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22 апреля 2020, 23:23 36

Амурская область купит все средства индивидуальной защиты, что положены региону по квотам Минпромторга

Амурская область купит все средства индивидуальной защиты, что положены региону по квотам Минпромторга

Губернатор Амурской области Василий Орлов прокомментировал заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова, который выразил мнение, что некоторые регионы непродуктивно занимаются закупками средств защиты от коронавируса.

В качестве примеров он привел Алтай, Тыву и Амурскую область, которые не закупили никаких средств защиты. Министр призвал регионы активнее сообщать о своих потребностях в средствах защиты.

Губернатор Амурской области Василий Орлов прокомментировал обеспеченность СИЗами (средствами индивидуально защиты): «Нам удалось их купить в полтора раза дешевле раньше на рынке. Но мы не будем отказываться от квоты Минпромторга и купим все, что там есть для нашего региона, за исключением масок».

Как сообщили в правительстве региона, в медицинских организациях создан запас средств индивидуальной защиты из расчета на месяц с учетом второго этапа эпидемиологического процесса.

По состоянию на 22 апреля медицинские организации области обеспечены более 511,6 тысяч масок медицинских одноразовых, 5 732 костюмами защитными, 199 аппаратами для дистанционного измерения температуры, 334,1 тысяч бахил, 1636,2 тысяч медицинских перчаток.

За счет благотворительных средств в область поставлено более 500 тысяч защитных масок, 199 аппаратов дистанционного измерения температуры, 997 защитных костюмов, более 36 тысяч литров дезинфицирующих средств. В ближайшее время по линии гуманитарной и спонсорской помощи ожидается поступление 8,5 тысяч защитных костюмов, из них 5 тысяч - от компании СИБУР; 2 050 высоких бахил; 578 защитных очков; 8 751 респиратора; 10 000 перчаток и 2 050 шапочек.

Проводятся мероприятия по заключению контракта на поставку СИЗов через официального поставщика по линии Минпромторга РФ. В регион должны быть поставлены 840 респираторов, 430 защитных костюмов, 170 одноразовых халатов, 170 высоких бахил.

С учетом возможности приобретения масок в неограниченном количестве по более низкой стоимости было принято решение об отказе от квоты по данному наименованию. Обеспеченность масками защитными медицинских работников составляет 100 %, создан запас на три месяца.

По остальным наименованиям, распределенным по квоте для региона, договор будет заключен 27 апреля.

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#здоровье #коронавирус

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Комментарии
Показать все (36) Обсудить на форуме
  • CHEBURASHKA_28_RUS

    CHEBURASHKA_28_RUS
    11 часов назад

    Лично я вам губернатор больше не верю. Создали благотарительный счёт, один раз отписались о сумме денег и всё... Ведать дыры в мед обеспечении средствами защиты закупили?

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    10 часов назад

    Ну вот и комментарий к словам Мантурова. Прокуратуре осталось токо их проверить. После заявления врача скорой помощи объявлено было о проверке прокуратурой, а результатов пока почему то нет.

  • lev4ik

    lev4ik
    10 часов назад

    Получается,имеющимся небольшим запасом масок мы на 98% обязаны спонсорам? И дистанционные термометры все до единого закуплены ими же?!Однако!

    Вторая часть губернаторского комментария звучит как обычно:

    -В ближайшее время,бла-бла-бла... Ожидается,бла-бла-бла...Проводятся мероприятия,бла-бла-бла...Должны быть поставлены,бла-бла-бла...Договор будет заключён,бла-бла-бла...

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    6 часов назад

    А я смысл этой статьи вижу в том, что кое кто решил денежек поиметь много и обижается на уровне Правительства, что не все хотят купить по завышенной цене.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    6 часов назад

    Кто-то врет, а где ............

  • Ворокин

    Ворокин
    5 часов назад

    После минпромторга еще минфин выступил с информацией об освоении регионами денег, выделенных специально на пандемию. А у нас на спонсорскую помощь закупаются. Хотелось бы комментарий губернатора по этой части тоже

  • Ворокин

    Ворокин
    5 часов назад

    После минпромторга еще минфин выступил с информацией об освоении регионами денег, выделенных специально на пандемию. А у нас на спонсорскую помощь закупаются. Хотелось бы комментарий губернатора по этой части тоже

  • Лесник28

    Лесник28
    5 часов назад

    Васёк запутался совсем..

  • Alisa smail

    Alisa smail
    5 часов назад

    Однако, местные обос....ль. Не хер верить. Врач скорой все сказал.

  • Ыукпун

    Ыукпун
    4 часа назад

    511.6 тыс масок одноразовых.

    Возьмем только на Благовкщенск - 2.5 маски на человека. На область - менее 1. Как это распределить еще и на месяц?

  • Ольга1972

    Ольга1972
    3 часа назад

    Он не про население говорил, а об обеспечении медперсонала. Зачем нам с вами бахилы и шапочки. Для насаптеке маски и перчатки

  • Ольга1972

    Ольга1972
    3 часа назад

    Он не про население говорил, а об обеспечении медперсонала. Зачем нам с вами бахилы и шапочки. Для нас аптеки маски и перчатки закупили*

  • Грюмидыч

    Грюмидыч
    3 часа назад



    Как сообщили в правительстве региона, в медицинских организациях создан запас средств индивидуальной защиты из расчета на месяц с учетом второго этапа эпидемиологического процесса.

