В Райчихинске на улице крыса напала на собаку

Жительница Райчихинска рассказала о неприятной встрече с крысой во дворе многоэтажки. Грызун напал на ее собаку, искусав до крови. Со слов девушки, после нападения крыса убежала в сторону гаражного массива, где образовалась несанкционированная свалка. Именно из-за гор мусора, по мнению амурчанки, в их дворе и объявился зубастый житель.

Нападение произошло около полуночи возле дома № 72 по улице Победа. В темноте разглядеть, что за зверек передвигается по тротуару, девушке не удалось, поэтому и среагировать быстро на его появление не получилось.

«У меня собака породы золотистый ретривер, я всегда с ней поздно гуляю – уже темно, на улице никого, можно спустить ее с поводка, чтобы она побегала в сторонке. Вышли и в этот раз около 12 ночи, она бегала за палисадником, мы с молодым человеком стояли на тротуаре и в какой-то момент заметили, что какой-то черный зверек движется в нашу сторону. Что это именно крыса, поняли не сразу. Моя собака тоже заметила движение и подбежала к крысе, а та в ответ набросилась и вцепилась в морду. Мы сразу увели собаку домой и уже дома увидели, что возле рта у нее кровь. В ветклинике сказали, что это укус», – рассказала владелица собаки Анастасия.

Девушка отвезла питомца к ветеринарам, рану собаке обработали и поставили все необходимые прививки. Но возмутило Анастасию не столько нападение крысы, сколько тот факт, откуда она появилась. Со слов амурчанки, после того, как крыса укусила собаку, она убежала в сторону гаражного массива, расположенного рядом с многоэтажкой. А за гаражами люди устроили несанкционированную свалку, которую никто не вывозит уже продолжительное время.

«Там все в мусоре. Хотя рядом контейнерная площадка. Я не понимаю, кто и зачем мусорит возле гаражей. До контейнеров два шага по сути. Понятно, что скорее всего крыса там и поселилась, на этой свалке. Кто это должен убирать, не ясно. Мусор с контейнерной площадки вывозится регулярно, а вот эта свалка рядом только увеличивается», – возмутилась Анастасия.

В администрации Райчихинска сообщили, что об образовавшейся свалке знают – недавно местные жители уже обратились по этому поводу в управление ЖКХ. Мусор пообещали убрать в ближайшее время.

«Эта свалка появилась после того, как рядом с гаражами выкопали канаву. Дело в том, что территорию вокруг затапливало, и было принято решение вырыть канаву, чтобы избавиться от воды. И в итоге в эту канаву стали кидать мусор сами люди. А привлечь кого-то к административной ответственности за несанкционированную свалку нельзя, потому как человека, который выкидывает туда мусор, нужно, как говорится, поймать за руку», – пояснили в администрации города.