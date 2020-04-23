Амурчане пополнили счет по борьбе с коронавирусом еще на миллион

Более 1 миллиона рублей поступило на счет по борьбе с коронавирусом с начала недели. Всего на счет поступило почти 13 миллионов рублей. Это переводы от крупного бизнеса, а также частных лиц.

Благовещенский комплексный центр социального обслуживания населения «Доброта» открыл сбор добровольных пожертвований по поручению губернатора. Сбор средств идет на проведение мероприятий, которые связаны с предупреждением завоза и распространения коронавирусной инфекции, а также на устранение ее последствий. Это единственный официальный счет для таких перечислений в Амурской области. Его реквизиты размещены на официальном сайте регионального правительства.

Как сообщила первый зампред областного правительства Татьяна Половайкина, ранее из этих денег около 5 миллионов рублей было направлено на приобретение средств индивидуальной защиты для медиков: противочумных комбинезонов и бахил, многоразовых очков, респираторов и перчаток.

Сейчас на счете имеется 7,9 миллиона рублей, они будут направляться на помощь волонтерам, пожилым людям и на обеспечение медиков средствами индивидуальной защиты. Других официальных ресурсов для сбора помощи в регионе не существует, сообщает правительство Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, глава Минпромторга Денис Мантуров 22 апреля на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией заявил, что власти трех регионов России, в том числе и Амурской области, не подавали заявок на получение индивидуальных средств защиты от коронавируса. Мантуров предположил, что регионы, пытаются решить эту проблему самостоятельно и призвал активнее сообщать о своих потребностях в средствах защиты.

Губернатор Приамурья отметил, что область не будет отказываться от квоты Минпромторга за исключением масок, которые удалось купить по более дешевой цене. За счет благотворительных средств в область поставлено более 500 тысяч защитных масок.