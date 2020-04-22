На время ремонта улицы Калинина автобусные остановки перенесут на Богдана Хмельницкого

В Благовещенске на улице Богдана Хмельницкого будет оборудовано 10 временных остановочных пунктов. Временные остановочные пункты оборудуют заездными карманами, павильонами, которые перенесут с улицы Калинина, а также дорожными знаками 5.16 «Место остановки автобуса», лавочками и урнами.

Все работы по обустройству остановок планируется завершить до 25 апреля, сообщает администрация Благовещенска.

С 25 апреля подрядные организации приступают к ремонту инженерных сетей по улице Калинина. Во время ремонтных работ сквозное движение автотранспорта по данной магистрали осуществляться не будет. Горожане смогут подъехать к своим домам или местам работы по половине проезжей части с учетом ограничения скоростного режима до 40 километров в час.

В качестве объездного пути общественного транспорта улица Богдана Хмельницкого была выбрана в связи с ее шаговой доступностью относительно ремонтируемой Калинина. Расстояние между улицами составляет порядка 200 метров, тогда как расстояние от Калинина до соседних Мухина или Шевченко — более 700. Все 10 остановочных пунктов на объездном маршруте будут расположены практически «зеркально» уже привычным для горожан остановкам по улице Калинина.

С 25 апреля временно изменится схема движения 13 автобусных маршрутов: № 2К, 4, 8, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 38 и 44(после перекрытия перекрестка Октябрьская – Калинина).

По мере открытия участков улицы Калинина для движения транспорта, автобусы будут возращены на действующие схемы движения.

Администрация Благовещенска просит на время ремонта улицы Калинина быть внимательными и выбирать альтернативные маршруты движения. При этом водителям личного автотранспорта рекомендуется минимизировать или совсем исключить движение по улице Богдана Хмельницкого, а также стоянку автомобилей на обочинах этой же дороги, особенно вблизи временных остановочных пунктов.

Улицу Калинина отремонтируют на участке от улицы Тенистой до улицы Краснофлотской. Ремонтные работы пройдут в три этапа. С мая по июль рабочие отремонтируют участок улицы от Тенистой до Октябрьской, с июля по август – от Зейской до Краснофлотской, а к концу октября будет введен в эксплуатацию отрезок улицы Калинина между Зейской и Октябрьской.

Подготовительные работы должны были начаться 20 апреля. Дорожники планировали демонтировать старый бортовой камень и установить новый, а также отремонтировать тротуары. Планам рабочих помешал обильный снегопад. Последствия стихии в администрации города обещали устранить до 25 апреля .