Выбор читателей за 22 апреля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 22 апреля.

В Приамурье — три новых случая заражения коронавирусом, два из них – в Белогорске, один — в Благовещенске. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщила министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова. Вопрос от Амур.инфо не прозвучал.

В Белогорске 21 апреля стали появляться сообщения, что в городе якобы появились новые подозрительные случаи коронавируса и эти люди являются пациентами терапевтического отделения Белогорской горбольницы. Станислав Мелюков прокомментировал эти сообщения в своем Инстаграме.

Обильный снегопад вызвал разрушение крыши частного дома по улице Богдана Хмельницкого, 12. Под весом снега также обвалился козырек вдоль торговых палаток, расположенных возле стадиона «Спартак».

В среду, 22 апреля, в Благовещенске на 53-м году жизни скончался известный амурский психотерапевт Евгений Батрак. Несколько лет он возглавлял дневной стационар областной психиатрической больницы.