Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:41 20

Два новых случая COVID-19 выявлены в Амурской области

Два новых случая COVID-19 выявлены в Амурской области
Фото: pixabay.com

23 апреля в Амурской области зарегистрировано два новых лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции COVID-19. Результаты подтверждены в установленном порядке. Первый случай – в поселке Магдагачи, второй – в городе Белогорск.

Таким образом, по состоянию на 23 апреля в Амурской области с нарастающим итогом выявлено уже 25 случаев COVID-19. Как отмечает пресс-служба правительства региона, все заболевания эпидемиологически связаны с выездом накануне за пределы области в другие субъекты РФ или за границу.

Среди 25 заболевших – жители города Благовещенска (15 человек), города Белогорска (4 человека), города Тынды (2 человека), города Зеи (3 человека) и Магдагачинского района (1 человек).

Пять человек выписаны из стационара с выздоровлением. 20 заболевших продолжают получать необходимое лечение. У 35 % заболевших – легкое течение заболевания в виде ОРВИ, у 30 % – бессимптомное носительство.

Мероприятия по предупреждению распространения COVID-19 и лабораторное обследование «подлежащих контингентов» продолжаются. По состоянию на 23 апреля проведено 7 406 исследований на коронавирусную инфекцию. На изоляции по месту жительства находится 346 человек.

Просмотров всего: 8978

#коронавирус

распечатать


Коронавирус 9

В помощь белогорской больнице из Благовещенска отправился «врачебный десант»
Коронавирус

Амурской области выделяют федеральные деньги на борьбу с коронавирусом
Культура

Около двух тысяч пользователей присоединились к благовещенскому танцевальному марафону

Коронавирус 1

В соседних с Приамурьем регионах намного больше случаев COVID-19

Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • Рысь белая

    Рысь белая
    6 часов назад

    Такая надежда была, что сегодня не будет подобной новости...

  • Allenga

    Allenga
    6 часов назад

    я тоже порадовалась, 3, 4 часа- тихо.... Но рано.... Печаль прям.

  • Tуман

    Tуман
    6 часов назад

    По-моему, мы с этой ежедневной статистикой по коронавирусу сходим с ума.

    Мне думается, что нас тупо зомбируют.

    Вам так не кажется?

  • Аликанте

    Аликанте
    6 часов назад

    да что вы их хороните?просто пневмония

  • Вета007

    Вета007
    6 часов назад

    TуманПо-моему, мы с этой ежедневной статистикой по коронавирусу сходим с ума.

    Мне думается, что нас тупо зомбируют.

    Вам так не кажется?


    Кажется. Отвлекают внимание от того, куда тихонько ведут послушное стадо в одноразовых масочках... Вопрос - куда? Ощущение, что на убой...

  • DrDimon

    DrDimon
    6 часов назад

    Вета007

    Tуман

    По-моему, мы с этой ежедневной статистикой по коронавирусу сходим с ума.

    Мне думается, что нас тупо зомбируют.

    Вам так не кажется?



    Кажется. Отвлекают внимание от того, куда тихонько ведут послушное стадо в одноразовых масочках... Вопрос - куда? Ощущение, что на убой...


    Когда кажется - креститься надо. (с)

    Чего ж идете, если такие "осчусчения? Вам стволами в спину тычут?

  • Tуман

    Tуман
    6 часов назад

    Дмитрий, не злись.

    Но ты прав, стволами в спину явно тычут

  • Вета007

    Вета007
    6 часов назад

    DrDimon
    Вета007

    Tуман

    По-моему, мы с этой ежедневной статистикой по коронавирусу сходим с ума.

    Мне думается, что нас тупо зомбируют.

    Вам так не кажется?



    Кажется. Отвлекают внимание от того, куда тихонько ведут послушное стадо в одноразовых масочках... Вопрос - куда? Ощущение, что на убой...


    Когда кажется - креститься надо. (с)

    Чего ж идете, если такие "осчусчения? Вам стволами в спину тычут?


