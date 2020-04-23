С 27 апреля амурским медикам из группы риска начнут платить «коронавирусные»

Амурские медики, которые работают с коронавирусной инфекцией, будут получать стимулирующие выплаты. Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова сообщила, что выплаты начнутся с 27 апреля.

По словам министра, из федерального бюджета на эти цели поступило 146 миллионов рублей.

«Суммы выплат разные, зависят от характера работы. Будет оплачиваться полностью смена, а градация — это врач скорой помощи или поликлиника, которая занимается забором материалов, или врач-лаборант, занимающийся изготовлением результатов исследований, либо врач, который напрямую работает в стационаре с пациентами — здесь градация конечно будет. Конкретные суммы я озвучить не могу», — рассказала министр здравоохранения Приамурья.

В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина федеральное медико-биологическое агентство подготовило порядок установления стимулирующих выплат медицинским работникам, осуществляющих свою деятельность в период пандемии коронавируса. Соответствующий приказ ФМБА № 106 вступил в силу 13 апреля.

Доплаты за работу получат не только медики, которые непосредственно работают с больными коронавирусной инфекцией, но и те медработники, кто трудится в усиленном режиме из-за сложной ситуации в стране.

Перечень подразделений медицинских организаций, работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего характера, должностей медицинских работников, кому будет установлена доплата, размер выплат и срок утверждается в регионах.