Два новых случая COVID-19 выявлены в Амурской области

23 апреля в Амурской области зарегистрировано два новых лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции COVID-19. Результаты подтверждены в установленном порядке. Первый случай – в поселке Магдагачи, второй – в городе Белогорск.

Таким образом, по состоянию на 23 апреля в Амурской области с нарастающим итогом выявлено уже 25 случаев COVID-19. Как отмечает пресс-служба правительства региона, все заболевания эпидемиологически связаны с выездом накануне за пределы области в другие субъекты РФ или за границу.

Среди 25 заболевших – жители города Благовещенска (15 человек), города Белогорска (4 человека), города Тынды (2 человека), города Зеи (3 человека) и Магдагачинского района (1 человек).

Пять человек выписаны из стационара с выздоровлением. 20 заболевших продолжают получать необходимое лечение. У 35 % заболевших – легкое течение заболевания в виде ОРВИ, у 30 % – бессимптомное носительство.

Мероприятия по предупреждению распространения COVID-19 и лабораторное обследование «подлежащих контингентов» продолжаются. По состоянию на 23 апреля проведено 7 406 исследований на коронавирусную инфекцию. На изоляции по месту жительства находится 346 человек.