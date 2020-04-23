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23апреля
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сегодня, 17:45 3

В Благовещенске показали, что представляет из себя обсерватор (видео)

В Благовещенске показали, что представляет из себя обсерватор (видео)
Фото: Альфа ТВ

Медики больницы восстановительного лечения Благовещенска находятся в полной готовности, чтобы в случае необходимости принять граждан, прибывших из неблагополучных по COVID-19 территорий. С начала апреля обычные пациенты переведены на обслуживание в поликлиниках по месту жительства. Сейчас обсерватор пуст.

Предполагается, что в данном обсерваторе будут находиться граждане, которым негде самоизолироваться. Если они предпочтут проходить самоизоляцию в медицинском учреждении, то в течение 14 дней будут находиться в своей палате под присмотром медиков. Под присмотром медиков пройдут тест на коронавирус.

В больнице восстановительного лечения под обсерватор выделили все 60 коек. В одной палате площадью шесть квадратных метров смогут находиться два человека. В их распоряжении будут телевизор, душ и туалет. Выходить за пределы своей палаты на время самоизоляции граждане не смогут.

Оборудование обсерватора на базе больницы не потребовало глобальных перемен в учреждении. Для этого всех пациентов отправили на лечение в поликлиники по месту жительства, а медиков оснастили защитными костюмами и средствами. В обычное время здесь восстанавливают здоровье пациенты по профилям: кардиология, неврология, травматология. Действуют круглосуточный и дневной стационары, физиотерапевтический кабинет, кабинет рефлексотерапии, кабинет массажа и лечебной физкультуры, кабинет гирудотерапии, кабинет мануальной терапии и другие.

Подробности в материале Альфа ТВ.

Как сообщало Амур.инфо, всего в Амурской области предусмотрено 26 обсерваторов на 540 мест для обсервации граждан КНР, имеющих вид на жительство в России, прибывших из Китая, в том числе 160 коек в Благовещенске.

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#Альфа ТВ #коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • дед

    дед
    5 часов назад

    как же так? у Вас на 2 палаты(на 4 клиента) один туалет и одна раковина для умывания...и в фильме это видно???

  • fan

    fan
    4 часа назад

    что у нее на лице с маской происхождит?

  • Одинокая волчица

    Одинокая волчица
    4 часа назад

    У неё все не так: очки защищают затылок, маска - подбородок.

    Да ещё и нарушение социальной дистанции.

    С таким отношением к пандемии обсерватор долго не протянет.

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