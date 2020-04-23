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23апреля
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сегодня, 17:19 6

Еще четверых жителей Благовещенска будут судить за нарушение режима самоизоляции

Еще четверых жителей Благовещенска будут судить за нарушение режима самоизоляции
Фото: ulpravda.ru/

В Благовещенский городской суд поступили и назначены к рассмотрению очередные дела о нарушениях режима самоизоляции. Речь идет о четверых амурчанах, которые ранее прибыли из Королевства Таиланд, неблагополучного по распространению новой коронавирусной инфекции.

Все они сразу по прибытию получили постановление главного государственного санитарного врача по Амурской области о самоизоляции сроком на 14 дней. Но сидеть дома не стали.

Так, при проверке соблюдения режима самоизоляции сотрудниками полиции по месту жительства одной из благовещенок дверь никто не открыл, в телефонном разговоре с полицейскими женщина пояснила, что находится за пределами Благовещенска.

При аналогичной проверке двух других горожан – супругов – по месту их жительства стражам порядка никто не открыл дверь. Из пояснений мужчины и женщины следует, что в этот момент они находились дома, но не слышали звонка, поскольку спали с маленькими детьми.

Еще один житель областного центра, по версии полицейских, являясь индивидуальным предпринимателем, в период режима самоизоляции торговал в продуктовом киоске по адресу: улица Кузнечная, 113а.

В отношении всех четверых горожан было возбуждено дело об административном нарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих). Административные материалы переданы для рассмотрения в суд.

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#закон #коронавирус #суды

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    5 часов назад

    люди готовы заразить всех окружающих

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    3 часа назад

    Думаю они до сих пор не поняли за что с ними так поступили. Их поблагодарят те люди с которыми они контактировали.

  • МастерЛомастер

    МастерЛомастер
    1 час назад

    Интересно в бане тесно. А супругов, которые якобы дома дрыхли на каком основании штрафовать собираются?

  • Березин Р.М.

    Березин Р.М.
    1 час назад

    Это прям неуважение какое-то ко всем. На уме конечно другие слова, про этих людей.

  • Mandalorian

    Mandalorian
    32 минуты назад

    Да в тае зараженных то всего 2800 человек на всю страну, они быстрей здесь его подхватят.

  • Крылья

    Крылья
    32 минуты назад

    Здравствуй, тоталитарный режим. "Большой брат" следит за тобой) А На суд "виновные" должны явиться самостоятельно? И еще вопрос: полицейские Же имеют высокий 7анс заразиться, Пока проверяют самоизолированных. Кто будет охранять покой и порядок, когда все полицейские окажутся На карантине?

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