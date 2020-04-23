Благовещенцы могут поучаствовать в международной акции, посадив дерево

Благовещенск присоединится к международной акции «Сад памяти», приуроченной к 75-летию Великой Победы. В рамках нее на территории города будет высажено 75 елей.

Проведение акции в Благовещенске планировалось на 6 мая, но в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой было принято решение перенести мероприятие на более поздние сроки. Вместе с тем, несмотря на ограничительные меры, все желающие могут уже сегодня присоединиться к акции дистанционно.

Например, благовещенцы – жители частных домов могут посадить дерево у себя на приусадебном участке, выложив фото с результатом проделанной работы и рассказом о своем герое на своих страницах в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома.

Организаторы акции – Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев. Акция стартовала 18 марта при поддержке Минприроды и Рослесхоза РФ. Всего на территории России и стран СНГ планируется высадить 27 миллионов деревьев – в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. На сайте организаторов www.садпамяти2020.рф можно нанести свое дерево на интерактивную карту, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.