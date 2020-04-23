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сегодня, 14:36 12

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать антисептик против коронавируса

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать антисептик против коронавируса
Фото: https://www.ukrinform.ru/

В условиях активного распространения коронавирусной инфекции Роспотребнадзор напомнил, что чистые руки залог здоровья и взрослых, и детей. В условиях, когда нет возможности помыть руки, целесообразно использовать кожные антисептики, говорят специалисты. В связи с эти в ведомстве разработали рекомендации по выбору этого средства.

Кожный антисептик – современное дезинфицирующее средство, предназначенное для обработки рук. Как отметили в Роспотребнадзоре, в момент выбора, какое именно средство приобрести, стоит обратить внимание на спектр действия антисептика, содержание спирта, а также внимательно изучить инструкцию для того, чтобы понимать, сколько времени его нужно втирать в кожу и в каком количестве использовать.

При выборе дезинфицирующего средства всегда нужно обращать внимание, на возбудителей какой этиологии он воздействует. «Если вы выбрали средство только с антибактериальным действием, то имейте в виду, что в период распространения ОРВИ, гриппа и других респираторных заболеваний, он вам может не помочь, так как эффективность этого средства в отношении вирусов не изучалась. В таком случае стоит выбрать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. Чтобы понять, на каких возбудителей воздействует средство необходимо прочитать инструкцию», – говорят специалисты.

В состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60–80 % изопропилового или этилового спирта.

«Важно понимать, что потереть антисептик между ладонями в течение 5 секунд недостаточно. В инструкции по применению стоит обратить внимание на время экспозиции и количество средства, которое необходимо для однократной обработки рук. Обработка рук антисептиком включает в себя тщательную обработку кожи между пальцами, кончиков пальцев, втирание средства до полного высыхания, но не менее 30 секунд. В инструкциях к некоторым кожным антисептикам есть рекомендации проводить эту процедуру трижды и не менее 2-х минут, чтобы убить все вирусы», – заключили в Роспотребнадзоре.

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#здоровье #коронавирус

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Комментарии
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  • Sapsanische

    Sapsanische
    8 часов назад

    что будет с кожей, если часто пользоваться?

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    8 часов назад

    В наших реалиях хоть какой антисептик бы найти. Уже не до выбора.

  • Victrix

    Victrix
    7 часов назад

    Завезите в область пару цистерн с питьевым спиртом. Антисептик сами сделаем.

  • google_Алексей Исаев

    google_Алексей Исаев
    7 часов назад

    А где купить антисептик? По СМИ я вижу что государство озабочено, чтобы антисептик не начали пить... Разве это сейчас проблема? Где в свободной продаже купить 5 литров изопропилового или этилового спирта?

  • google_Алексей Исаев

    google_Алексей Исаев
    7 часов назад

    А где купить антисептик? По СМИ я вижу что государство озабочено, чтобы антисептик не начали пить... Разве это сейчас проблема? Где в свободной продаже купить 5 литров изопропилового или этилового спирта?

  • Tуман

    Tуман
    7 часов назад

    Чтобы из водки выделить спирт, не нужно его испарять, а затем улавливать и конденсировать.

    Достаточно положить бутылку водки в морозильную камеру, но только в такую, где температура чуть ниже минус 28 градусов. Вода замерзнет - спирт нет.

    После заморозки останется только слить СПИРТ из бутылки (ВОДА в бутылке останется в виде многочисленных кристаллов или даже замёрзшей глыбки льда).



    Источник: https://proza.ru/2018/06/21/1022

  • Vlad73

    Vlad73
    7 часов назад

    Sapsanischeчто будет с кожей, если часто пользоваться?


    Глицерин должен быть в составе, который и смягчает кожу.

  • Бука

    Бука
    6 часов назад

    Где купить антисептик? Адреса, пароли, явки? Почему Роспотребнадзор об этом не рассказывает?

  • Tуман

    Tуман
    6 часов назад

    Бука

    Где купить антисептик? Адреса, пароли, явки? Почему Роспотребнадзор об этом не рассказывает?



    Им самим мало

  • tambovskiy volk

    tambovskiy volk
    1 час назад

    Авито Вам в помощь

  • Olivyeva

    Olivyeva
    58 минут назад

    БукаГде купить антисептик? Адреса, пароли, явки? Почему Роспотребнадзор об этом не рассказывает?


    Видать не завезли...

  • Olivyeva

    Olivyeva
    56 минут назад

    Olivyeva
    БукаГде купить антисептик? Адреса, пароли, явки? Почему Роспотребнадзор об этом не рассказывает?


    Видать не завезли...


    Поэтому везде самопальные бодяжат,

    с недоказанной эффективностью и безопасностью для людей.

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