Борьба с коронавирусом является подготовкой людей к чипированию: обзор прессы

Какой сорт картофеля выбрать на посадку; после пандемии до трети россиян переедут из городов в село; Лидия Федосеева-Шукшина осталась без жилья. О чем написали газеты 23 апреля, выяснил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

«Амурская правда». Листаю страницы газеты, выбираю самое главное. А что самое главное? Все самое главное. Вот и думай. Учитывая, что в «пандемийный» сезон у многих горожан возрастет интерес к огородничеству, отмечу целевую страницу, на которой рассказывается, какой сорт картофеля выбрать на посадку. Узнаете, чем его нужно обработать и что обязательно нужно помыть. Чтобы уничтожить картофельную заразу. А грязная вода ни в коем случае не должна попасть на ваш огород. А куда ее вылить? А соседский участок для чего?

В общем, очень важная, полезная информация. Небось, картошечку-то все мы уважаем.

Также в номере

А что еще главное в сегодняшнем номере? А еще обратите внимание на публикации о птицах. Не перестававший несколько дней снег стал настоящей бедой для пернатых. И местные, и перелетные птицы остались и без корма, и без жилья, всё завалило напрочь. В газете даются советы – как и чем поддержать наших летающих друзей-бедолаг.

И, разобравшись с птицами (и зарубив себе на носу, что нужно обязательно приготовить птичий корм), найдите заметку о том, что возле гостиницы «Спутник» (адрес не указан) появилась новая благовещенская достопримечательность: памятник В. И. Ленину. Пишут, что в самой гостинице висят портреты Мао Цзэдуна и Иосифа Сталина, поклонником которого является хозяин гостиницы. Интересно, что не указан еще один портрет, но, наверное, по той причине, что его нет.

Напишут же такое

Берем в руки «Аргументы неделi». Увидев на первой странице анонс «Чулпан Хаматова о тяжелой жизни в Сибири дочери кулака», чуть не отложил газету: перезасилье публикаций о «Зулейхе» вызывает конкретную тошноту, не хуже, чем публикации о коронавирусе. Но, пересилив себя, начал все-таки еженедельник читать – долг обязывает.

Так вот, мимо вашего внимания явно не пройдет статья, рассказывающая, кто реально правит Россией. Вы-то, наверное, по неведению, отвечая на это вопрос, процитируете Конституцию, где черным по белому написано: «Единственным источником власти в России является ее народ». Но газета этот постулат развенчивает.

И странно мне, что развенчание происходит в то время, когда страна чуть было не проголосовала за обновленную Конституцию. Думаю, не без умысла все это.

Также в номере

А еще в еженедельнике рассказывается, как во время пандемии коронавируса действуют спецслужбы. Ну как действуют. Как и положено: следят за всем и за каждым. Ситуация распространения инфекции является подготовкой людей к чипированию – вскоре во всем мире введут наночипы, которые будут вводить вместе с вакцинами. Именно так и написано. Я еще немного усомнился, взглянул на рубрику, мол, может, указано, что эта публикация из разряда газетных «уток», но нет, все на полном серьезе. Но, собственно, ничего удивительного нет: вон московский мэр Собянин уже предложил ввести тотальную слежку за жителями практически по всей стране. Так под шумок нас всех «под колпак» и возьмут.

Вам статья

О чем «Российская газета». А здесь говорится, что после пандемии до трети россиян переедут из городов в сельскую местность. Вот тут-то и вспомните публикацию «Амурской правды» о том, как правильно сажать картошку. От спецслужб в деревне, от ока государева, понятно, не спрячешься, но хоть голодным не останешься.

А то вот еще один актуальный вопрос рассматривается: не могут ли оказаться переносчиками коронавируса комары, которые с наступлением тепла, оголодавшие, массово набросятся на людей? А и действительно?

Нет, успокаивает газета. Не переживайте. Коронавирус – он же не малярия или геморрагическая лихорадка. Так что, будьте спокойны.

На посошок

И «Комсомольская правда». На первой странице задается вопрос: кем же был на самом деле Ленин – самым человечным из людей или… . Но тема эта изжила себя уже вчера к вечеру (ну, или к ночи, у кого как запасы алкоголя истощились), поэтому сразу переключусь на материал о том, что Лидия Федосеева-Шукшина осталась без жилья: всю недвижимость в стране и за рубежом поотписывала родственникам, да так по инерции все и поотписала, а самой теперь негде жить. Это на девятом-то десятке лет… А?

Но, ничего, обратится к Путину или к Собянину. Не умирать же на улице! Тем более, что пандемия разгулялась.