В Амурской области начали шить многоразовые защитные костюмы для медработников (видео)

В Приамурье запустили производство многоразовых защитных костюмов для медицинских работников. Пошив 500 комплектов первыми в регионе оперативно наладили в государственном реабилитационно-техническом центре по обслуживанию инвалидов. Поручение об организации такой работы накануне дал губернатор Амурской области Василий Орлов.

По словам генерального директора Центра Марка Герасимова, производство получилось наладить в максимально сжатые сроки. На подготовку пробного варианта костюма по техническим требованиям регионального министерства здравоохранения и прохождения всех необходимых исследований потребовалось не более трех дней. На эти цели из резервного фонда Амурской области выделено порядка 1,5 миллиона рублей.

«Самое главное для нас – уложиться в поставленные сроки. Мы понимаем, что в текущей ситуации должны оперативно выполнить заказ и обеспечить защитой тех, кто сейчас на передовой в борьбе с коронавирусом. Планируем справиться за 10-14 дней. В настоящее время на производстве организовано 5 рабочих мест, но в случае увеличения спроса готовы привлечь дополнительных специалистов», – поделился Марк Герасимов.

На пошив одного многоразового защитного костюма уходит около часа. Он представляет собой цельный комбинезон с капюшоном, поясом и специальными повязками, которые надежно фиксируют костюм в основании рукавов и штанин. Дополнительно в комплекте предусмотрены бахилы, перчатки и защитная маска, которая полностью закрывает лицо.

Главная особенность защитной одежды в используемых тканях и фурнитуре. Технолог швейного производства Лариса Викторова отмечает, что при пошиве используется специальный вид нетканного материала, который обладает бактерицидной защитой и способен выдерживать многократную обеззараживающую обработку. Материал одобрен Роспотребнадзором. Костюм легкий, но сделан из плотного водоотталкивающего материала. Особое требование к нитям – они армированные, что позволяет продлить срок службы костюма на долгое время.

Реабилитационно-технический центр по обслуживанию инвалидов уже не первый раз помогает с производством специальных защитных изделий. В марте при большой потребности в гигиенических масках предприятие одним из первых наладило производство многоразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания. Кроме этого, Центр уже много лет изготавливает протезы, корсеты и ортопедическую обувь для людей с ограниченными возможностями, сообщает областное правительство.