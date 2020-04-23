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23апреля
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На защиту дальневосточных аистов вышел сервис знакомств «Мамба»

На защиту дальневосточных аистов вышел сервис знакомств «Мамба»
Фото: WWF России/АмурСоЭС

Сервис знакомств «Мамба» и Всемирный фонд дикой природы (WWF) начали совместную экологическую акцию «Хранители аистиных гнезд». Она направлена на сохранение популяции дальневосточных аистов.

«Мамба» решила «взять под крыло» этих птиц, потому что они по-настоящему семейные птицы. Все знают легенду, что детей приносит аист, но не всем известно, что они моногамны и всю жизнь хранят верность друг другу, а также являются очень заботливыми родителями, сообщают «Известия».

«Проект «Хранители аистиных гнезд» очень важен для нас, ведь семейный образ этой птицы созвучен с миссией приложения «Мамба»: с 2003 года мы помогаем найти людям пару и обрести личное счастье», – рассказал директор «Мамбы» по маркетингу Петр Бойцов. Он подчеркнул, что сейчас, во время пандемии коронавируса, проект особенно важен, потому что может отвлечь от мрачных мыслей и вдохновить на поиск любви.

«Дальневосточные аисты действительно могут быть примером крепкой семьи – рассказала старший координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России Анна Сердюк. – Аисты настоящие консерваторы и хранители родного дома. А из года в год пары аистов возвращаются с зимовки и занимают те же гнезда, что и в прошлый раз, укрепляя и «ремонтируя» их. Если за время зимовки гнездо разрушилось, пара строит новое на том же участке».

В рамках акции WWF проведет полевые работы по предотвращению пожаров, установит защитные устройства на деревья с гнездами и проведет просветительскую работу. Около одного из гнезд помещена камера, которая круглосуточно транслирует все происходящее на Амур Инфо Центре – веб-портале Амурского филиала WWF России и в приложении «Мамба», где также есть стримы.

Как сообщало Амур.инфо, в гнездах редких птиц в Амурской области появилось рекордное количество яиц. В общей сложности, только в 4-х гнездах, за которыми идет онлайн наблюдение, сейчас отложено 21 яйцо. Обычно в кладке 1 – 3 яйца. Похожая ситуация и в заказниках Амурской области, где неделю назад при поддержке WWF состоялся учет гнездящихся пар дальневосточного аиста. Он показал значительный рост в этом году количества заселенных гнезд на модельных территориях и яиц в гнездах, так что впереди область ждет аистиный «бэби бум».

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#животные #природа

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Комментарии
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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    3 часа назад

    И этим пропиарится нужно... 0,0

  • lev4ik

    lev4ik
    3 часа назад

    XVideos и Pornhub- вот кто способен отвлечь от мрачных мыслей и вдохновить на поиск хм,любви. :)

  • Дочь Самурая

    Дочь Самурая
    2 часа назад

    Ну всё... сейчас популяция вырастет

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Чем пялиться в камеры-пожрать лучше птичкам подвезите, снег, болота подмерзли..

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