Роспотребнадзор рассказал, как выбрать антисептик против коронавируса

В условиях активного распространения коронавирусной инфекции Роспотребнадзор напомнил, что чистые руки залог здоровья и взрослых, и детей. В условиях, когда нет возможности помыть руки, целесообразно использовать кожные антисептики, говорят специалисты. В связи с эти в ведомстве разработали рекомендации по выбору этого средства.

Кожный антисептик – современное дезинфицирующее средство, предназначенное для обработки рук. Как отметили в Роспотребнадзоре, в момент выбора, какое именно средство приобрести, стоит обратить внимание на спектр действия антисептика, содержание спирта, а также внимательно изучить инструкцию для того, чтобы понимать, сколько времени его нужно втирать в кожу и в каком количестве использовать.

При выборе дезинфицирующего средства всегда нужно обращать внимание, на возбудителей какой этиологии он воздействует. «Если вы выбрали средство только с антибактериальным действием, то имейте в виду, что в период распространения ОРВИ, гриппа и других респираторных заболеваний, он вам может не помочь, так как эффективность этого средства в отношении вирусов не изучалась. В таком случае стоит выбрать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. Чтобы понять, на каких возбудителей воздействует средство необходимо прочитать инструкцию», – говорят специалисты.

В состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60–80 % изопропилового или этилового спирта.

«Важно понимать, что потереть антисептик между ладонями в течение 5 секунд недостаточно. В инструкции по применению стоит обратить внимание на время экспозиции и количество средства, которое необходимо для однократной обработки рук. Обработка рук антисептиком включает в себя тщательную обработку кожи между пальцами, кончиков пальцев, втирание средства до полного высыхания, но не менее 30 секунд. В инструкциях к некоторым кожным антисептикам есть рекомендации проводить эту процедуру трижды и не менее 2-х минут, чтобы убить все вирусы», – заключили в Роспотребнадзоре.