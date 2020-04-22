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22 апреля 2020, 19:24 46

Главного врача Белогорской больницы отправили в отставку

Главного врача Белогорской больницы отправили в отставку

Главврач Белогорской больницы Михаил Горбунов отстранен от занимаемой должности. Поводом для увольнения послужило неисполнение приказа минздрава №256 «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Амурской области».

Приказом регламентированы порядки действий медицинских работников, руководителей медицинских организаций в случае выявления пациентов с внебольничными пневмониями и респираторными инфекциями, не исключающими COVID-19, а также схема маршрутизации госпитализации пациентов.

Обязанности главного врача ГАУЗ АО «Белогорская больница» временно возложены на заместителя главврача Ольгу Власову, сообщает правительство Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, 22 апреля в Амурской области было зарегистрировано три новых лабораторно подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Два случая подтвердилось в Белогорске. Заболевшие члены одной семьи, они были выявлены в терапевтическом отделении Белогорской больницы в ходе лабораторного тестирования на COVID-2019 больных пневмониями.

Михаил Горбунов приступил к обязанностям главного врача Белогорской больницы в начале апреля 2019 года. Прежний руководитель медучреждения Михаил Данилов проработал в должности главврача всего три месяца, до этого главврач Анатолий Шеленок уволился по собственному желанию, проработав полгода.

Просмотров всего: 8335

#Белогорск #коронавирус #медицина

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Комментарии
Показать все (46) Обсудить на форуме
  • Аликанте

    Аликанте
    16 часов назад

    жёско

  • Ламповая девочка

    Ламповая девочка
    16 часов назад

    Охота на ведьм

  • Кокошин Эль

    Кокошин Эль
    16 часов назад

    Поздно.

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    16 часов назад

    А кто следующий-то?

    Сколько их уж там побывало

  • Жид пархатый

    Жид пархатый
    15 часов назад



    ОТПРАВИЛИ В ОТСТАВКУ



    А что не объявили импичмент?

    Или на худой конец не свергли с трона?

  • Терминатор

    Терминатор
    15 часов назад

    Вот это забота. За такое посадить бы надо, завтра выяснится что гораздо больше больных и что. Белогорск надо закрыть на карантин до выяснения реальной картины.

  • physic1

    physic1
    15 часов назад

    Бедный Миша Горбунов.

  • жанин

    жанин
    15 часов назад

    Ошибочное решение Минздрава, что теперь садить всех главврачей России, Горбунов все таки опытный главный, со временем разрулил бы, а вот что сделает реально сейчас исполняющий обязанности гл,врача с отсутствием знаний элементарных вещей-предсказуемо

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    15 часов назад

    ТерминаторВот это забота. За такое посадить бы надо, завтра выяснится что гораздо больше больных и что. Белогорск надо закрыть на карантин до выяснения реальной картины.


    Еще возбудят дело, вопрос времени, имхо

  • Котофей Палыч

    Котофей Палыч
    15 часов назад

    Можно было бы сказать, что Белогорская больница это проклятое место.

    Но нет, это руководители минздрава никудышные. Сначала поставили неопытного

    молодого врача Данилова, который не смог справиться с проблемами в больнице,

    решил вернуться на прежнее место работы, но после разговора с быдлячим

    Субботиным, который перекрыл ему всё (такое практикуется у нас очень широко, в том числе

    самим правительством), застрелился. Поставили Горбунова, пьяницу. Ну ценятся у нас в области

    круглые непрофессионалы. Ну вот, результат не заставил себя долго ждать.

    Сейчас не удивлюсь, если на должность главврача объявят конкурс, т.е. губернатор

    организует вместе с минздравом очередной цирк, как и с выбором министра.

    Какой министр, такие и кадры.

  • Отец

    Отец
    15 часов назад

    Лучше Курганову увольте

  • Брюзга_недели

    Брюзга_недели
    15 часов назад

    жанинОшибочное решение Минздрава, что теперь садить всех главврачей России, Горбунов все таки опытный главный, со временем разрулил бы, а вот что сделает реально сейчас исполняющий обязанности гл,врача с отсутствием знаний элементарных вещей-предсказуемо


    Что бы он нарулил дальше? Что сейчас делать людям, которым нужна экстренная терапевтических помощь? Целое отделение на карантине. Врачи, медсестры, санитарки утром ушли на работу, и все теперь. А у людей семьи, дети маленькие дома. Фейспалмище просто. Все правильно сделал Минздрав. А то дальше больница без детского отделения останется, без роддома, без хирургии и хз без чего еще

  • Татьяна Белогорск

    Татьяна Белогорск
    15 часов назад

    Господи, ставить Власову даже временно? Да её из среднебельской колонии-то уволили!

  • leonis

    leonis
    14 часов назад

    Погорячились......

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    14 часов назад

    Татьяна Белогорск

    Господи, ставить Власову



    Первый раз услышала эту фамилию в нашей больнице. Она недавно здесь?

  • Oldlord

    Oldlord
    14 часов назад

    Место прОклятое...

  • retrogr

    retrogr
    14 часов назад

    хм,итальянский вариант в больничке,счас попрут контактеры толпами?

