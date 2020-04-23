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23апреля
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сегодня, 10:50 0

В Тынде отметили новоселье дети-сироты

В Тынде отметили новоселье дети-сироты
Фото: администрация Тынды (архив)

В этом году в Тынде хозяевами собственного жилья стали три ребенка-сироты. Ключи от однокомнатных благоустроенных квартир выданы в домах по улице Верхне-Набережная, Кольцевая и Генерала Милько.

Всего в 2020 году администрация Тынды планирует обеспечить квартирами девятнадцать детей-сирот. Средства на эти цели выделены из областного бюджета.

В 2019 году обладателями собственных квадратных метров стали также девятнадцать человек из категории дети-сироты. Тогда как в прошлые годы сиротам выделяли максимум 2-3 квартиры в год, сообщает пресс-служба администрации Тынды.

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#дети #соцзащита #Тында

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