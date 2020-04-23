Гороскоп 23 апреля: Девам важно быть искренними, у Стрельцов романтическое знакомство

Восход Солнца: 05:19

Заход Солнца: 19:36

Солнце в Тельце.

Овен. Заниженная самооценка может помешать Вам достигнуть желаемого, избавляйтесь от привычки себя критиковать. Даже если Вас ничего не беспокоит, уделите внимание здоровью, подходящее время для планового осмотра.

Телец. Раздражительность и апатия могут помешать Тельцам быть продуктивным в четверг. Подкрепитесь, развлекитесь, сбросьте эмоциональный балласт, а затем возвращайтесь к работе с уверенностью в своих силах! Будьте максимально внимательным и осторожным в этот день, не исключают астрологи случайные травмы, которые могут принести неприятности.

Близнецы. Из-за дефицита энергии Вам сегодня будет сложно заниматься серьезными и масштабными делами, перепоручите их кому-то другому. Усилений разногласий по бытовым вопросам может спровоцировать очередное охлаждение отношений в семье. Пора что-то с этим сделать, например, поговорить.

Рак. Держитесь подальше от возможных угроз, наведите порядок в своих делах, ведите себя так, будто к Вам вот-вот нагрянет инспекция. Очень вредными могут оказаться сомнения в уже принятых решениях, оставьте это в прошлом.

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Лев. Нельзя лгать, недоговаривать и изворачиваться, будьте искренними и получите в ответ полное доверие от партнеров. День ожидается в целом благоприятным, но общаться рекомендуем с людьми, которые не вызывают у Вас отторжения и раздражения. Окружите себя единомышленниками и интересными людьми.

Дева. Сегодня важно быть рядом с искренними людьми, которые никогда не ударят в спину. Враги, к сожалению, могут поступить бесчестно, будьте готовы. Постарайтесь избежать оформления документов в этот день, не стоит также заниматься урегулированием юридических вопросов.

Весы. Ваши материальные успехи сегодня будут зависеть от способности налаживать отношения, поэтому весь день ведите себя подчеркнуто доброжелательно и никому не делайте замечаний. Если возникнут финансовые проблемы, обращайтесь к близким или друзьям, кредиты в это время брать не рекомендуется.

Скорпион. День перемещений и перестановок, в жизни произойдут ожидаемые и желанные перемены. Вы можете стать заложником своего психологического напряжения, из-за этого возникнет слабость.

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Стрелец. Стрельцу нельзя выяснять отношения с людьми. В противном случае, Вы с ними не только поссоритесь, но и услышите в свой адрес много нелицеприятных слов. Новые знакомства раскрасят Ваш день, заставят сердце биться чаще и все такое. Другими словами, Вас ожидает романтическое знакомство. Настройтесь на легкомысленный лад и флиртуйте с людьми.

Козерог. Добрые дела, на которые Вы пошли из желания получить благодарность, не принесут удовлетворения. Ожидается прибавка к зарплате или другие финансовые поощрения, советы окружающих слушать не стоит.

Водолей. Сейчас наступает благоприятное время для того, чтобы заняться совершенствованием творческих навыков. День займут важные, но бытовые дела, поэтому Вы не будете чувствовать себя вдохновленным. Это не на всегда, совсем скоро Вы снова будете работать над интересными проектами, что существенно повысит ваше настроение.

Рыбы. Ваши мысли будут заняты работой, возможностью приобрести финансовое благополучие или дополнительные опции комфорта. Люди вокруг Вас в четверг будут настроены на свою волну, не тратьте время, пытаясь склонить их на свою сторону.

Астролог: Вальдемар Небоходцев