«Единая Россия» рекомендует в период коронавируса перейти на безналичный расчет

Амурское региональное отделение партии «Единая Россия» разработало инфографику, в которой рассказывается о том, как не заразиться коронавирусной инфекцией через деньги. И напомнило, что на деньгах вирус может жить до 3-4 дней.

Разъяснительные материалы размещены в инстаграм-аккаунте отделения партии. Амурчан предупреждают, что к банкнотам и металлическим предметам нужно относиться с вниманием, как и к другим предметам, на которых теоретически может жить вирус.

На банкнотах может жить огромное количество других бактерий и вирусов.

Отделение партии разъяснило, что избежать заражения через наличные деньги можно, если выполнять простые процедуры: дезинфицировать кошелек и руки, не трогать лицо руками после наличных денег и стараться использовать карту или бесконтактные платежи.

Также важно смартфон после оплаты обрабатывать антисептиком.