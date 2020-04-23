В 21 регионе России внедрят пропуска с QR-кодами

Двадцать один российский регион подал заявку на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков. Данная система позволяет работодателям через личный кабинет компании на портале Госуслуг подать список сотрудников для их получения.

«После проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые направляются в личные кабинеты сотрудников на портале Госуслуг и на адреса электронной почты», – пишет РИА Новости со ссылкой на Минкомсвязи.

В рамках первой очереди подключатся семь регионов Центрального федерального округа: Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области.

Со следующей недели планируется начать внедрение системы в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

Система цифровых пропусков действует в Москве с 15 апреля. Получать пропуск можно на сайте мэрии, по телефону или СМС, указав личные данные и цель поездки. За нарушение режима самоизоляции без уважительной причины грозит штраф.

Мэр столицы Сергей Собянин предложил распространить эту систему на всю страну.

Россия занимает десятое место по количеству инфицированных коронавирусом – 57 999 человек. За все время умерли 513 человек, более 4,4 тысячи вылечились.