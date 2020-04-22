Амурская область купит все средства индивидуальной защиты, что положены региону по квотам Минпромторга
Губернатор Амурской области Василий Орлов прокомментировал заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова, который выразил мнение, что некоторые регионы непродуктивно занимаются закупками средств защиты от коронавируса.
В качестве примеров он привел Алтай, Тыву и Амурскую область, которые не закупили никаких средств защиты. Министр призвал регионы активнее сообщать о своих потребностях в средствах защиты.
Губернатор Амурской области Василий Орлов прокомментировал обеспеченность СИЗами (средствами индивидуально защиты): «Нам удалось их купить в полтора раза дешевле раньше на рынке. Но мы не будем отказываться от квоты Минпромторга и купим все, что там есть для нашего региона, за исключением масок».
Как сообщили в правительстве региона, в медицинских организациях создан запас средств индивидуальной защиты из расчета на месяц с учетом второго этапа эпидемиологического процесса.
По состоянию на 22 апреля медицинские организации области обеспечены более 511,6 тысяч масок медицинских одноразовых, 5 732 костюмами защитными, 199 аппаратами для дистанционного измерения температуры, 334,1 тысяч бахил, 1636,2 тысяч медицинских перчаток.
За счет благотворительных средств в область поставлено более 500 тысяч защитных масок, 199 аппаратов дистанционного измерения температуры, 997 защитных костюмов, более 36 тысяч литров дезинфицирующих средств. В ближайшее время по линии гуманитарной и спонсорской помощи ожидается поступление 8,5 тысяч защитных костюмов, из них 5 тысяч - от компании СИБУР; 2 050 высоких бахил; 578 защитных очков; 8 751 респиратора; 10 000 перчаток и 2 050 шапочек.
Проводятся мероприятия по заключению контракта на поставку СИЗов через официального поставщика по линии Минпромторга РФ. В регион должны быть поставлены 840 респираторов, 430 защитных костюмов, 170 одноразовых халатов, 170 высоких бахил.
С учетом возможности приобретения масок в неограниченном количестве по более низкой стоимости было принято решение об отказе от квоты по данному наименованию. Обеспеченность масками защитными медицинских работников составляет 100 %, создан запас на три месяца.
По остальным наименованиям, распределенным по квоте для региона, договор будет заключен 27 апреля.
Просмотров всего: 4274