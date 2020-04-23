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23апреля
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сегодня, 14:14 23

«Единая Россия» рекомендует в период коронавируса перейти на безналичный расчет

«Единая Россия» рекомендует в период коронавируса перейти на безналичный расчет

Амурское региональное отделение партии «Единая Россия» разработало инфографику, в которой рассказывается о том, как не заразиться коронавирусной инфекцией через деньги. И напомнило, что на деньгах вирус может жить до 3-4 дней.

Разъяснительные материалы размещены в инстаграм-аккаунте отделения партии. Амурчан предупреждают, что к банкнотам и металлическим предметам нужно относиться с вниманием, как и к другим предметам, на которых теоретически может жить вирус.

На банкнотах может жить огромное количество других бактерий и вирусов.

Отделение партии разъяснило, что избежать заражения через наличные деньги можно, если выполнять простые процедуры: дезинфицировать кошелек и руки, не трогать лицо руками после наличных денег и стараться использовать карту или бесконтактные платежи.

Также важно смартфон после оплаты обрабатывать антисептиком.

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💵 Многие задаются вопросом - передается ли коронавирус через деньги? Ведь купюрами и монетами мы пользуемся довольно часто, и не знаем, кто ими пользовался до нас. ⠀ 🙌 Рассказываем, что известно на сегодняшний день о том, сколько живет вирус на наличных деньгах и как обезопасить себя от заражения, в том числе через банковские карты и бесконтактные платежи.

Публикация от ЕДИНАЯ РОССИЯ (@amur.er.ru)

Просмотров всего: 1849

#коронавирус

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Комментарии
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  • Амурчанин28

    Амурчанин28
    9 часов назад

    Только картой(телефоном)иначе как контролировать ...нал зло,мы ведь не будем знать сколько вы тратите...

  • inoy

    inoy
    9 часов назад

    ЕР уже такое может??? есть инфекционисты, на обработку деньги скоро попросит))

  • Мира

    Мира
    9 часов назад

    Как это ВСЕ достало....Дальше только мат.

  • ay

    ay
    9 часов назад

    ИМ очень хочется следить за расчётами по безналу? Бумажки трудно контролировать?

  • Tуман

    Tуман
    8 часов назад

    Прошла зима, настало лето, –

    Спасибо партии за это!

    За то, что дым идет в трубе,

    Спасибо, партия, тебе!

    За то, что день сменил зарю,

    Я партию благодарю!

    За пятницей у нас суббота –

    Ведь это партии забота!

    А за субботой выходной.

    Спасибо партии родной!

    Спасибо партии с народом

    За то, что дышим кислородом!

    У моей милой грудь бела –

    Всё это партия дала.

    И хоть я с ней в постели сплю,

    Тебя я, партия, люблю!

  • Mandalorian

    Mandalorian
    8 часов назад

    Срочно запретите налик.

  • Мы Все

    Мы Все
    8 часов назад

    Дураков в россии лет на сто припасено и я знаю где из большенство.

  • Елена Nakhodka

    Елена Nakhodka
    8 часов назад

    У нас в магазинах на кассах объявления в виде обращения, что желательно расчитывайтесь безналом.

  • троль здесь

    троль здесь
    8 часов назад

    едроссы налог на деньги ещё не предложили?

  • Модератор

    Модератор
    8 часов назад

    Елена Nakhodka

    У нас в магазинах на кассах объявления в виде обращения, что желательно расчитывайтесь безналом.



    У нас есть точки, где оплата ТОЛЬКО безналом

  • YouKnowMyName

    YouKnowMyName
    8 часов назад

    Шапокляк травила население деньгами с "кроной" ещё до того, как это стало мейнстримом.

  • Tуман

    Tуман
    8 часов назад

    YouKnowMyName

    подозрительные деньги уничтожать? или нести к порогу отделения партии?



    Получил зряплату - отнести по адресу ул. Зейская, д. 173 для отмывания

  • Max412

    Max412
    8 часов назад

    Какой процент зараженных короновирусом в этой партии?

    Почему все члены этой партии еще не передохли?

    Может этот вирус и не такой опасный?

  • УГА

    УГА
    8 часов назад

    Может взяткиоткаты перестанут брать?

  • системник

    системник
    8 часов назад

    Совсем у единоросов, в период самоизоляции, крыша поехала. Слушать надо больше, что говорят вирусологи.

  • Лесник28

    Лесник28
    8 часов назад

    Скоро скажут, что если не платить налоги, можно заболеть раком

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    7 часов назад

    Прочувствовал заботу и накатились слёзы благодарности. Как вступить в партию "Единая Россия"?

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    7 часов назад



    «Единая Россия» рекомендует в период коронавируса перейти на безналичный расчет



    Затянуть людям потуже пояса.. они ещё не рекомендуют?

  • Tуман

    Tуман
    7 часов назад

    Чтобы стать членом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» необходимо:

    Ознакомиться с Уставом и Программой Партии;

    Вступить в сторонники Партии;

    Иметь стаж пребывания в сторонниках Партии не менее 6 месяцев;

    Собственноручно заполнить заявление о приеме в Партию и дать письменное согласие на обработку персональных данных;

    Получить рекомендацию совета сторонников Партии;

    Пройти собеседование в местном (первичном) отделении Партии по месту жительства;

    Подать заявление в местное (первичное) отделение Партии по месту жительства.

  • ay

    ay
    7 часов назад

    Лесник28

    Скоро скажут, что если не платить налоги, можно заболеть раком



    А если платить? То раком стать?

  • Tуман

    Tуман
    7 часов назад

    Цитата от ау:

    "Заплати налоги и встань раком"

  • tankist btb

    tankist btb
    4 часа назад

    нас не купитьтак просто мы помним кто поднял пенсионный возраст

  • tankist btb

    tankist btb
    4 часа назад

    ay

    ИМ очень хочется следить за расчётами по безналу? Бумажки трудно контролировать?



    скоро примут закон в думе чтобы следить за всеми доходами граждан и передать все в налоговую. похоже на тотальный контроль. следующим шагом наверно будет чипирование. уже придумали эл. пропуска. КОРОНАВИРУС однако

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