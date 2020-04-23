Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23апреля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:12 2

Подстанцию скорой помощи в Хабаровске закрыли на карантин

Подстанцию скорой помощи в Хабаровске закрыли на карантин
Фото: pixabay.com

Подстанцию скорой помощи в Кировском районе Хабаровска закрыли на карантин. Здесь не принимают вызовы и не отправляют бригады скорой помощи по адресам.

Как пишет ИА AmurMedia со ссылкой на минздрав Хабаровского края, один из сотрудников подстанции оказался носителем коронавируса, поэтому восемь бригад скорой отправлены на 14-дневный карантин, у них взяли тесты на инфекцию. По предписанию Роспотребнадзора с 19 апреля на территории подстанции проводят комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Население Кировского района будут обслуживать медики других подстанций скорой помощи Хабаровска.

На утро 23 апреля в Хабаровском крае зарегистрировано 272 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них за последние сутки – 28. Пять человек скончались, 21 выздоровел.

Ранее Амур.инфо сообщало, что врач скорой помощи Благовещенска Олег Шульга рассказал о незащищенности работников «скорой» от новой коронавирусной инфекции и о необходимости приобрести костюмы спецзащиты.

Просмотров всего: 3136

#Дальний Восток #коронавирус

распечатать


Коронавирус 2

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать антисептик против коронавируса
Коронавирус 16

«Единая Россия» рекомендует в период коронавируса перейти на безналичный расчет
Общество 2

Россияне резко сократили свои расходы на косметику, одежду и алкоголь
Общество 2

Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    8 часов назад

    Неприятное событие для жителей Хабаровска.

  • Myxira

    Myxira
    8 часов назад

    "Ранее Амур.инфо сообщало, что врач скорой помощи Благовещенска Олег Шульга рассказал о незащищенности работников «скорой» от новой коронавирусной инфекции и о необходимости приобрести костюмы спецзащиты".

    Неплохо было бы его еще раз выслушать: какие действенные меры приняты Минздравом по обеспечению СИЗ всех бригад скорой помощи, какие выводы сделаны.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь