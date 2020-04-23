Актеры Амурского театра драмы записали «пижамный» хит

Актеры Амурского театра драмы признались, что соскучились по своим зрителям. Для них артисты записали видеоклип на главный театральный хит – «Театр жив». Момент самоизоляции они подчеркнули «пижамным» дресс-кодом.

«Актеры и сотрудники Амурского областного театра драмы в самоизоляции. Что делают артисты и сотрудники театра дома? Читают книги, смотрят фильмы, рисуют, вяжут, вышивают и ... поют хором любимые песни!» - так анонсировал выход первого самоизоляционного видеоклипа Амурский театр драмы. Артисты спели известный театральный гимн «Театр жив!»

В нем снялись заслуженный артист Амурской области Сергей Еременко, заслуженный артист России Юрий Роголев, заслуженная артистка Амурской области Ольга Черевко, заслуженная артистка Амурской области Марина Щекина, актеры Виктор Свиридов, Екатерина Гордейчик, Юлия Стафиевская и Максим Клепалов.

Клип смонтировал Сергей Еременко.

Благодаря необычному формату амурские театралы смогут увидеть людей сцены в обычной домашней обстановке. Клип вызвал восторг в соцсетях.

Театр сыграл последний спектакль в конце марта, после чего, как и все учреждения культуры, закрыл свои двери для посетителей из-за опасности распространения коронавируса.

Впрочем в режиме самоизоляции театр актеры не скучают: учат роли к новым спектаклям, показывают свои фото в рубрике «Семейный альбом» и дают добрые советы. Регулярно в инстаграм-аккаунте театра проводятся прямые эфиры с актерами. 25 апреля запланирована онлайн-встреча с актрисой Екатериной Гордейчик.