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22 апреля 2020, 23:00 27

Амурская область вошла в список регионов, не подавших заявки на средства защиты в минпромторг

Амурская область вошла в список регионов, не подавших заявки на средства защиты в минпромторг
Фото: ТАСС

Амурская область, Республика Алтай и Тува по данным на 22 апреля не подали федеральным властям заявок на средства индивидуальной защиты. Глава Минпромторга Денис Мантуров предупредил, что это не должно в будущем привести к необходимости срочных поставок.

Власти трех регионов России не подавали заявок на получение индивидуальных средств защиты от коронавируса, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией. По его словам, эти регионы, может быть, пытаются решить эту проблему самостоятельно, но сведений об этом у федерального центра нет.

«К сожалению, с некоторыми регионами эта работа складывается не столь продуктивно. Например, Амурская область — ноль закупок, Республика Алтай — ноль закупок, Тува — ноль закупок, Алтайский край вот заказал впервые две тысячи костюмов», — рассказал министр.

«Может быть, они решают эту проблему самостоятельно, но, например, ни в правительстве, ни в информационном центре по коронавирусу такой информации, к сожалению, нет», — пояснил Мантуров и заявил о необходимости разобраться с этим сейчас, «чтобы такая инертность не привела к пожару и чтобы не произошло, что в один день, когда это полыхнет, это нужно срочно поставить, а сделать это будет просто невозможно», сообщает РБК.

РБК направил запросы в правительство Амурской области, в правительство Республики Алтай, в правительство Республики Тыва.

Согласно официальной информации, в Амурской области насчитывается 23 случая заражения, в Туве — 13. В Республике Алтай восемь зараженных, этот регион до прошлой недели оставался последним «свободным» от COVID-19. 16 апреля первый случай заражения был выявлен и там — заболела жительница, к которой приезжали родственники из соседнего региона. Власти республики объясняли поздний приход эпидемии в регион тем, что там были заранее приняты меры безопасности, введен режим самоизоляции, прекращено авиасообщение с Москвой и Красноярском.

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#коронавирус

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Комментарии
Показать все (27) Обсудить на форуме
  • Sel'chanin

    Sel'chanin
    9 часов назад

    Амурка в тройке "лидеров". Прискорбно

  • Adolf

    Adolf
    6 часов назад

    А зачем? У нас лукеян есть с размулеванными дощечками

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    6 часов назад

    Кто-то врет,-догадайтесь кто...

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    5 часов назад

    Штирлиц никогда не был так близок к провалу.

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    5 часов назад

    Ещё сколько будет интересных новостей впереди.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    3 часа назад

    Ну и зачем было так врать всем жителям области?

    По сути врач скорой помощи сообщил о проблеме, но вместо того, чтобы срочно эту проблему решить, началось враньё и попытки выкрутится.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    3 часа назад

    Сейчас наверное выяснится, что и на аппараты ИВЛ заявки в минпромторг не поступали от области.

  • Грюмидыч

    Грюмидыч
    3 часа назад

    Деньги есть, но вы все равно держитесь - и еще, если будет 30 зараженных мы вас посадим на карантин.

    Вася самый эффектный сибуровский менеджер

  • Грюмидыч

    Грюмидыч
    3 часа назад

    Gorojanka

    Ну и зачем было так врать всем жителям области? По сути врач скорой помощи сообщил о проблеме, но вместо того, чтобы срочно эту проблему решить, началось враньё и попытки выкрутится.



    потому что ссут потерять тепленькое кресло

  • Б-29

    Б-29
    3 часа назад

    Нынешний министр здравоохранения АО ставленник бывшего зампреда. Зампред уже на пенсии, можно и министра снимать, ведь повод есть, работу завалила полностью.

  • Allenga

    Allenga
    3 часа назад

    Ниче, Собянин уже предложил цифровые пропуска в регионы, Дальний Восток числится в списке первых, уже даже 30 ждать не надо...треш просто

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    3 часа назад

    Вот действия и забота власти местной о народе!!!

