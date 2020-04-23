С 24 апреля амурчан начнут привлекать к ответственности за отсутствие масок

Ответственность в данном случае наступает согласно статье 20.6.1 КоАП РФ. Она гласит, что «невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, (…) влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей». А режим повышенной готовности в Амурской области действует с 27 января.

Многие благовещенцы, чья работа связана с нахождением в общественных местах, выступают за обязательное ношение масок. «Мы как будто в сказке живем, – рассказал ИА "Амур.инфо" водитель одного из маршрутных автобусов. – Я ежедневно вожу по 300 человек. Как правило, в автобусе больше двух человек в масках не сидит. У меня есть хроническое заболевание. И хотя я сижу в маске, я понимаю, что для меня риск заболеть очень высок. Только представьте, сколько бактерий и вирусов находится на наличности, которая проходит через мои руки за день. Я считаю, что обязательно нужно заставить всех носить маски и, по возможности, меньше бывать в общественных местах».

По состоянию на 22 апреля в Амурской области зафиксировано 23 случая новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Пять из них завершились выздоровлением, и 18 человек продолжают получать необходимое лечение. Заболевшие – жители Благовещенска (15 человек), Белогорска (3 человека), Тынды (2 человека), Зеи (3 человека).

В России общее число случаев COVID-19 достигло 57 999. При этом 513 человек умерло, 4 420 – выздоровело.