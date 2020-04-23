Еще четверых жителей Благовещенска будут судить за нарушение режима самоизоляции

В Благовещенский городской суд поступили и назначены к рассмотрению очередные дела о нарушениях режима самоизоляции. Речь идет о четверых амурчанах, которые ранее прибыли из Королевства Таиланд, неблагополучного по распространению новой коронавирусной инфекции.

Все они сразу по прибытию получили постановление главного государственного санитарного врача по Амурской области о самоизоляции сроком на 14 дней. Но сидеть дома не стали.

Так, при проверке соблюдения режима самоизоляции сотрудниками полиции по месту жительства одной из благовещенок дверь никто не открыл, в телефонном разговоре с полицейскими женщина пояснила, что находится за пределами Благовещенска.

При аналогичной проверке двух других горожан – супругов – по месту их жительства стражам порядка никто не открыл дверь. Из пояснений мужчины и женщины следует, что в этот момент они находились дома, но не слышали звонка, поскольку спали с маленькими детьми.

Еще один житель областного центра, по версии полицейских, являясь индивидуальным предпринимателем, в период режима самоизоляции торговал в продуктовом киоске по адресу: улица Кузнечная, 113а.

В отношении всех четверых горожан было возбуждено дело об административном нарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих). Административные материалы переданы для рассмотрения в суд.