    По состоянию на 22 апреля медицинские организации области обеспечены более 511,6 тысяч масок медицинских одноразовых, 5 732 костюмами защитными, 199 аппаратами для дистанционного измерения температуры, 334,1 тысяч бахил, 1636,2 тысяч медицинских перчаток.



    а мужики Мантуров то и не в курсе

  • Айболит

    Айболит
    3 часа назад

    Пока ждемс...

  • Аликанте

    Аликанте
    3 часа назад

    минздрав не в первый раз подставляет губернатора

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    3 часа назад

    Если все так хорошо, как говорит губернатор, то почему в минпромторг не дали такой информации? Или Вася захотел зароботать за счет спонсоров себе положительные очки, ввиде экономии бюджетных средств???

    Одни вопросы, на которые мы не получим ответы, а потом будем консиатировать факты и искать виновных.

    Позор губернатору и амурскому правительству!! Позор власти и партии власти!!!

  • Васян77

    Васян77
    3 часа назад

    Совсем не чего не сделано в Амурской области для предотвращения covid, столько времени было а запасе!!! Губернатор красиво говорит, но ни куя не делает. Я обращаюсь ко всем здравомыслящим жителям области, если власть не способна, позаботьтесь сами о своём здоровье! Вставайте Люди РУССКИЕ!!!

  • Васян77

    Васян77
    3 часа назад

    Совсем не чего не сделано в Амурской области для предотвращения covid, столько времени было а запасе!!! Губернатор красиво говорит, но ни куя не делает. Я обращаюсь ко всем здравомыслящим жителям области, если власть не способна, позаботьтесь сами о своём здоровье! Вставайте Люди РУССКИЕ!!!

  • Котофей Палыч

    Котофей Палыч
    2 часа назад

    Изворачивается как уж на сковородке. При чём тут в 2 раза дешевле,

    если Минпромторг поставил бы всё бесплатно, надо было только подать

    заявку. Горбунова уволили за то, что не исполнил приказ местного

    минздрава, больница оказалась не готова к пандемии. А когда область

    не готова, что из этого вытекает?

  • Васян77

    Васян77
    2 часа назад

    Спасение утопающих дело рук самих утопающих!!! А гберу и его приспешникам клетку

  • Mainer

    Mainer
    2 часа назад



    Обеспеченность масками защитными медицинских работников составляет 100 %, создан запас на три месяца.



    Если обеспеченность масками 100%, то чего тогда медработники института патологии дыхания, не стесняясь, прямо в коридоре учреждения, громко возмущаются про то, что им масок в нужном количестве не выдают?



    Судя по всему, кто-то врёт - либо медработники, либо начальство.

    Осталось понять, кто именно.

  • Васян77

    Васян77
    2 часа назад

    И так понятно

  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    у единороссов напрочь отсутствует инициатива-правление консервативной партии дорого обходится народу

  • Cлонь

    Cлонь
    2 часа назад

    А почему никто не написал сколько аппаратов ИВЛ имеет Амурская область? Или маски, халаты и бахилы это самая важная часть? В районнах по-моему ИВЛ вообще нет или в лучшем случае 1 на всю больницу.

  • Васян77

    Васян77
    2 часа назад

    Кто нибудь подскажет, как до "САМОГО" достучаться или до полномочного представителя президента по ДВФО?

  • Аликанте

    Аликанте
    2 часа назад

    наивный-это пирамида для обмана

  • Васян77

    Васян77
    2 часа назад

    Ну да рука руку моет, но Я всё же попытаюсь

  • Буржуйчик

    Буржуйчик
    2 часа назад

    Поставки в « ближайшее время»? Ближайшее время было в марте, сейчас поздно пить боржоми, медики уже нахватались Covid19...

  • Буржуйчик

    Буржуйчик
    2 часа назад

    Поставки в « ближайшее время»? Ближайшее время было в марте, сейчас поздно пить боржоми, медики уже нахватались Covid19...

  • Allenga

    Allenga
    1 час назад

    Сдается мне, власти на всех уровнях не прошли проверку, не могут своевременно принимать решения, не могут брать на себя ответственность, не могу признавать ошибки. Ничего не могут. Могут только держаться за свои кресла, заглядывать в рот, боятся посадок и народных прогулок.

  • Васян77

    Васян77
    1 час назад

    Судя по клиентам веры у народа в губернатора нет. Как нам пережить эту зарау (вирус)

  • Васян77

    Васян77
    1 час назад

    По коментам

  • Мира

    Мира
    1 час назад

    В страшное время живем... Власти всех уровней врут... Трудно отделять зерна от плевел

  • Васян77

    Васян77
    1 час назад

    Всё же очевидно! Плевать они хотели на простых смертных.

  • Маркиз

    Маркиз
    53 минуты назад

    Почему до сих пор никто не снят с теплых должностей??????

  • Котофей Палыч

    Котофей Палыч
    48 минут назад

    Маркиз

    Почему до сих пор никто не снят с теплых должностей??????



    Ну почему не снят? Нашли козла отпущения - Горбунова.

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