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сегодня, 09:44 27

В 21 регионе России внедрят пропуска с QR-кодами

В 21 регионе России внедрят пропуска с QR-кодами
Фото: mos.ru

Двадцать один российский регион подал заявку на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков. Данная система позволяет работодателям через личный кабинет компании на портале Госуслуг подать список сотрудников для их получения.

«После проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые направляются в личные кабинеты сотрудников на портале Госуслуг и на адреса электронной почты», – пишет РИА Новости со ссылкой на Минкомсвязи.

В рамках первой очереди подключатся семь регионов Центрального федерального округа: Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области.

Со следующей недели планируется начать внедрение системы в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

Система цифровых пропусков действует в Москве с 15 апреля. Получать пропуск можно на сайте мэрии, по телефону или СМС, указав личные данные и цель поездки. За нарушение режима самоизоляции без уважительной причины грозит штраф.

Мэр столицы Сергей Собянин предложил распространить эту систему на всю страну.

Россия занимает десятое место по количеству инфицированных коронавирусом – 57 999 человек. За все время умерли 513 человек, более 4,4 тысячи вылечились.

Просмотров всего: 2275

#технологии #коронавирус

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Комментарии
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  • Paster

    Paster
    1 час назад

    Мда...

  • Мира

    Мира
    1 час назад

    Обложили почти со всех сторон...

  • Allenga

    Allenga
    1 час назад

    в тайге с QR-кодами..... лучше бы тестирование своевременно ввели и карантин для прибывших из обеих столиц, и тоже желательно своевременно!

  • Леди Бёрд

    Леди Бёрд
    1 час назад

    Корона уйдет, а пропускная система останется...Тоталитарное государство

  • Мира

    Мира
    1 час назад

    Уйдет ли корона? Сдается мне, что кому то она очень на руку. И этот кто-то сейчас в бункере. Киножурнал....Хочу все знать.... в реале

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    Вы господа серьезно собрались это терпеть? По моему это конечная, край и нужно этому противостоять.

  • Serega

    Serega
    1 час назад

    для того корону и придумали и закон о цифровизации в тихушку приняли...

  • Allenga

    Allenga
    1 час назад

    Корону то может и не придумали, но она им очень удачненько в руку легла! Вот, честно, я думала, что все это с короной даст возможность переосмыслить структуры страны, власти, сместит акцент с централизации на реальное развитие регионов, то же дистанционное обучение.... сама жизнь заставляла меняться к новому. Но эти .... эти взяли только худшее из всей этой цифровизации (слово-то какое гаденькое, как цыпки на руках,тьфу)

  • YouKnowMyName

    YouKnowMyName
    1 час назад

    Криптоаналитик

    Вы господа серьезно собрались это терпеть? По моему это конечная, край и нужно этому противостоять.



    Чему противостоять?

    На самом деле - это же гениально и круто.

    Уже сейчас бараны ходят в Намордниках и ДАЖЕ - радеют за их ношение.

    Введут цифровую индентификацию - я более чем уверен - и опять большая часть народо-населения по форумам будет вопить, что это правильно, так и нужно.

    Население даже поможет в этом государству - будет сдавать соседей без идентификаторов на раз-два.

    Так что - всё идёт по плану, все правильно и вовремя.

    Правоверный не мыслит – не нуждается в мышлении. Правоверность – состояние бессознательное (с)1984

    PS^ и таки да, такие как ты первые отправятся уран добывать .. вы же типа эти ... инакомыслящие блохеры удачи в раскопках - шли письма мелким подчерком.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    YouKnowMyName

    Криптоаналитик

    Вы господа серьезно собрались это терпеть? По моему это конечная, край и нужно этому противостоять.



    Чему противостоять?

    На самом деле - это же гениально и круто.

    Уже сейчас бараны ходят в Намордниках и ДАЖЕ - радеют за их ношение.

    Введут цифровую индентификацию - я более чем уверен - и опять большая часть народо-населения по форумам будет вопить, что это правильно, так и нужно.

    Население даже поможет в этом государству - будет сдавать соседей без идентификаторов на раз-два.

    Так что - всё идёт по плану, все правильно и вовремя.

    Правоверный не мыслит – не нуждается в мышлении. Правоверность – состояние бессознательное (с)1984

    PS^ и таки да, такие как ты первые отправятся уран добывать .. вы же типа эти ... инакомыслящие блохеры удачи в раскопках - шли письма мелким подчерком.



