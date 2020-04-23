Дорожные службы очищают от снега частный сектор Благовещенска

С 22 апреля сотрудники муниципального предприятия «ГСТК» ведут работы по расчистке дорожного полотна и по возможности расширяют улицы в частном секторе. Собранный снег техникой сбрасывается в водоотводные каналы. В тех районах, где таких каналов нет, при помощи грузовой техники осуществляется вывоз снега.

«Ежедневно проводится мониторинг районов, застроенных частным сектором, затем на участки направляется техника. Стараемся проводить все работы в первой половине дня — до наступления плюсовых температур», — пояснил мастер участка МКП «ГСТК» Алексей Кошман.

«Самое главное, чтобы талые воды не «зашли» в жилые дома и на участки горожан. Помимо дорог освобождаем от снега еще и широкие подъезды к домам. За два дня мы уже очистили район КПП, в частности улицу Шимановского в районе пересечения с Раздольной и на участке между улицами Красноармейской и Северной, а также 50 лет Октября от Гражданской до Текстильной. В планах в ближайшее время очистить улицы Красноармейскую, Железнодорожную, Больничную, Батарейную, где есть частные дома, а также продолжить работы по улице Шимановского. Затем рабочие займутся районом «Тайвань». После очистки районов города от снега планируется «просушить» дороги, то есть провести профилирование, откачку воды и подсыпку дорог по всему городу», — рассказал Алексей Николаевич.

Ранее администрация Благовещенска заверила, что к субботе в городе все дороги будут очищены, на Амур.инфо опубликован график уборки улиц.