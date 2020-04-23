Амурские власти решают, где разместить областной врачебно-физкультурный диспансер

В Благовещенске будет построен областной врачебно-физкультурный диспансер. Этого ждут спортсмены, общественники и медики. 23 апреля в формате видеоконференции прошло первое заседание рабочей группы.

Подготовить и представить предложения по созданию специализированного медицинского диспансера для спортсменов областному министерству здравоохранения было поручено губернатором области Василием Орловым в октябре. Тогда эту тему обсуждали в рамках заседания Общественного экспертного совета при региональном министерстве по физической культуре и спорту.

В совещании приняли участие представители регионального министерства по физической культуре и спорту, министерства здравоохранения, Агентства стратегических инициатив и некий заявитель, который будет участвовать в реализации проекта как частное лицо.

Сейчас решается, кто может выступить частным инвестором и где может разместиться новый диспансер. Его предлагают создать на базе уже имеющихся в Благовещенске медицинских учреждений.

«Определен перечень информации, которую необходимо собрать для анализа и расчета стоимости данного объекта, штатного расписания. Для этого нам необходимо связаться с регионами, где этот проект уже успешно реализуется. Кроме того, министерству спорта и минздраву необходимо подготовить информацию о том, какое финансирование предусмотрено для обследования спортсменов и как оно реализуется на текущий момент», - рассказал министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека.

Создание врачебно-физкультурного диспансера позволит значительно облегчить процесс прохождения спортсменами углубленных медицинских осмотров, которые в настоящее время ложатся на обычные поликлиники. При этом, только в текущем году такую медкомиссию должны пройти более 15 тысяч спортсменов.

Кроме того, диспансер даст возможность вести систематический контроль над состоянием атлетов, давать оценку адекватности физических нагрузок, проводить профилактику и лечение заболеваний и травм, проходить медицинскую реабилитацию и поддерживать организм спортсменов во время подготовки к соревнованиям.

«Это очень нужно, причём необходимо предусмотреть прохождение медосмотра и тем людям которые уже не являются членами сборных команд, а продолжают заниматься, как любители и участвуют в спортивных мероприятиях, например, спартакиаде трудовых коллективов, Амурском марафоне, «Кроссе наций», «Лыжне России» и других. Я имею ввиду людей кому за 30 и далеко за 30», — пояснил Дмитрий Кутека.

«С 2016 года существует федеральный приказ Министерства здравоохранения, который значительно расширил параметры обследования детей, занимающихся физкультурой. Это не просто ЭКГ, холтер, лабораторные исследования на потоке. Это работа узких специалистов. Там должен быть кардиолог, эндокринолог и многие другие. Области нужен отдельный врачебно-физкультурный диспансер», — отметила в программе «Простые вопросы» председатель общественного совета при детской городской больнице Наталья Соколова.