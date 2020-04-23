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сегодня, 15:43 12

В Райчихинске на улице крыса напала на собаку

В Райчихинске на улице крыса напала на собаку

Жительница Райчихинска рассказала о неприятной встрече с крысой во дворе многоэтажки. Грызун напал на ее собаку, искусав до крови. Со слов девушки, после нападения крыса убежала в сторону гаражного массива, где образовалась несанкционированная свалка. Именно из-за гор мусора, по мнению амурчанки, в их дворе и объявился зубастый житель.

Нападение произошло около полуночи возле дома № 72 по улице Победа. В темноте разглядеть, что за зверек передвигается по тротуару, девушке не удалось, поэтому и среагировать быстро на его появление не получилось.

«У меня собака породы золотистый ретривер, я всегда с ней поздно гуляю – уже темно, на улице никого, можно спустить ее с поводка, чтобы она побегала в сторонке. Вышли и в этот раз около 12 ночи, она бегала за палисадником, мы с молодым человеком стояли на тротуаре и в какой-то момент заметили, что какой-то черный зверек движется в нашу сторону. Что это именно крыса, поняли не сразу. Моя собака тоже заметила движение и подбежала к крысе, а та в ответ набросилась и вцепилась в морду. Мы сразу увели собаку домой и уже дома увидели, что возле рта у нее кровь. В ветклинике сказали, что это укус», – рассказала владелица собаки Анастасия.

Девушка отвезла питомца к ветеринарам, рану собаке обработали и поставили все необходимые прививки. Но возмутило Анастасию не столько нападение крысы, сколько тот факт, откуда она появилась. Со слов амурчанки, после того, как крыса укусила собаку, она убежала в сторону гаражного массива, расположенного рядом с многоэтажкой. А за гаражами люди устроили несанкционированную свалку, которую никто не вывозит уже продолжительное время.

«Там все в мусоре. Хотя рядом контейнерная площадка. Я не понимаю, кто и зачем мусорит возле гаражей. До контейнеров два шага по сути. Понятно, что скорее всего крыса там и поселилась, на этой свалке. Кто это должен убирать, не ясно. Мусор с контейнерной площадки вывозится регулярно, а вот эта свалка рядом только увеличивается», – возмутилась Анастасия.

В администрации Райчихинска сообщили, что об образовавшейся свалке знают – недавно местные жители уже обратились по этому поводу в управление ЖКХ. Мусор пообещали убрать в ближайшее время.

«Эта свалка появилась после того, как рядом с гаражами выкопали канаву. Дело в том, что территорию вокруг затапливало, и было принято решение вырыть канаву, чтобы избавиться от воды. И в итоге в эту канаву стали кидать мусор сами люди. А привлечь кого-то к административной ответственности за несанкционированную свалку нельзя, потому как человека, который выкидывает туда мусор, нужно, как говорится, поймать за руку», – пояснили в администрации города.

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#животные #ЖКХ #происшествия #Райчихинск

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Комментарии
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  • гедонист

    гедонист
    6 часов назад

    Собаку на поводке надо держать.

  • Bender

    Bender
    6 часов назад

    Когда уже власти займутся беспризорными крысами. Будут отлавливать их, помещать в приют, чипировать, стерилизовать и т.д.????

  • Tуман

    Tуман
    6 часов назад

    Крыса-мама защищала своих детей. Любая мать бы так сделала

  • ВиталийН

    ВиталийН
    6 часов назад

    В специализированном отраслевом журнале описывался такой случай...

    Это было ещё тогда, когда на Руси районные администрации назывались райисполкомами.

    В одном совхозе-колхозе увеличился падёж молодых поросят. С виду трупы поросят были целы и здоровы, лишь коньчик языка у них был отрезан, как бы кусачками.

    Устраивали по ночам засады, опечатывали двери фермы. Но падёж продолжался. Загадка...

    Тогда следователи прокуратуры или уголовного розыска устроили ночное дежурство прямо внутри фермы. И увидели, что примерно в полночь зашла стая крыс и стала откусывать у кормящихся поросят кончики языков. При этом крысы становились на брюхо мамы-свиньи. Это было задукоментированно, приобщено к делу. И сему факту была дана правовая оценка, согласно процессуальному законодательству РСФСР.

  • Истина уст младенца

    Истина уст младенца
    5 часов назад

    Крыса бешеная -> собака бешеная -> хозяйка бешеная. Нужно усыпить собаку, прервать цепочку

  • tankist btb

    tankist btb
    5 часов назад

    у меня жил кот так он по штук 5 за ночь приносил к порогу. что это за собака? а вот второй боялся даже мелких. потому что Домашний. во многих домах во дворах есть собаки крысоловы успешно ловят крыс

  • tankist btb

    tankist btb
    5 часов назад

    ВиталийН

    В специализированном отраслевом журнале описывался такой случай... Это было ещё тогда, когда на Руси районные администрации назывались райисполкомами. В одном совхозе-колхозе увеличился падёж молодых поросят. С виду трупы поросят были целы и здоровы, лишь коньчик языка у них был отрезан, как бы кусачками. Устраивали по ночам засады, опечатывали двери фермы. Но падёж продолжался. Загадка... Тогда следователи прокуратуры или уголовного розыска устроили ночное дежурство прямо внутри фермы. И увидели, что примерно в полночь зашла стая крыс и стала откусывать у кормящихся поросят кончики языков. При этом крысы становились на брюхо мамы-свиньи. Это было задукоментированно, приобщено к делу. И сему факту была дана правовая оценка, согласно процессуальному законодательству РСФСР.



    Когда служил в Армии крыса поточила уши солдату. который втихаря получил посылку и покушал на ночь колбасы. в те далекие времена

  • ВиталийН

    ВиталийН
    4 часа назад

    tankist btb

    Когда служил в Армии крыса поточила уши солдату. который втихаря получил посылку и покушал на ночь колбасы. в те далекие времена



    Это ваше сладкое слово "втихаря" напомнило мне ситуацию, когда мне мама в летний пионерский лагерь Амурской области от КГБ (?) "Дзержинец" дала шоколадку. Я её ел втихаря ночью, шелестя фольгой. Утром следующего дня мне было стыдно за эти свои делишки. Стыдно и когда начищал зубы, стыдно и когда сидел на корточках в деревянном туалете, стыдно и когда ел рисовую кашу на молоке с кусочком хлеба и кубиком масло, стыдно и когда срывал бумажные пагоны у товарища на игре "Зарница".

  • Случайная

    Случайная
    3 часа назад

    "она бегала за полисадником"

    пАлисадником, позорники

  • Барабака

    Барабака
    1 час назад

    Аааа, крыса!!! Ещё какахи собачьи ннада снять на видео и поставить пометку "Срочно в номер". Какбэ равнозначно. Управляйка забила на жильцов, авторша ролика тоже на них забила. Вряд ли она убирает в пОлисаднике продукты жизнедеятельности своего золотистого ретривера

  • холостяк

    холостяк
    59 минут назад

    Барабака

    Аааа, крыса!!! Ещё какахи собачьи ннада снять на видео и поставить пометку "Срочно в номер". Какбэ равнозначно. Управляйка забила на жильцов, авторша ролика тоже на них забила. Вряд ли она убирает в пОлисаднике продукты жизнедеятельности своего золотистого ретривера



    Отличный комментарий! Вопрос а если бы вместо слова крыса покусала собаку, покусала ребенка такие же комментарии были?

  • холостяк

    холостяк
    49 минут назад

    Прикольно, никого уже не удивляет кучи мусора на улицах, расплодившиеся крысы. Это же мусорная реформа в действии.

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