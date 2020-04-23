По северу возможен мокрый снег: прогноз погоды в Приамурье на 24 апреля

В пятницу, 24 апреля, в Амурской области ожидается переменная облачность, местами по северным районам небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь со снегом). Ветер северного и северо-восточного направления от слабого до умеренного.

Температура ночью минус 3…8 градусов, местами похолодает от 9 до 14 градусов. В течении дня потеплеет до плюс 8…13 градусов, по северо-востоку – плюс 1…6 градусов.

В Благовещенске ночью малооблачно, днем переменная облачность, без осадков. Ночью ветер будет слабый северного и северо-восточного направления, который усилится днем до 8–13 метров секунду.

Температура ночью в областном центре опустится до 5…7 градусов с минусовым значением, днем воздух прогреется до 8…10 градусов со знаком плюс, сообщают в своем Инстаграме синоптики Амурского гидрометцентра.