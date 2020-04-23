Авторы фильма о ветеранах: «Им просто нужно человеческое отношение»

«Это не динамичные картинки под музыку, это рассказ очень возрастных людей. Почти все плохо слышат, не видят, они месяцами не выходят на улицу. Мы бы хотели, чтобы вы остановились, посмотрели на них. Прониклись их историями так же, как мы», – рассказывает оператор фильма Андрей Молев в программе «Простые вопросы».

«Я сейчас все время думаю, что 9 мая праздника не будет. Онлайн-трансляции, которые будут вестись – ветеранам они не нужны, не все даже поймут, как подключится. Мы бы поехали поздравить, наших героев, но переживаем за их здоровье. Не знаем, какой найти способ, чтобы они почувствовали себя героями этого праздника», – добавляет Ирина Стругачева.

Фильм также выйдет в эфир на телеканале «Сатком.Инфо» 24 апреля в 18:00, 3 мая в 16:00, 9 мая в 10:00.