    Тогда я пошел искать малиновые штаны. Голубые уже не купить.

    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    1 час назад

    В стране грядут большие перемены. Общество сильно недовольно властью, так вот власть сейчас хочет себя оградить от народа. Власть с ситуацией с вирусом показала что она не для народа страны, а для определенной кучки прихвастней.

    Позор единоросовской власти, которая плюет на свой народ!

    У народа терпение не безгранично и власть узнает силу народную и не сможет спрятаться за силовиками.

    Люди если их так можно назвать, которые пришли к власти путем гос.переворота (когда Ельцын пришел к власти) долго править не будут. Народ не верит власти. Путин отстранился от народа, Путин устал, Путину пора на отлых!

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    56 минут назад

    Криптоаналитик

    Вы господа серьезно собрались это терпеть? По моему это конечная, край и нужно этому противостоять.



    Край чего? Это нормальное ограничение для борьбы с беспечными шляющимися утырками, что не хотят соблюдать режим самоизоляции. Так, может через большие штрафы в пустые головы что дойдёт. И молодежи родители люлей выпишут за их гтрафы. Так что решение правильное и в Амурской области также необходимое.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    51 минута назад

    Клаус Хайда

    Криптоаналитик

    Вы господа серьезно собрались это терпеть? По моему это конечная, край и нужно этому противостоять.



    Край чего? Это нормальное ограничение для борьбы с беспечными шляющимися утырками, что не хотят соблюдать режим самоизоляции. Так, может через большие штрафы в пустые головы что дойдёт. И молодежи родители люлей выпишут за их гтрафы. Так что решение правильное и в Амурской области также необходимое.



    Скажете то же самое через пол года.

    Посмотрите как делают мыслящие люди.

  • invv

    invv
    45 минут назад



    Allenga , сегодня, 10:01 (Отредактировал Allenga сегодня, 10:04)

    в тайге с QR-кодами.....



    Да уж! Самое-то особенно там, где нет интернета, да и мобильная связь через раз.

  • Oldlord

    Oldlord
    45 минут назад

    Криптоаналитик

    Вы господа серьезно собрались это терпеть? По моему это конечная, край и нужно этому противостоять.



    Когда можно будет поддержать твой одиночный пикет перед "белым домом", господин?



  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    44 минуты назад

    Криптоаналитик

    Клаус Хайда

    Криптоаналитик

    Вы господа серьезно собрались это терпеть? По моему это конечная, край и нужно этому противостоять.



    Край чего? Это нормальное ограничение для борьбы с беспечными шляющимися утырками, что не хотят соблюдать режим самоизоляции. Так, может через большие штрафы в пустые головы что дойдёт. И молодежи родители люлей выпишут за их гтрафы. Так что решение правильное и в Амурской области также необходимое.



    Скажете то же самое через пол года.

    Посмотрите как делают мыслящие люди.



    Так все эти "отменящие самоизоляцию" и "берущие ответственность на себя" ничег оне теряют, если в их городах или районах начнут люди пачками дохнуть. Им будет "немного жаль" и просто уйдут в отставку. А вы, своими призывами, просто провоцируете людей нарушать положенные правила. Или вам так и хочется, чтобы как можно больше людей заболевало и умирало от пандемии?

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    42 минуты назад

    Oldlord

    Криптоаналитик

    Вы господа серьезно собрались это терпеть? По моему это конечная, край и нужно этому противостоять.



    Когда можно будет поддержать твой одиночный пикет перед "белым домом", господин?



    Можно просто Криптоаналитик.

    Если вы поддержите мой одиночный пикет - нас заберут в отделение, т.к. он перестанет быть одиночным)

    Если мне будет нечего жрать, если меня при этом будут ограничивать в передвижениях - то очень скоро.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    40 минут назад

    Криптоаналитик

    Oldlord

    Криптоаналитик

    Вы господа серьезно собрались это терпеть? По моему это конечная, край и нужно этому противостоять.



    Когда можно будет поддержать твой одиночный пикет перед "белым домом", господин?



    Если мне будет нечего жрать, если меня при этом будут ограничивать в передвижениях - то очень скоро.



    Вас не учили, что продукты питания можно купить в магазинах продуктовых?

