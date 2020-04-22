Амурская область купит все средства индивидуальной защиты, что положены региону по квотам Минпромторга

В качестве примеров он привел Алтай, Тыву и Амурскую область, которые не закупили никаких средств защиты. Министр призвал регионы активнее сообщать о своих потребностях в средствах защиты.

Губернатор Амурской области Василий Орлов прокомментировал обеспеченность СИЗами (средствами индивидуально защиты): «Нам удалось их купить в полтора раза дешевле раньше на рынке. Но мы не будем отказываться от квоты Минпромторга и купим все, что там есть для нашего региона, за исключением масок».

Как сообщили в правительстве региона, в медицинских организациях создан запас средств индивидуальной защиты из расчета на месяц с учетом второго этапа эпидемиологического процесса.

По состоянию на 22 апреля медицинские организации области обеспечены более 511,6 тысяч масок медицинских одноразовых, 5 732 костюмами защитными, 199 аппаратами для дистанционного измерения температуры, 334,1 тысяч бахил, 1636,2 тысяч медицинских перчаток.

За счет благотворительных средств в область поставлено более 500 тысяч защитных масок, 199 аппаратов дистанционного измерения температуры, 997 защитных костюмов, более 36 тысяч литров дезинфицирующих средств. В ближайшее время по линии гуманитарной и спонсорской помощи ожидается поступление 8,5 тысяч защитных костюмов, из них 5 тысяч - от компании СИБУР; 2 050 высоких бахил; 578 защитных очков; 8 751 респиратора; 10 000 перчаток и 2 050 шапочек.

Проводятся мероприятия по заключению контракта на поставку СИЗов через официального поставщика по линии Минпромторга РФ. В регион должны быть поставлены 840 респираторов, 430 защитных костюмов, 170 одноразовых халатов, 170 высоких бахил.

С учетом возможности приобретения масок в неограниченном количестве по более низкой стоимости было принято решение об отказе от квоты по данному наименованию. Обеспеченность масками защитными медицинских работников составляет 100 %, создан запас на три месяца.

По остальным наименованиям, распределенным по квоте для региона, договор будет заключен 27 апреля.