    Креститься конечно можно, но как-то не хочется... А не идти не получится, стадо большое, затопчут... Так что идём и грустим... И смотрим новости про коронавирус... Отвлекает знаете ли... Пойду пожую чего... Беееее

  • Well you give

    Well you give
    4 часа назад

    Tуман

    По-моему, мы с этой ежедневной статистикой по коронавирусу сходим с ума.

    Мне думается, что нас тупо зомбируют.

    Вам так не кажется?



    Преображенский: Если вы заботитесь о своём пищеварении — мой добрый совет: не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет.

    Борменталь: Гм… Да ведь других нет.

    Преображенский: Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвёл 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», теряли в весе. […] Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетённое состояние духа.

    М.А. Булгаков "Собачье сердце"

  • Ольга1972

    Ольга1972
    4 часа назад

    Выздоровления

  • full

    full
    4 часа назад

    У меня ощущения, схожие с периодом распространения акций МММ... Вот прямо один в один процесс выглядит. На Амурке все и схлопнулось.

  • Елена2

    Елена2
    4 часа назад

    До полной изоляции осталось 5 чел, печалька

  • Вета007

    Вета007
    4 часа назад

    И не говорите....

  • invv

    invv
    3 часа назад



    Well you give , сегодня, 18:37

    Tуман

    По-моему, мы с этой ежедневной статистикой по коронавирусу сходим с ума.

    Мне думается, что нас тупо зомбируют.

    Вам так не кажется?

    Преображенский: Если вы заботитесь о своём пищеварении — мой добрый совет: не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет.

    Борменталь: Гм… Да ведь других нет.

    Преображенский: Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвёл 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», теряли в весе. […] Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетённое состояние духа.

    М.А. Булгаков "Собачье сердце"



    Я последнее время тоже все время вспоминаю профессора и всем знакомым говорю: Не смотрите телевизор.

    Пациенты, не читающие газет не смотрящие телевизор, чувствуют себя превосходно.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    2 часа назад

    Чем эту ересь писать, могли бы сразу сказать, что 50 процентов Благовещенцев, давно уже переболели этой заразой))

    Вы что не видели доклад академика путину на ютубе?

    Антитела в 35 процентах медицинского состава! А это значит, что уже давно все больны..

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    1 час назад

    Повторюсь. Очень плохо что вирус расползается в районы. Готовы ли к этому? Вель там нет (не закупленных обл.администрацией защитных средств. Готовы ли плохо оборудрванные, плохо оснащённые и плохо укомлектованные ЦРБ к этому? Если Амуринфо только распри поощряет, я и нв др.ресурсах отпишусь. Коммент свой скриншотила и друзьям разослала. А РЖД разослала по своим подразделения всб историю выявления магдагачиеского больного и его ФИО и место работы; этот документ вовсю уже гуляет в интернете

  • Multik82

    Multik82
    1 час назад

    С 1го мая все на карантин сядем.

  • МастерЛомастер

    МастерЛомастер
    57 минут назад

    Верно подмечено про стадо. Очень трудно против идти. Главное, что есть в людях и другое мнение и таких людей становится всё больше.

  • Stat

    Stat
    40 минут назад

    ЗдравомыслящаяПовторюсь. Очень плохо что вирус расползается в районы. Готовы ли к этому? Вель там нет (не закупленных обл.администрацией защитных средств. Готовы ли плохо оборудрванные, плохо оснащённые и плохо укомлектованные ЦРБ к этому? Если Амуринфо только распри поощряет, я и нв др.ресурсах отпишусь. Коммент свой скриншотила и друзьям разослала. А РЖД разослала по своим подразделения всб историю выявления магдагачиеского больного и его ФИО и место работы; этот документ вовсю уже гуляет в интернете


    Да какое там оснащение в районах, вы о чём?! Там одноразовые СИЗ стирают и повторно одевают,потому что нет средств защиты! Инфекционных отделений нет их грохнули уже давно! Персонала подготовленного нет (врачей эпидемиологов,инфекционистов)! Лабораторий нет! Дезкамер нет! Районная медицина на катастрофическом уровне благодаря антинародной оптимизации!

Показать все (19) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь