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22 апреля 2020, 20:58 6

На время ремонта улицы Калинина автобусные остановки перенесут на Богдана Хмельницкого

На время ремонта улицы Калинина автобусные остановки перенесут на Богдана Хмельницкого

В Благовещенске на улице Богдана Хмельницкого будет оборудовано 10 временных остановочных пунктов. Временные остановочные пункты оборудуют заездными карманами, павильонами, которые перенесут с улицы Калинина, а также дорожными знаками 5.16 «Место остановки автобуса», лавочками и урнами.

Все работы по обустройству остановок планируется завершить до 25 апреля, сообщает администрация Благовещенска.

С 25 апреля подрядные организации приступают к ремонту инженерных сетей по улице Калинина. Во время ремонтных работ сквозное движение автотранспорта по данной магистрали осуществляться не будет. Горожане смогут подъехать к своим домам или местам работы по половине проезжей части с учетом ограничения скоростного режима до 40 километров в час.

В качестве объездного пути общественного транспорта улица Богдана Хмельницкого была выбрана в связи с ее шаговой доступностью относительно ремонтируемой Калинина. Расстояние между улицами составляет порядка 200 метров, тогда как расстояние от Калинина до соседних Мухина или Шевченко — более 700. Все 10 остановочных пунктов на объездном маршруте будут расположены практически «зеркально» уже привычным для горожан остановкам по улице Калинина.

С 25 апреля временно изменится схема движения 13 автобусных маршрутов: № 2К, 4, 8, 12, 13, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 38 и 44(после перекрытия перекрестка Октябрьская – Калинина).

По мере открытия участков улицы Калинина для движения транспорта, автобусы будут возращены на действующие схемы движения.

Администрация Благовещенска просит на время ремонта улицы Калинина быть внимательными и выбирать альтернативные маршруты движения. При этом водителям личного автотранспорта рекомендуется минимизировать или совсем исключить движение по улице Богдана Хмельницкого, а также стоянку автомобилей на обочинах этой же дороги, особенно вблизи временных остановочных пунктов.

Улицу Калинина отремонтируют на участке от улицы Тенистой до улицы Краснофлотской. Ремонтные работы пройдут в три этапа. С мая по июль рабочие отремонтируют участок улицы от Тенистой до Октябрьской, с июля по август – от Зейской до Краснофлотской, а к концу октября будет введен в эксплуатацию отрезок улицы Калинина между Зейской и Октябрьской.

Подготовительные работы должны были начаться 20 апреля. Дорожники планировали демонтировать старый бортовой камень и установить новый, а также отремонтировать тротуары. Планам рабочих помешал обильный снегопад. Последствия стихии в администрации города обещали устранить до 25 апреля .

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#дороги #строительство

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Комментарии
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  • bayan-spam

    bayan-spam
    14 часов назад

    И потом как ездить по 2х полосным дорогам?!. Калинина нужно было по полосам делать! БХ в одну сторону, Калинина в другую!

  • Erenna

    Erenna
    11 часов назад

    идиоты не переведутся. И почему нельзя Калинина закрыть по 2ной сплошной по очереди, чтоб не парализовывать Забурхановскую и Ломоносова ((((

  • телега

    телега
    5 часов назад

    Дык большой автобус на богдашке это усё... "Король дорог" можно ему будет сделать надпись по борту

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    4 часа назад

    Кто то обещал ремонт на Калинина начать после устройства объезда по Нагорной...напомните..

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    4 часа назад

    Нашел!

    15 апреля 2020, 13:37

    ОБУСТРОЙСТВО ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ ПО УЛИЦЕ НАГОРНОЙ В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ НАЧНУТ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ

    На время ремонта улицы Калинина автобусные остановки перенесут на Богдана Хмельницкого

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    Обустройство объездной дороги по улице Нагорной в Благовещенске начнут на следующей неделе

    В Благовещенске выбрали подрядчика по обустройству объездной дороги по улице Нагорной в Благовещенске. Рабочие планируют приступить к работам на следующей неделе.

    Как сообщало Амур.инфо, дорога на Нагорной позволит временно разгрузить въезд в центральную часть Благовещенска по Калинина. Проблема с пропускной способностью городских магистралей обострилась после того, как был закрыт на капитальный ремонт путепровод на Загородной. Ремонт продлится до осени, поэтому городские власти решили рассмотреть дополнительные способы для проезда из микрорайона в центр.

    В середине марта администрациия Благовещенска сообщила, что улица Нагорная действительно готова принять дополнительную транспортную нагрузку.

    В городской пресс-службе на запрос Амур.инфо ответили, что ремонт будет проводиться на протяжении от дома № 10 на улице Нагорной до дома № 19 на улице Мичурина. Он включает восстановление основания под дорожную одежду, устройство системы водоотведения, расширение проезжей части, устройство щебеночно-песчаного покрытия.

    Дорогу планируют открыть к середине мая. Проезд приведут в порядок, чтобы автомобилисты могли использовать его как альтернативу для проезда между центром и микрорайоном. Работы планируют закончить до того, как начнется ремонт на улице Калинина.

  • Max412

    Max412
    1 час назад

    Кузьмич93

    Кто то обещал ремонт на Калинина начать после устройства объезда по Нагорной...напомните..



    А вы проезжали по той Нагорной? Это обещание из разряда сделать из Благовещенска Нью-Васюки))) (равняемся на Пу). Там местами нет места даже двум встречным легковым машинам разъехаться. Нет там проезда, одно название. А после дождя там вообще пи...ц будет. Промышленная по сравнению с ней просто автобан)))

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