Юному благовещенцу не хватает 45 тысяч рублей на второй курс реабилитации

Фото: instagram.com/maksim_rumak

Юному жителю Благовещенска Максиму Румаку снова требуется помощь неравнодушных людей. Мальчик прошел первый курс реабилитации в медицинском центре Санкт-Петербурга. Сейчас ему предстоит второй курс, однако на это не хватает 45 тысяч рублей.

Мама Максима – Елена Румак рассказала ИА «Амур.инфо», что они вернулись из Санкт-Петербурга 7 апреля. Мальчик прошел первый курс аудиотерапии по методу Томатис. Есть хорошие результаты, но не позднее 8 недель нужно прибыть на второй курс, иначе результат будет потерян.

Максим уже не раз становился героем публикаций на сайте Амур.инфо. У мальчика ДЦП, эпилепсия и задержка развития, и он пока не разговаривает.

Билеты в Санкт-Петербург у семьи уже куплены – на 30 мая. Елена Румак рассчитывает на помощь неравнодушных людей в сборе недостающих на второй курс реабилитации 45 тысяч рублей.

Женщина в беседе с агентством также отметила, что новая поездка в Санкт-Петербург на фоне ситуации с коронавирусом в России может представлять опасность, но у семьи просто нет иного выхода.

«Мы летим не для развлечения, а потому что у нас необходимость. Если мы сейчас не полетим, то результат первого курса реабилитации будет потерян. Получается, мы зазря съездили. Поэтому хочешь – не хочешь, но нам нужно лететь», – объясняет благовещенка.

Реквизиты для оказания помощи Максиму Румаку остались прежними: Сбербанк 4276 0300 1699 9498, мобильный банк 8-914-380-01-31 (Елена Аркадьевна Румак), PayPal rumak1976@gmail.com, Qiwi кошелек 8-914-380-01-31.