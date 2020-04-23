Амурчанка после смерти мужа в московской клинике осталась должником за услуги медучреждения

Супруга Алексея Пашаева, которая несколько лет боролась за жизнь мужа, больного онкологией осталась с двумя детьми и долгом перед клиникой. Алексей умер 16 апреля после операции в столичной больнице.

Трагичная история болезни жителя села Придорожное Тамбовского района началась два с половиной года назад. Алексею Пашаеву поставили диагноз – саркома Юнинга и онкология мягких тканей. Операции в Благовещенске и Санкт-Петербурге к выздоровлению не привели. Метастазы дошли до позвоночника и больного парализовало.

Семья Алексея вела переговоры о лечении с онкологической клиникой «Фуда» в китайском Гуанчжоу, но из-за коронавируса туда попасть не удалось. В конце марта Алексея повезли на лечение в Обнинск Калужской области. Но добраться туда из-за ухудшения самочувствия больного не получилось. Алексея положили в платную столичную клинику.

Из-за онкологии Алексею пришлось ампутировать руку. Операция обошлась в 795 тысяч рублей.

С медицинским учреждением был заключен договор на оказание услуг, стоимость которых была оценена в 3,5 миллиона рублей. Как рассказала журналисту Амур.инфо Валентина Пашаева, такая сумма набежала за 7 суток в реанимации.

Почти половина суммы была уплачена. После смерти мужа в наследство супруге остался долг в 1 миллион 653 тысячи. Напоминание об обязательствах было отправлено вдове в день смерти супруга – 16 апреля.

Валентина Пашаева живет с двумя детьми и находится в отпуске по уходу за ребенком. Старшему сыну 9 лет, младшей дочери – два года. Единственный источник дохода вдовы – детское пособие в размере 2 800 рублей.

Сейчас семья Пашаевых готовится к похоронам. В Москве тело было кремировано, 24 апреля прах, который прислали в Благовещенск, будет предан земле.

Однако, похоронные заботы не единственное бремя вдовы и осиротевших детей. Валентина переживает, что сейчас нечем расплачиваться с больницей. Плательщиком по договору выступил друг семьи Денис. Если в клинике не согласятся на отсрочку платежа, начнутся взыскания через суд.

Валентина Пашаева считает, что попала в безвыходную ситуацию и просит помощи у неравнодушных людей, чтобы рассчитаться с клиникой. Долг нужно погасить до 30 апреля.

Все, кто желает помочь Валентине деньгами, могут перевести средства через мобильный банк по номеру: 8 914-560-03-47 (Пашаева Валентина Юрьевна).