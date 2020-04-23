Амурским льготникам дадут субсидию на оплату ЖКУ даже при долгах

Субсидию на оплату ЖКХ амурские льготники получат, несмотря на наличие задолженности. Проект закона о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов области рассмотрел комитет по социальным вопросам заксобрания региона. В частности речь идет о поддержке региональных льготников в период распространения коронавирусной инфекции.

Согласно законодательству компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг предоставляется гражданам при отсутствии у них задолженности. При наличии таковой за 2 месяца подряд выплата приостанавливается на 6 месяцев. Данной льготой в Приамурье пользуется около 80 тысяч человек – ветераны труда, почётные доноры, реабилитированные лица, многодетные семьи, ряд специалистов, проживающих и работающих в сельской местности. По данным министерства социальной защиты региона, ежемесячно права на получение компенсации из-за долгов лишаются порядка 700 человек.

«Конечно, в сегодняшних непростых реалиях доходы у многих семей снижаются, поэтому будет логично ограничительную норму временно отменить и предоставлять гражданам субсидию на оплату ЖКУ без учета задолженности. В предложенной областным правительством редакции законопроекта получать компенсацию, несмотря на долги, льготники смогут до 1 октября», – прокомментировал инициативу председатель комитета Андрей Рудь.

Депутаты единогласно поддержали инициативу правительства и рекомендовали принять на ближайшем заседании Законодательного Собрания в первом чтении. Аналогичное мнение высказали и по проекту закона о выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство. Доплату в 5 тысяч рублей согласно указу президента педагоги государственных и муниципальных образовательных учреждений начнут получать с 1 сентября. Финансирование обеспечит федеральный бюджет. На 2020 год на эти цели Амурская область получит почти 225 миллионов рублей.

«Я только попрошу министерство образования области все-таки отследить в дальнейшем, как изменится уровень заработной платы педагогов. Важно, чтобы он реально вырос. Тем более, что у нас есть такие примеры, когда один классный руководитель ведет сразу два класса», – высказался член комитета Олег Герасимов.

В рамках заседания комитета обсудили сразу два документа, касающихся дополнительных мер поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В частности, одобрили к рассмотрению принятую в первом чтении в марте инициативу о создании жилищных сертификатов. Их размер планируется рассчитывать исходя из 33 квадратных метров общей площади жилого помещения и установленной в муниципалитете средней рыночной стоимости квадратного метра (в среднем сумма составит 1,9 миллиона рублей). Если документ будет принят во втором чтении, то к концу мая работающие и несудимые дети-сироты старше 25 лет смогут начать получать первые выплаты. В областном бюджете 94 миллиона рублей на эти цели уже предусмотрены.

Второй проект закона позволит за счет бюджетных средств проводить ремонт жилья детей-сирот, которое принадлежит им на праве собственности, сообщает пресс-служба заксобрания.

«У нас есть ряд молодых людей, которые в 3-4-5 лет остались без попечения родителей и находились в интернатных учреждениях. За это время их квартиры могут сдаваться третьим лицам. И когда сирота достигает совершеннолетия и может жить самостоятельно, квартира зачастую непригодна для проживания. В этой связи правительством Амурской области предложено выделять дополнительные средства для обеспечения комфортного проживания в нем»,– рассказал Андрей Рудь.