Амурская область вошла в список регионов, не подавших заявки на средства защиты в минпромторг

Амурская область, Республика Алтай и Тува по данным на 22 апреля не подали федеральным властям заявок на средства индивидуальной защиты. Глава Минпромторга Денис Мантуров предупредил, что это не должно в будущем привести к необходимости срочных поставок.

Власти трех регионов России не подавали заявок на получение индивидуальных средств защиты от коронавируса, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией. По его словам, эти регионы, может быть, пытаются решить эту проблему самостоятельно, но сведений об этом у федерального центра нет.



«К сожалению, с некоторыми регионами эта работа складывается не столь продуктивно. Например, Амурская область — ноль закупок, Республика Алтай — ноль закупок, Тува — ноль закупок, Алтайский край вот заказал впервые две тысячи костюмов», — рассказал министр.



«Может быть, они решают эту проблему самостоятельно, но, например, ни в правительстве, ни в информационном центре по коронавирусу такой информации, к сожалению, нет», — пояснил Мантуров и заявил о необходимости разобраться с этим сейчас, «чтобы такая инертность не привела к пожару и чтобы не произошло, что в один день, когда это полыхнет, это нужно срочно поставить, а сделать это будет просто невозможно», сообщает РБК.



РБК направил запросы в правительство Амурской области, в правительство Республики Алтай, в правительство Республики Тыва.



Согласно официальной информации, в Амурской области насчитывается 23 случая заражения, в Туве — 13. В Республике Алтай восемь зараженных, этот регион до прошлой недели оставался последним «свободным» от COVID-19. 16 апреля первый случай заражения был выявлен и там — заболела жительница, к которой приезжали родственники из соседнего региона. Власти республики объясняли поздний приход эпидемии в регион тем, что там были заранее приняты меры безопасности, введен режим самоизоляции, прекращено авиасообщение с Москвой и Красноярском.