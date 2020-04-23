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сегодня, 09:51 6

Китайский Харбин закрыл въезд в город из-за коронавируса

Китайский Харбин закрыл въезд в город из-за коронавируса
Фото: pixabay.com

Китайский город Харбин закрыл въезд для жителей других городов и для автомобилей, зарегистрированных не в Харбине. Чрезвычайные меры были введены после роста числа заболевших COVID-19.

Местные жители для выхода из дома должны иметь QR-код, подтверждающий, что они не больны COVID-19. Также на улице они обязаны носить маску, сообщает «Медуза» со ссылкой на агентство Kyodo.

Reuters и Kyodo пишут, что Харбин стал центром второй волны распространения коронавирусной инфекции в Китае. За последние десять дней в городе подтвердили 57 случаев заболевания.

В апреле Китай закрыл все переходы через границу с РФ. При этом Харбин продолжает принимать рейсы из России.

Харбин с середины апреля ввел 28-дневный карантин для приезжающих из-за рубежа: две недели люди должны находиться в карантинном центре, а затем еще две недели дома.

Новую коронавирусную инфекцию, впоследствии получившую название COVID-19, впервые обнаружили в китайском городе Ухань в конце 2019 года. С начала распространения вируса в стране заразились 83,7 тысячи человек, умерли 4,6 тысячи человек.

В конце марта Китай объявил, что в целом справился с распространением инфекции внутри страны, но количество завозных случаев растет и угрожает новой волной эпидемии.

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#Китай #коронавирус

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад



    Харбин с середины апреля ввел 28-дневный карантин для приезжающих из-за рубежа: две недели люди должны находиться в карантинном центре, а затем еще две недели дома.



    Надо учится на примере Китае,они прошли ,через кошмар заражения,знают чем это заканчивается.

  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    тоталитарные режимы лучше справляются с пандемиями

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Аликанте

    тоталитарные режимы лучше справляются с пандемиями



    Глупость. Не тоталитарные, а там, где медицина на должном уровне, не подверглась оптимизации. Не надо петь оды тоталитаризму.

  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    во во-это потому что в Китае за воровство расстреливают

  • nogi8

    nogi8
    1 час назад

    а я думаю, правильно, именно жесткие меры только помогут в борьбе с вирусом. Если бы наши закрыли с Европой, вовремя и всех приезжих бы садили на карантин, а не катались бы они по всей стране дальше, то нам бы удалось сдержать эпидемию, а сейчас это продлится на месяцы из-за недомер и полумер. У нас закрывают магазины с вещами, а огромные супермаркеты работают, где толпа баранов кучкуется вокруг мандаринов и дышат друг другу в затылок

  • Мира

    Мира
    21 минута назад

    А у нас бы закрыли АЭРОПОРТ...

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