Материал одобрен Роспотребнадзором. Костюм легкий, но сделан из плотного водоотталкивающего материала. Особое требование к нитям – они армированные, что позволяет продлить срок службы костюма на долгое время.

Реабилитационно-технический центр по обслуживанию инвалидов уже не первый раз помогает с производством специальных защитных изделий. В марте при большой потребности в гигиенических масках предприятие одним из первых наладило производство многоразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания. Кроме этого, Центр уже много лет изготавливает протезы, корсеты и ортопедическую обувь для людей с ограниченными возможностями, сообщает областное правительство.

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#коронавирус #производство #Альфа ТВ

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    сразу в обработку

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Что начали шить - отличная новость. Главное, чтобы эти костюмы реально защищали и были удобны. Так что, слово за докторами.

  • гусеница

    гусеница
    1 час назад

    Лучше поздно чем никогда. Медработников надо беречь!

    С уважением

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    "На подготовку пробного варианта костюма по техническим требованиям регионального министерства здравоохранения и прохождения всех необходимых исследований потребовалось не более трех дней." - "Скоро только кошки родятся"

    Самое главное, чтобы эти изделия отвечали всем технологическим требованиям и надежно защищали мед.работников.

  • каша малаша

    каша малаша
    28 минут назад

    Ну если материал одобрил Роспотребнадзор, то должны точно защищать. Там же не дураки сидят

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