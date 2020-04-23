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Амурчанка после смерти мужа в московской клинике осталась должником за услуги медучреждения

Амурчанка после смерти мужа в московской клинике осталась должником за услуги медучреждения

Супруга Алексея Пашаева, которая несколько лет боролась за жизнь мужа, больного онкологией осталась с двумя детьми и долгом перед клиникой. Алексей умер 16 апреля после операции в столичной больнице.

Трагичная история болезни жителя села Придорожное Тамбовского района началась два с половиной года назад. Алексею Пашаеву поставили диагноз – саркома Юнинга и онкология мягких тканей. Операции в Благовещенске и Санкт-Петербурге к выздоровлению не привели. Метастазы дошли до позвоночника и больного парализовало.

Семья Алексея вела переговоры о лечении с онкологической клиникой «Фуда» в китайском Гуанчжоу, но из-за коронавируса туда попасть не удалось. В конце марта Алексея повезли на лечение в Обнинск Калужской области. Но добраться туда из-за ухудшения самочувствия больного не получилось. Алексея положили в платную столичную клинику.

Из-за онкологии Алексею пришлось ампутировать руку. Операция обошлась в 795 тысяч рублей.

С медицинским учреждением был заключен договор на оказание услуг, стоимость которых была оценена в 3,5 миллиона рублей. Как рассказала журналисту Амур.инфо Валентина Пашаева, такая сумма набежала за 7 суток в реанимации.

Почти половина суммы была уплачена. После смерти мужа в наследство супруге остался долг в 1 миллион 653 тысячи. Напоминание об обязательствах было отправлено вдове в день смерти супруга – 16 апреля.

Валентина Пашаева живет с двумя детьми и находится в отпуске по уходу за ребенком. Старшему сыну 9 лет, младшей дочери – два года. Единственный источник дохода вдовы – детское пособие в размере 2 800 рублей.

Сейчас семья Пашаевых готовится к похоронам. В Москве тело было кремировано, 24 апреля прах, который прислали в Благовещенск, будет предан земле.

Однако, похоронные заботы не единственное бремя вдовы и осиротевших детей. Валентина переживает, что сейчас нечем расплачиваться с больницей. Плательщиком по договору выступил друг семьи Денис. Если в клинике не согласятся на отсрочку платежа, начнутся взыскания через суд.

Валентина Пашаева считает, что попала в безвыходную ситуацию и просит помощи у неравнодушных людей, чтобы рассчитаться с клиникой. Долг нужно погасить до 30 апреля.

Все, кто желает помочь Валентине деньгами, могут перевести средства через мобильный банк по номеру: 8 914-560-03-47 (Пашаева Валентина Юрьевна).

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#помощь

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Комментарии
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  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    6 часов назад

    банкротство физлиц пусть инициирует

  • Александр II

    Александр II
    6 часов назад

    Погодите. Договор на оказание услуг был с покойным мужем, так? Наследники отвечают по долгам в пределах полученного наследства, если не ошибаюсь. Она ещё точно в наследство не вступила, как они могут ей требования предъявлять? Может, и нет смысла вступать в наследство тогда?

  • Токарев

    Токарев
    6 часов назад

    Какое банкротство, кровососы подстраховались, плательщик + гарант оплаты друг семьи, а не сама вдова.

  • фая

    фая
    5 часов назад

    Сил вам, перевела

  • tankist btb

    tankist btb
    5 часов назад

    а говорят онкология вся бесплатная

  • Жид пархатый

    Жид пархатый
    5 часов назад



    Плательщиком по договору выступил друг семьи Денис.



    По тексту договора указано:

    "Пациент, он же плательщик", в качестве Пациента и стороны по договору указан покойный.

    При чем тут Денис?

  • sadam_1974

    sadam_1974
    2 часа назад

    tankist btb

    а говорят онкология вся бесплатная



    бесплатна в государственных больницах. А они поступили в частную клинику и подписали договор о платном лечении.

  • Snezhnaya

    Snezhnaya
    1 час назад

    Очень жаль семью....Мне кажется, что действительно нужно подойти с правильной юридической точки зрения... эти деньги непосильны для вдовы с двумя детьми, но мне также непонятно, каким образом данный договор был подписан от лица пациента в день его смерти... он же как минимум был недееспособен, соответственно, напрашивается вопрос о действительности данного договора. Если все же он все-таки будет признан действительным, то как минимум в наследство так быстро не вступают и если нет прочих каких-то имущественных прав собственности (квартира?), то можно не вступать + банкротство

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