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    39 минут назад

    Клаус Хайда

    Криптоаналитик

    Клаус Хайда

    Криптоаналитик

    Вы господа серьезно собрались это терпеть? По моему это конечная, край и нужно этому противостоять.



    Край чего? Это нормальное ограничение для борьбы с беспечными шляющимися утырками, что не хотят соблюдать режим самоизоляции. Так, может через большие штрафы в пустые головы что дойдёт. И молодежи родители люлей выпишут за их гтрафы. Так что решение правильное и в Амурской области также необходимое.



    Скажете то же самое через пол года.

    Посмотрите как делают мыслящие люди.



    Так все эти "отменящие самоизоляцию" и "берущие ответственность на себя" ничег оне теряют, если в их городах или районах начнут люди пачками дохнуть. Им будет "немного жаль" и просто уйдут в отставку. А вы, своими призывами, просто провоцируете людей нарушать положенные правила. Или вам так и хочется, чтобы как можно больше людей заболевало и умирало от пандемии?



    Мне не хочется что бы этот вирус делали страшнее SARS, ВИЧ, рака, болезней сердца.

    Сами посчитайте. Я уже устал себя цитировать.

    http://amurstat.old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/7db45b0043c08df280e0c5726188a9b4/07_1_64.htm

    От них в день гибнут больше людей, чем от распиаренного ковида.

    И вы сейчас просто перевираете. Я сказал что введение штрих-кодов это край и нарушение закона, той самой конституции которую переписать хотят. А шляться по улице даже во время сезонных ОРЗ и гриппа просто не желательно, ваш коронавирус тут вообще не при чем.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    38 минут назад

    Клаус Хайда

    Криптоаналитик



    Если мне будет нечего жрать, если меня при этом будут ограничивать в передвижениях - то очень скоро.



    Вас не учили, что продукты питания можно купить в магазинах продуктовых?



    Я же говорю, дождитесь осени. Начнете думать по-другому.

  • YouKnowMyName

    YouKnowMyName
    22 минуты назад

    Криптоаналитик

    Если мне будет нечего жрать, если меня при этом будут ограничивать в передвижениях - то очень скоро.



    ОГА, прям скора

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    21 минута назад

    Криптоаналитик

    Клаус Хайда

    Криптоаналитик

    Клаус Хайда

    Криптоаналитик

    Вы господа серьезно собрались это терпеть? По моему это конечная, край и нужно этому противостоять.



    Край чего? Это нормальное ограничение для борьбы с беспечными шляющимися утырками, что не хотят соблюдать режим самоизоляции. Так, может через большие штрафы в пустые головы что дойдёт. И молодежи родители люлей выпишут за их гтрафы. Так что решение правильное и в Амурской области также необходимое.



    Скажете то же самое через пол года.

    Посмотрите как делают мыслящие люди.



    Так все эти "отменящие самоизоляцию" и "берущие ответственность на себя" ничег оне теряют, если в их городах или районах начнут люди пачками дохнуть. Им будет "немного жаль" и просто уйдут в отставку. А вы, своими призывами, просто провоцируете людей нарушать положенные правила. Или вам так и хочется, чтобы как можно больше людей заболевало и умирало от пандемии?



    Мне не хочется что бы этот вирус делали страшнее SARS, ВИЧ, рака, болезней сердца.

    Сами посчитайте. Я уже устал себя цитировать.

    http://amurstat.old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/7db45b0043c08df280e0c5726188a9b4/07_1_64.htm

    От них в день гибнут больше людей, чем от распиаренного ковида.

    И вы сейчас просто перевираете. Я сказал что введение штрих-кодов это край и нарушение закона, той самой конституции которую переписать хотят. А шляться по улице даже во время сезонных ОРЗ и гриппа просто не желательно, ваш коронавирус тут вообще не при чем.



    Может вирус страшнее своей заразностью и скоростью выпила населения? Причем не застрахован никто, ни цари, ни нищие.

    Забота о гражданах - нарушение конституции? Ну, если граждане тупы и ломаться на шашлыки, когда их просто попросили сидеть дома - это не нарушение.

    Ладно мы, кого заставляют работать, но тем, кому дали возможность посидеть дома с оплаченным временем - кто они?