    Как же так г-н губернатор, глава региона и правительство амурское думают только о себе и своих креслах, плевать им на народ!!

    Пора Орлову обьявлять импичмент, не справояется он с работой!

  • ПаВ134679

    ПаВ134679
    3 часа назад

    Все как всегда... Шульц - прав, чиновники сочиняют очередную откорячку и осваивают на карман деньги... ничего нового

  • Люсьена1811

    Люсьена1811
    2 часа назад

    кто нами правит

  • Грюмидыч

    Грюмидыч
    2 часа назад

    едросы

  • Cлонь

    Cлонь
    2 часа назад

    Амурская область шикарно живет, нам ничего не нужно. Медицина на высшем уровне.

  • КоВВ

    КоВВ
    2 часа назад

    Подобрать нормальную команду и достойно рулить областью в сложных ситуациях - это не тетенькам песенки распевать на 8 марта, и не охоту закрыть, тут чуток мозги надо иметь. Обгадился и видимо дальше будет гадиться, не способен к исправлению похоже.

  • lev4ik

    lev4ik
    2 часа назад

    Рулить областью? Не для этого он был сюда поставлен. Его задача- обеспечить режим наибольшего благоприятствования для единственной стройки.Всё.

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    lev4ik

    Рулить областью? Не для этого он был сюда поставлен. Его задача- обеспечить режим наибольшего благоприятствования для единственной стройки.Всё.



    Амурская область — ноль закупок, сказал глава Минпромторга Денис Мантуров .Отсюда вывод,люди живущие в Амурской области не нужны,нужны недра и ГПЗ,одно приходит на ум.Прекращено авиасообщение с Москвой и Красноярском,говорит наш губернатор,что-то я не поняла,самолеты из Москвы летают,разносят вирус.

  • Касандра

    Касандра
    1 час назад

    НОЛЬ ЗАКУПОК!Молодцы!НАхрен в отставку всех!И еще чтот могут предьявлять врачу СМП?

  • Касандра

    Касандра
    1 час назад

    КОЗЛОВ почему отстранился от этих вопросов?Депутаты Абрамов и др.почему молчат?Не дай бог *полыхнет.Журналисты ,поднимайте этот вопрос. (простите 65+надоело дома сидеть больше месяца

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Просто нет слов!!

    Это же саботаж в военное время. За это надо судить и садить!

    А пока не посадили, пусть всем составом министерства тащат из дома швейный машинки и круглосуточно строчат средства защиты под надзором технолога-надсмотрщика!

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Касандра

    НОЛЬ ЗАКУПОК!Молодцы!НАхрен в отставку всех!И еще чтот могут предьявлять врачу СМП?



    А поднимем-ка просмотры, напомним министерству, кто был прав:

  • Касандра

    Касандра
    54 минуты назад

    Олег,ВЫ были на приеме у губернатора?

  • Врангель

    Врангель
    37 минут назад

    Касандра

    Олег,ВЫ были на приеме у губернатора?



    А разве не губернатор должен был приехать к Олегу?

  • Касандра

    Касандра
    29 минут назад

    Врангель

    Касандра

    Олег,ВЫ были на приеме у губернатора?



    А разве не губернатор должен был приехать к Олегу?



    *не царское это дело*

  • Крав Маг

    Крав Маг
    28 минут назад

    Gorojanka

    Ну и зачем было так врать всем жителям области? По сути врач скорой помощи сообщил о проблеме, но вместо того, чтобы срочно эту проблему решить, началось враньё и попытки выкрутится.



    Потому что нужен губернатор а не лицо в инстаграмме

    И министр нужны а не муляж министра

    Щас Василий снова найдет крайнего из нисшего состава, скажет свою крылатую фразу-понабрали с улицы и продемонстрирует как же он переживает покрывшись пятнами

    по по графику

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