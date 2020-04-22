Дороги Благовещенска полностью очистят от снега к субботе

Администрация Благовещенска опубликовала график уборки улично-дорожной сети города. Последствия обильного снегопада обещают ликвидировать к вечеру 24 апреля.

Как пояснила мэр города Валентина Калита в программе «Простые вопросы», впервые в Благовещенске сразу после снегопада начали вывозить снег не только из центра. В первую очередь уборки попали те районы, в которых сложная система водоотведения и возможны подтопления.

График вывоза снега

22 апреля (среда)

улица Шимановского (от Красноармейской до Северной),

пересечение улиц Шимановского и Раздольной

улицы Октябрьская –Трудовая –. 50 лет Октября, ул. Конная (продолжат 23 апреля)

24 апреля (пятница)

улица Шимановского (от Свободной до Высокой)

улица 50 лет Октября (от Мостовой до Текстильной)

улицы Театральная – Шафира – Белогорская – Трудовая

улицы Красноармейская – Больничная – Железнодорожная

улица Кузнечная (от Театральной до Широкой).

График очистки автобусных остановок

22 апреля (среда)

улица Ленина (30 остановок)

улица Амурская (19 остановок)

улица 50 лет Октября между Ленина и Октябрьской (16 остановок)

улица Воронкова (7 остановок)

улица Кантемирова (8 остановок)

улица Дьяченко (4 остановки)

улица Институтская (7 остановок)

улица Студенческая (5 остановок)

улица Василенко (5 остановок)

улица Игнатьевское шоссе (11 остановок)

улица Театральная (45 остановок)

улица Красноармейская (11 остановок)

улица Калинина (13 остановок)

23 апреля (четверг)

улица Горького (20 остановок)

улица Чайковского (30 остановок)

улица Мухина (12 остановок)

улица 50 лет Октября между Ленина и Октябрьской (продолжат)

улица Тепличная (2 остановки)

село Плодопитомник (2 остановки)

улица Новотроицке шоссе (продолжат)

улица Лазо (11 остановок)

улица Тенистая (5 остановок)

улица Зейская (19 остановок)

улица Шевченко (3 остановки)

улица Первомайская (6 остановок)

улица Краснофлотская (1 остановка)

улица Конная (2 остановки)

улица Пролетарская (4 остановки)

улица Пионерская (2 остановки)

улица Загородная (1 остановка)

улица Больничная (1 остановка)

улица Комсомольская (1 остановка)

улица Нагорная (6 остановок)

улица Железнодорожная (7 остановок)

мост реки Зея (2 остановки).

24 апреля (пятница)

улица 50 лет Октября между Магистральной и Зелёной (11 остановок)

улица Кольцевая (2 остановки)

улица Гражданская (1 остановка)

улица Строителей (6 остановок)

улица Зелёная (2 остановки)

улица Муравьева-Амурского, улица Шафира (5 остановок)

улица Школьная (2 остановки)

улица Песчаная (2 остановки)

улица Текстильная (3 остановки)

поселок Моховая Падь (4 остановки)

село Садовое (8 остановок)

улица Октябрьская (2 остановки)

улица Северная (3 остановки)

поселок Астрахановка (10 остановок)

улица Артиллерийская (2 остановки)

улица Горная (4 остановки)

улица Пограничная (6 остановок)

село Белогорье (11 остановок)

село Верхнеблаговещенское (25 остановок).