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23апреля
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сегодня, 16:26 3

Благовещенцы могут поучаствовать в международной акции, посадив дерево

Благовещенцы могут поучаствовать в международной акции, посадив дерево
Фото: 7ya.ru

Благовещенск присоединится к международной акции «Сад памяти», приуроченной к 75-летию Великой Победы. В рамках нее на территории города будет высажено 75 елей.

Проведение акции в Благовещенске планировалось на 6 мая, но в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой было принято решение перенести мероприятие на более поздние сроки. Вместе с тем, несмотря на ограничительные меры, все желающие могут уже сегодня присоединиться к акции дистанционно.

Например, благовещенцы – жители частных домов могут посадить дерево у себя на приусадебном участке, выложив фото с результатом проделанной работы и рассказом о своем герое на своих страницах в соцсетях с хештегом #СадПамятиДома.

Организаторы акции – Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев. Акция стартовала 18 марта при поддержке Минприроды и Рослесхоза РФ. Всего на территории России и стран СНГ планируется высадить 27 миллионов деревьев – в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. На сайте организаторов www.садпамяти2020.рф можно нанести свое дерево на интерактивную карту, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#праздники

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Комментарии
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  • Allenga

    Allenga
    7 часов назад

    А почему огурец на фото?!

  • Myxira

    Myxira
    5 часов назад

    "Например, благовещенцы – жители частных домов могут посадить дерево у себя на приусадебном участке..."

    А дерево где взять?...

    Мне вот эта акция - мимо. Но во дворе можно было бы деревца высадить - где их раздают (или продают) с доставкой на дом? Биопарк такую услугу предоставляет в связи с нынешней обстановкой?

  • Allenga

    Allenga
    5 часов назад

    Роза, конечно, тоже не дерево, ну да ладно.

    Был тот же вопрос, в условиях изоляции, как будут обеспечивать саженцами? кстати, Биопарк работает?

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