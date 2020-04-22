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22 апреля 2020, 20:02 18

Дороги Благовещенска полностью очистят от снега к субботе

Дороги Благовещенска полностью очистят от снега к субботе
Фото: admblag.ru

Администрация Благовещенска опубликовала график уборки улично-дорожной сети города. Последствия обильного снегопада обещают ликвидировать к вечеру 24 апреля.

Как пояснила мэр города Валентина Калита в программе «Простые вопросы», впервые в Благовещенске сразу после снегопада начали вывозить снег не только из центра. В первую очередь уборки попали те районы, в которых сложная система водоотведения и возможны подтопления.

График вывоза снега

22 апреля (среда)

улица Шимановского (от Красноармейской до Северной),

пересечение улиц Шимановского и Раздольной

улицы Октябрьская –Трудовая –. 50 лет Октября, ул. Конная (продолжат 23 апреля)

24 апреля (пятница)

улица Шимановского (от Свободной до Высокой)

улица 50 лет Октября (от Мостовой до Текстильной)

улицы Театральная – Шафира – Белогорская – Трудовая

улицы Красноармейская – Больничная – Железнодорожная

улица Кузнечная (от Театральной до Широкой).

График очистки автобусных остановок

22 апреля (среда)

улица Ленина (30 остановок)

улица Амурская (19 остановок)

улица 50 лет Октября между Ленина и Октябрьской (16 остановок)

улица Воронкова (7 остановок)

улица Кантемирова (8 остановок)

улица Дьяченко (4 остановки)

улица Институтская (7 остановок)

улица Студенческая (5 остановок)

улица Василенко (5 остановок)

улица Игнатьевское шоссе (11 остановок)

улица Театральная (45 остановок)

улица Красноармейская (11 остановок)

улица Калинина (13 остановок)

23 апреля (четверг)

улица Горького (20 остановок)

улица Чайковского (30 остановок)

улица Мухина (12 остановок)

улица 50 лет Октября между Ленина и Октябрьской (продолжат)

улица Тепличная (2 остановки)

село Плодопитомник (2 остановки)

улица Новотроицке шоссе (продолжат)

улица Лазо (11 остановок)

улица Тенистая (5 остановок)

улица Зейская (19 остановок)

улица Шевченко (3 остановки)

улица Первомайская (6 остановок)

улица Краснофлотская (1 остановка)

улица Конная (2 остановки)

улица Пролетарская (4 остановки)

улица Пионерская (2 остановки)

улица Загородная (1 остановка)

улица Больничная (1 остановка)

улица Комсомольская (1 остановка)

улица Нагорная (6 остановок)

улица Железнодорожная (7 остановок)

мост реки Зея (2 остановки).

24 апреля (пятница)

улица 50 лет Октября между Магистральной и Зелёной (11 остановок)

улица Кольцевая (2 остановки)

улица Гражданская (1 остановка)

улица Строителей (6 остановок)

улица Зелёная (2 остановки)

улица Муравьева-Амурского, улица Шафира (5 остановок)

улица Школьная (2 остановки)

улица Песчаная (2 остановки)

улица Текстильная (3 остановки)

поселок Моховая Падь (4 остановки)

село Садовое (8 остановок)

улица Октябрьская (2 остановки)

улица Северная (3 остановки)

поселок Астрахановка (10 остановок)

улица Артиллерийская (2 остановки)

улица Горная (4 остановки)

улица Пограничная (6 остановок)

село Белогорье (11 остановок)

село Верхнеблаговещенское (25 остановок).

Просмотров всего: 1588

#дороги #снегопад

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Комментарии
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  • Аликанте

    Аликанте
    15 часов назад

    одна новость смешнее другой

  • iFrozen

    iFrozen
    15 часов назад

    Природа-мать сама всё ликвидирует)

  • tka4ev

    tka4ev
    14 часов назад

    Как раз к этому сроку растает.

  • google_дима егоров

    google_дима егоров
    14 часов назад

    А через 3 дня и к субботе-это одно и то же????

  • Николай К.

    Николай К.
    14 часов назад

    Тротуары очистите.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    14 часов назад

    В субботу город нужно будет очищать от воды, а не от снега.

  • bayan-spam

    bayan-spam
    14 часов назад

    в Пятницу +6, Суббота +10 и тд, Сам растает

  • ghbrjkz

    ghbrjkz
    13 часов назад

    Главное, чтобы на уборку снега срочно выделили деньги

  • aurum

    aurum
    13 часов назад

    В честь ДР дедушки Ленина бабушка Валя отрапортовала)))

  • Котомыш

    Котомыш
    13 часов назад

    Ливневки теперь чистите, чтоб вода уходила..

  • цеховик

    цеховик
    12 часов назад

  • Котомыш

    Котомыш
    12 часов назад

    Кстати, куда исчезли все дворники.. зимой на полсантиметра выходили всей гурьбою..

  • aurum

    aurum
    12 часов назад

    Котомыш

    Ливневки теперь чистите, чтоб вода уходила..



    Ну, это наверное к Дню Пионерии планируется , конечно, если естественным образом не рассосётся)))

  • Жужжа

    Жужжа
    12 часов назад

    Уборка снега? А где водокачки?

  • Ольга1972

    Ольга1972
    12 часов назад

    Да само все растает к субботе

  • Erenna

    Erenna
    11 часов назад

    "отличаются умом и сообразительностью" (С). Не так страшен МЭР, как его малюют.

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    А микрорайон в график не вошел, т.к. он самый не тонущий?

  • мусор

    мусор
    7 минут назад

    а где такая улица от октяборьской до северной по шимамановского

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