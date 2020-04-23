«Единая Россия» рекомендует в период коронавируса перейти на безналичный расчет
Амурское региональное отделение партии «Единая Россия» разработало инфографику, в которой рассказывается о том, как не заразиться коронавирусной инфекцией через деньги. И напомнило, что на деньгах вирус может жить до 3-4 дней.
Разъяснительные материалы размещены в инстаграм-аккаунте отделения партии. Амурчан предупреждают, что к банкнотам и металлическим предметам нужно относиться с вниманием, как и к другим предметам, на которых теоретически может жить вирус.
На банкнотах может жить огромное количество других бактерий и вирусов.
Отделение партии разъяснило, что избежать заражения через наличные деньги можно, если выполнять простые процедуры: дезинфицировать кошелек и руки, не трогать лицо руками после наличных денег и стараться использовать карту или бесконтактные платежи.
Также важно смартфон после оплаты обрабатывать антисептиком.
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💵 Многие задаются вопросом - передается ли коронавирус через деньги? Ведь купюрами и монетами мы пользуемся довольно часто, и не знаем, кто ими пользовался до нас. ⠀ 🙌 Рассказываем, что известно на сегодняшний день о том, сколько живет вирус на наличных деньгах и как обезопасить себя от заражения, в том числе через банковские карты и бесконтактные платежи.
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