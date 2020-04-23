Выбор читателей за 22 апреля
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 22 апреля.
В Амурской области выявлено три новых случая коронавируса
В Приамурье — три новых случая заражения коронавирусом, два из них – в Белогорске, один — в Благовещенске. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщила министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова. Вопрос от Амур.инфо не прозвучал.
Станислав Мелюков: в Белогорске есть 2 подозрительных случая на COVID
В Белогорске 21 апреля стали появляться сообщения, что в городе якобы появились новые подозрительные случаи коронавируса и эти люди являются пациентами терапевтического отделения Белогорской горбольницы. Станислав Мелюков прокомментировал эти сообщения в своем Инстаграме.
От снегопада в Благовещенске разрушились крыши
Обильный снегопад вызвал разрушение крыши частного дома по улице Богдана Хмельницкого, 12. Под весом снега также обвалился козырек вдоль торговых палаток, расположенных возле стадиона «Спартак».
Умер известный амурский психотерапевт Евгений Батрак
В среду, 22 апреля, в Благовещенске на 53-м году жизни скончался известный амурский психотерапевт Евгений Батрак. Несколько лет он возглавлял дневной стационар областной психиатрической больницы.
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