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23апреля
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сегодня, 15:58 22

С 24 апреля амурчан начнут привлекать к ответственности за отсутствие масок

С 24 апреля амурчан начнут привлекать к ответственности за отсутствие масок
Фото: pixabay.com

В пятницу, 24 апреля, для жителей Амурской области станет обязательным ношение масок в общественном транспорте, объектах торговли и услуг. Тех, кто пренебрежет этим, начнут привлекать к административной ответственности.

Ответственность в данном случае наступает согласно статье 20.6.1 КоАП РФ. Она гласит, что «невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, (…) влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей». А режим повышенной готовности в Амурской области действует с 27 января.

Многие благовещенцы, чья работа связана с нахождением в общественных местах, выступают за обязательное ношение масок. «Мы как будто в сказке живем, – рассказал ИА "Амур.инфо" водитель одного из маршрутных автобусов. – Я ежедневно вожу по 300 человек. Как правило, в автобусе больше двух человек в масках не сидит. У меня есть хроническое заболевание. И хотя я сижу в маске, я понимаю, что для меня риск заболеть очень высок. Только представьте, сколько бактерий и вирусов находится на наличности, которая проходит через мои руки за день. Я считаю, что обязательно нужно заставить всех носить маски и, по возможности, меньше бывать в общественных местах».

По состоянию на 22 апреля в Амурской области зафиксировано 23 случая новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Пять из них завершились выздоровлением, и 18 человек продолжают получать необходимое лечение. Заболевшие – жители Благовещенска (15 человек), Белогорска (3 человека), Тынды (2 человека), Зеи (3 человека).

В России общее число случаев COVID-19 достигло 57 999. При этом 513 человек умерло, 4 420 – выздоровело.

Просмотров всего: 4846

#коронавирус

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Комментарии
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  • Pokemosh

    Pokemosh
    7 часов назад

    если у водителя хроническое, то почему он не на самоизоляции?

  • Tуман

    Tуман
    7 часов назад

    Pokemosh

    если у водителя хроническое, то почему он не на самоизоляции?



    це дискримінація

  • retrogr

    retrogr
    7 часов назад

    3 месяца готовность идет)) любыми путями чс избегать

  • YouKnowMyName

    YouKnowMyName
    6 часов назад



    Только представьте, сколько бактерий и вирусов находится на наличности, которая проходит через мои руки за день.



    тута это - единороссияне подсказывают, что наличка тоже заразна.

    придётся водителям варежки-верхонки надевать, ну или в медицинские перчатки.

    и на голову скафандр, раз хронический.

  • Ыукпун

    Ыукпун
    6 часов назад

    А тех, у кого маска есть, но она на подбородке или под носом, коих немалое количество - почти процентов 30-35? с ними как? А если это сами контролеры-надсмотрщики?

  • bayan-spam

    bayan-spam
    6 часов назад

    ДИЧь делают с народом!

  • Маркиз

    Маркиз
    6 часов назад

    А если денег нет на маски?

  • Tуман

    Tуман
    6 часов назад

    Маркиз

    А если денег нет на маски?



    Укради или попроси милостыню

  • stepa

    stepa
    5 часов назад

    — Алло, дорогая, я в магазине. Что брать?

    — Ты в маске?

    — Да.

    — Бери кассу.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    4 часа назад

    А каким нормативным документом утверждены правила поведения при введении режима повышенной готовности и где с этими правилами можно ознакомиться?

  • Mainer

    Mainer
    4 часа назад

    Gorojanka

    А каким нормативным документом утверждены правила поведения при введении режима повышенной готовности и где с этими правилами можно ознакомиться?



    +

    P.S.

    Без какой-либо иронии.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    4 часа назад

    О, нашла:

    " с 24 апреля 2020 года до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки

    запретить вход и нахождение в объектах розничной торговли, предоставления услуг, в

    общественном транспорте без средств индивидуальной защиты (масок, респираторов).

    (пп. 4 введен распоряжением губернатора Амурской области от 21.04.2020 N 75-р)"

    Из текста следует, что средства индивидуальной защиты просто должны быть в наличии, то есть даже если я маску в руках несу, ничего не нарушила.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Маркиз

    А если денег нет на маски?



    Шарфик повяжи!

    Или посмотри, как киты трусы подручные материалы в маски превращают.

    Или сиди дома.

    Или ходи пешком.

    Кстати, последнее даже полезно будет. )

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Tуман

    Маркиз

    А если денег нет на маски?



    Укради или попроси милостыню



    Ну вот как посоветуешь...

    Человека накажут за кражу или попрошайничество. (

    Пусть кредит возьмёт.

    Только что ВТБ предлагал пять лямов под 7%...

  • Victrix

    Victrix
    2 часа назад

    Oldlord



    Только что ВТБ предлагал пять лямов под 7%...



    Надо брать.

  • Okean555

    Okean555
    1 час назад

    Только пусть попробуют оштрафовать я тогда за поправки голосовать не буду!

  • PAM

    PAM
    1 час назад

    Okean555

    Только пусть попробуют оштрафовать я тогда за поправки голосовать не буду!



    они уже приняты

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Okean555

    Только пусть попробуют оштрафовать я тогда за поправки голосовать не буду!



    Напугал! )))

  • каша малаша

    каша малаша
    31 минута назад

    Маски сейчас в каждом супермаркете есть. Стоят копейки. Уж лучше заплатить эти копейки за эту маску, чем ого-го какой штраф.

  • Эксперт

    Эксперт
    30 минут назад

    PAM
    Okean555

    Только пусть попробуют оштрафовать я тогда за поправки голосовать не буду!



    они уже приняты


    Но не вступили в силу

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