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    20 минут назад

    Криптоаналитик

    Клаус Хайда

    Криптоаналитик



    Если мне будет нечего жрать, если меня при этом будут ограничивать в передвижениях - то очень скоро.



    Вас не учили, что продукты питания можно купить в магазинах продуктовых?



    Я же говорю, дождитесь осени. Начнете думать по-другому.



    Что изменится осенью? Магазины закроют? Запретят делать покупки? Запретят тратить деньги?

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    17 минут назад

    Клаус Хайда

    Криптоаналитик

    Клаус Хайда

    Криптоаналитик



    Если мне будет нечего жрать, если меня при этом будут ограничивать в передвижениях - то очень скоро.



    Вас не учили, что продукты питания можно купить в магазинах продуктовых?



    Я же говорю, дождитесь осени. Начнете думать по-другому.



    Что изменится осенью? Магазины закроют? Запретят делать покупки? Запретят тратить деньги?



    Какие деньги?

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    14 минут назад

    Клаус Хайда

    Криптоаналитик

    Клаус Хайда

    Криптоаналитик

    Клаус Хайда

    Криптоаналитик

    Вы господа серьезно собрались это терпеть? По моему это конечная, край и нужно этому противостоять.



    Край чего? Это нормальное ограничение для борьбы с беспечными шляющимися утырками, что не хотят соблюдать режим самоизоляции. Так, может через большие штрафы в пустые головы что дойдёт. И молодежи родители люлей выпишут за их гтрафы. Так что решение правильное и в Амурской области также необходимое.



    Скажете то же самое через пол года.

    Посмотрите как делают мыслящие люди.



    Так все эти "отменящие самоизоляцию" и "берущие ответственность на себя" ничег оне теряют, если в их городах или районах начнут люди пачками дохнуть. Им будет "немного жаль" и просто уйдут в отставку. А вы, своими призывами, просто провоцируете людей нарушать положенные правила. Или вам так и хочется, чтобы как можно больше людей заболевало и умирало от пандемии?



    Мне не хочется что бы этот вирус делали страшнее SARS, ВИЧ, рака, болезней сердца.

    Сами посчитайте. Я уже устал себя цитировать.

    http://amurstat.old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/amurstat/resources/7db45b0043c08df280e0c5726188a9b4/07_1_64.htm

    От них в день гибнут больше людей, чем от распиаренного ковида.

    И вы сейчас просто перевираете. Я сказал что введение штрих-кодов это край и нарушение закона, той самой конституции которую переписать хотят. А шляться по улице даже во время сезонных ОРЗ и гриппа просто не желательно, ваш коронавирус тут вообще не при чем.



    Может вирус страшнее своей заразностью и скоростью выпила населения? Причем не застрахован никто, ни цари, ни нищие.

    Забота о гражданах - нарушение конституции? Ну, если граждане тупы и ломаться на шашлыки, когда их просто попросили сидеть дома - это не нарушение.

    Ладно мы, кого заставляют работать, но тем, кому дали возможность посидеть дома с оплаченным временем - кто они?



    Никто не соблюдает в регионе самоизоляцию - где дефицит гробов?

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    14 минут назад

    Клаус Хайда

    Криптоаналитик



    Я же говорю, дождитесь осени. Начнете думать по-другому.



    Что изменится осенью? Магазины закроют? Запретят делать покупки? Запретят тратить деньги?



    Давайте просто дождёмся и в ваших и в моих интересах что б я ошибался.

  • Oldlord

    Oldlord
    4 минуты назад

    Клаус Хайда

    Криптоаналитик

    Клаус Хайда

    Криптоаналитик



    Если мне будет нечего жрать, если меня при этом будут ограничивать в передвижениях - то очень скоро.



    Вас не учили, что продукты питания можно купить в магазинах продуктовых?



    Я же говорю, дождитесь осени. Начнете думать по-другому.



    Что изменится осенью? Магазины закроют? Запретят делать покупки? Запретят тратить деньги?



    Вот зря ты про деньги упомянул.



    Сейчас начнутся вопросы "Что такое деньги?" и "Откуда берутся деньги?"...



    А я вот думаю, что не зря Гарант на самоизоляцию спрятался.



    Видимо, Криптоаналитик не прав, когда думает, что сердечно-сосудистые заболевания также заразны, как и КОВИД-19 и также отягощают сопутствующие заболевания, ускоряя летальный исход.



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