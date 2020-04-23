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23апреля
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Амурским льготникам дадут субсидию на оплату ЖКУ даже при долгах

Амурским льготникам дадут субсидию на оплату ЖКУ даже при долгах

Субсидию на оплату ЖКХ амурские льготники получат, несмотря на наличие задолженности. Проект закона о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов области рассмотрел комитет по социальным вопросам заксобрания региона. В частности речь идет о поддержке региональных льготников в период распространения коронавирусной инфекции.

Согласно законодательству компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляется гражданам при отсутствии у них задолженности. При наличии таковой за 2 месяца подряд выплата приостанавливается на 6 месяцев. Данной льготой в Приамурье пользуется около 80 тысяч человек – ветераны труда, почётные доноры, реабилитированные лица, многодетные семьи, ряд специалистов, проживающих и работающих в сельской местности. По данным министерства социальной защиты региона, ежемесячно права на получение компенсации из-за долгов лишаются порядка 700 человек.

«Конечно, в сегодняшних непростых реалиях доходы у многих семей снижаются, поэтому будет логично ограничительную норму временно отменить и предоставлять гражданам субсидию на оплату ЖКУ без учета задолженности. В предложенной областным правительством редакции законопроекта получать компенсацию, несмотря на долги, льготники смогут до 1 октября», – прокомментировал инициативу председатель комитета Андрей Рудь.

Депутаты единогласно поддержали инициативу правительства и рекомендовали принять на ближайшем заседании Законодательного Собрания в первом чтении. Аналогичное мнение высказали и по проекту закона о выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство. Доплату в 5 тысяч рублей согласно указу президента педагоги государственных и муниципальных образовательных учреждений начнут получать с 1 сентября. Финансирование обеспечит федеральный бюджет. На 2020 год на эти цели Амурская область получит почти 225 миллионов рублей.

«Я только попрошу министерство образования области все-таки отследить в дальнейшем, как изменится уровень заработной платы педагогов. Важно, чтобы он реально вырос. Тем более, что у нас есть такие примеры, когда один классный руководитель ведет сразу два класса», – высказался член комитета Олег Герасимов.

В рамках заседания комитета обсудили сразу два документа, касающихся дополнительных мер поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В частности, одобрили к рассмотрению принятую в первом чтении в марте инициативу о создании жилищных сертификатов. Их размер планируется рассчитывать исходя из 33 квадратных метров общей площади жилого помещения и установленной в муниципалитете средней рыночной стоимости квадратного метра (в среднем сумма составит 1,9 миллиона рублей). Если документ будет принят во втором чтении, то к концу мая работающие и несудимые дети-сироты старше 25 лет смогут начать получать первые выплаты. В областном бюджете 94 миллиона рублей на эти цели уже предусмотрены.

Второй проект закона позволит за счет бюджетных средств проводить ремонт жилья детей-сирот, которое принадлежит им на праве собственности, сообщает пресс-служба заксобрания.

«У нас есть ряд молодых людей, которые в 3-4-5 лет остались без попечения родителей и находились в интернатных учреждениях. За это время их квартиры могут сдаваться третьим лицам. И когда сирота достигает совершеннолетия и может жить самостоятельно, квартира зачастую непригодна для проживания. В этой связи правительством Амурской области предложено выделять дополнительные средства для обеспечения комфортного проживания в нем»,– рассказал Андрей Рудь.

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#ЖКХ

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