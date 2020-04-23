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23апреля
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сегодня, 06:45 21

С 27 апреля амурским медикам из группы риска начнут платить «коронавирусные»

С 27 апреля амурским медикам из группы риска начнут платить «коронавирусные»

Амурские медики, которые работают с коронавирусной инфекцией, будут получать стимулирующие выплаты. Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова сообщила, что выплаты начнутся с 27 апреля.

По словам министра, из федерального бюджета на эти цели поступило 146 миллионов рублей.

«Суммы выплат разные, зависят от характера работы. Будет оплачиваться полностью смена, а градация — это врач скорой помощи или поликлиника, которая занимается забором материалов, или врач-лаборант, занимающийся изготовлением результатов исследований, либо врач, который напрямую работает в стационаре с пациентами — здесь градация конечно будет. Конкретные суммы я озвучить не могу», — рассказала министр здравоохранения Приамурья.

В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина федеральное медико-биологическое агентство подготовило порядок установления стимулирующих выплат медицинским работникам, осуществляющих свою деятельность в период пандемии коронавируса. Соответствующий приказ ФМБА № 106 вступил в силу 13 апреля.

Доплаты за работу получат не только медики, которые непосредственно работают с больными коронавирусной инфекцией, но и те медработники, кто трудится в усиленном режиме из-за сложной ситуации в стране.

Перечень подразделений медицинских организаций, работа в которых дает право на установление выплат стимулирующего характера, должностей медицинских работников, кому будет установлена доплата, размер выплат и срок утверждается в регионах.

Просмотров всего: 1663

#коронавирус

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Комментарии
Показать все (21) Обсудить на форуме
  • Gorojanka

    Gorojanka
    3 часа назад

    А водители скорой помощи, которые тоже в группе риска, не будут получать "короновирусные"?

  • Айболит

    Айболит
    3 часа назад

    GorojankaА водители скорой помощи, которые тоже в группе риска, не будут получать "короновирусные"?


    Я скажу,по итогу . Пока перспективы минимальные.

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    3 часа назад

    Ха. Население России — состав жителей, населяющих территорию России. На 1 января 2020 года, по оценке Росстата, в России было 146 745 098 ... Значит каждому по лимону достаться должно... Хотя о чём это я?

  • lev4ik

    lev4ik
    2 часа назад

    Действительно,о чем? Учебник арифметики в руки,-и наверстывать,наверстывать...

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    приказ от 13/04 получать начнут с 27/04, 14 дней!!!!! в каком банке они лежали?)))

  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    слабо верится

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    2 часа назад

    В России не 146 миллионов человек, а на 7 млн. меньше?! Просто садимся и считаем?

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    2 часа назад

    https://www.banki.ru/blog/maslovdm/9913.php

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    inoy

    приказ от 13/04 получать начнут с 27/04, 14 дней!!!!! в каком банке они лежали?)))



    В банке России. )



    Кстати, вы никогда не работали с выплатами сотрудникам?



    Есличо, то приказ о выплатах и само начисление немного разные вещи.



  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    1 час назад

    amur_mur_mur

    В России не 146 миллионов человек, а на 7 млн. меньше?! Просто садимся и считаем?



    Ну ты смешной. 146 миллионов умножь на миллион. Сколько получится? Или ты по рублю каждому выдашь.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    "Доплаты за работу получат не только медики, которые непосредственно работают с больными коронавирусной инфекцией, но и те медработники, кто трудится в усиленном режиме из-за сложной ситуации в стране"

    Это значит главврачи и минздрав в полном составе(не спят,-заявки составляют, правда пока не отправляют- или Мантуров зря обвиняет?)

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Айболит

    Gorojanka

    А водители скорой помощи, которые тоже в группе риска, не будут получать "короновирусные"?



    Я скажу,по итогу . Пока перспективы минимальные.


    Чисто из любопытства...



    Сотрудники СМП, в случае заражения на работе, получают страховые выплаты?



  • vitl33

    vitl33
    1 час назад

    Oldlord

    Айболит

    Gorojanka

    А водители скорой помощи, которые тоже в группе риска, не будут получать "короновирусные"?



    Я скажу,по итогу . Пока перспективы минимальные.


    Чисто из любопытства...

    Сотрудники СМП, в случае заражения на работе, получают страховые выплаты?



    Про скорую не скажу. В поликлиниках все врачи подписали бумажки, что в случае заражения претензий ни к кому не имеем. Риск понимаем и принимаем все последствия на себя.

  • Мира

    Мира
    1 час назад

    Ужас. Одна нецензурщина в голову лезет...Причем очень очень не приличная...

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    vitl33



    Про скорую не скажу. В поликлиниках все врачи подписали бумажки, что в случае заражения претензий ни к кому не имеем. Риск понимаем и принимаем все последствия на себя.



    Нет слов... Забота о медиках так и чувствуется.

  • Oldlord

    Oldlord
    57 минут назад

    vitl33

    Oldlord

    Айболит

    Gorojanka

    А водители скорой помощи, которые тоже в группе риска, не будут получать "короновирусные"?



    Я скажу,по итогу . Пока перспективы минимальные.


    Чисто из любопытства...

    Сотрудники СМП, в случае заражения на работе, получают страховые выплаты?



    Про скорую не скажу. В поликлиниках все врачи подписали бумажки, что в случае заражения претензий ни к кому не имеем. Риск понимаем и принимаем все последствия на себя.



    Но это же незаконно!



    Куда смотрит Прокуратура и профсоюз???



  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    52 минуты назад

    vitl33

    Oldlord

    Айболит

    Gorojanka

    А водители скорой помощи, которые тоже в группе риска, не будут получать "короновирусные"?



    Я скажу,по итогу . Пока перспективы минимальные.


    Чисто из любопытства...

    Сотрудники СМП, в случае заражения на работе, получают страховые выплаты?



    Про скорую не скажу. В поликлиниках все врачи подписали бумажки, что в случае заражения претензий ни к кому не имеем. Риск понимаем и принимаем все последствия на себя.



    Вот зачем врать и разводить панику? Доказательства есть? Кроме вашей буйной фантазии. Государство заботится о медиках и даже повысило им з/п и будет доплачивать за работу с больными коронавирусом COVID-19.

  • inoy

    inoy
    52 минуты назад

    большая игра, большие деньги, грандиозные планы, вот и всё!!!!!!!

  • Врангель

    Врангель
    48 минут назад

    vitl33

    Oldlord

    Айболит

    Gorojanka

    А водители скорой помощи, которые тоже в группе риска, не будут получать "короновирусные"?



    Я скажу,по итогу . Пока перспективы минимальные.


    Чисто из любопытства...

    Сотрудники СМП, в случае заражения на работе, получают страховые выплаты?



    Про скорую не скажу. В поликлиниках все врачи подписали бумажки, что в случае заражения претензий ни к кому не имеем. Риск понимаем и принимаем все последствия на себя.



    А поликлиники разве работают? Записаться не получается к специалистам. Одна живая очередь в один кабинет, а в нем все специалисты? Или как сейчас происходит?

  • inoy

    inoy
    43 минуты назад

    всё работает

  • Врангель

    Врангель
    40 минут назад

    inoy

    всё работает



    В 4 поликлинике нет записи ни к одному специалисту в электронной регистратуре. По телефону нехотя предложили в 206 каб по живой очереди.

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