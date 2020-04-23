Подстанцию скорой помощи в Хабаровске закрыли на карантин

Подстанцию скорой помощи в Кировском районе Хабаровска закрыли на карантин. Здесь не принимают вызовы и не отправляют бригады скорой помощи по адресам.

Как пишет ИА AmurMedia со ссылкой на минздрав Хабаровского края, один из сотрудников подстанции оказался носителем коронавируса, поэтому восемь бригад скорой отправлены на 14-дневный карантин, у них взяли тесты на инфекцию. По предписанию Роспотребнадзора с 19 апреля на территории подстанции проводят комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Население Кировского района будут обслуживать медики других подстанций скорой помощи Хабаровска.

На утро 23 апреля в Хабаровском крае зарегистрировано 272 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них за последние сутки – 28. Пять человек скончались, 21 выздоровел.

Ранее Амур.инфо сообщало, что врач скорой помощи Благовещенска Олег Шульга рассказал о незащищенности работников «скорой» от новой коронавирусной инфекции и о необходимости приобрести костюмы спецзащиты.