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    13 часов назад

    Ха, наказали! Да он счастлив небось! Врачом где-нибудь устроится и будет спокойно работать и спокойно спать!

  • Нур

    Нур
    13 часов назад

    Светлана Ивановна Поносова В городе тревожные новости.

    Человеческий фактор "помог" уложить целое терапевтическое отделение городской больницы в карантин. Вместе с медперсоналом. Что это - халатность, беспечность, или русское авось? Сегодня, Главного врача больницы сняли с работы. Амурский Минздрав. нашел крайнего? НО люди - то уже в карантине! Всегда боялась бравых отчетов и никогда им не верила. Гром грянул? Кто креститься начнет? Роспотребнадзор, Министр здравоохранения?

    Надежда Терещенко Это просто факт. Мы не знаем количество заболевших и бессимптомных больных. Сегодня практически во всех странах больницы и отделения в больницах уходят на карантин. Это эпидемия и справиться с этим сложно. Но при единичном заражении в городе и заболевшие в больнице - нонсенс. Или заболевших много и они не выявлены, или случай беспечности и халатности. После увольнения главврача ( личность главврача не комментирую), ещё больше будут врать, скрывать и бояться. Делать этого вовремя пандемии нельзя. Моё мнение.Светлана Ивановна Поносова Я тоже так думаю. Совсем не обдуманный шаг с главврачом.

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    13 часов назад

    А на его место назначить специалиста из министерства, они же там лучшие из лучших! А то на Власову "возложили", ничего не напоминает слово? Цветы...возложили ...на....

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    13 часов назад

    Все бывшие министры здравоохранения потенциальные главврачи районных больниц- они же знают как надо! Так возложите на них это! Районов хороших много ...удалёнеых от "столицы Приамурья"

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    12 часов назад

    Возложить - это как?

    Они же не в армии, где приказ командира не обсуждается

  • Область спортивная!

    Область спортивная!
    12 часов назад

    Отец

    Лучше Курганову увольте



    Себя уволь, комиссар диванный... ДБ! Именно ее заслуга, что мы «плетёмся» в хвосте рейтинга заражённых...

  • 28Unknown

    28Unknown
    12 часов назад

    Я бы сказал в том числи и её заслуга-это правда, но в целом очень много специалистов вовлечено в противоэпидемиологическую деятельность в регионе.

  • Stat

    Stat
    12 часов назад

    Следующие главврачи всех остальных районов? Если уж Белогорск "пропустил", то что тогда говорить об сельских больницах,где инфекционные отделения давным давно грохнули и всех инфекционных сваливают в соматические отделения- взрослых в терапию, детей- в детское. Чем думали,когда ломали то,что было проверено и эффективно? А теперь они главарей решили снимать в тяжёлое время пандемии. А врачей сажать начнёте? Кто разгребать то будет всё это де...мо?

  • Kris07

    Kris07
    12 часов назад

    Власти Амурской области вообще не подавали заявок на получение индивидуальных средств защиты от коронавируса - заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. "Амурская область-ноль закупок"

    https://www.rbc.ru/society/22/04/2020/5ea036509a79470d2c2f1fb8

    Так что не будет у нас ни масок, ни костюмов. Одно вранье.

  • Stat

    Stat
    12 часов назад

    Зато рапортавали и две недели тут на сайте крутили какой замечательный инфекционный госпиталь в Белогорске развернули... Ни в одной районной больнице на сегодняшний день не отлажена работа по коронавирусу! В случае появления хоть одного такого больного больница будет очагом с массовой заболеваемостью медработников. Лечить будет некому!

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    12 часов назад

    Нашли стрелочника... виноват кто угодно, но не царь))

  • CHEBURASHKA_28_RUS

    CHEBURASHKA_28_RUS
    12 часов назад

    Kris07

    Власти Амурской области вообще не подавали заявок на получение индивидуальных средств защиты от коронавируса - заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. "Амурская область-ноль закупок" https://www.rbc.ru/society/22/04/2020/5ea036509a79470d2c2f1fb8 Так что не будет у нас ни масок, ни костюмов. Одно вранье.



    Так вот оно, что... А я все думал, зачем губернатор открыл благотворительный фонд для сбора денег, а всё для того, что сроки подачи заявок просра...и, а купить защиту надо... Остаётся одно, минуя закупки, купить за средства доверчивых граждан, желающих реально помочь врачам, а на деле получается спасаем жо...у губернатора...

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    12 часов назад

    Сергей вокалист

    Нашли стрелочника... виноват кто угодно, но не царь))



    У нас всегда спешат, нет привычки элементарно разобраться.

  • Myxira

    Myxira
    11 часов назад

    Kris07

    Власти Амурской области вообще не подавали заявок на получение индивидуальных средств защиты от коронавируса - заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. "Амурская область-ноль закупок" https://www.rbc.ru/society/22/04/2020/5ea036509a79470d2c2f1fb8 Так что не будет у нас ни масок, ни костюмов. Одно вранье.



    https://www.rbc.ru/society/22/04/2020/5ea036509a79470d2c2f1fb8

    "Может быть, они решают эту проблему самостоятельно..." - аха: закупают для бригад скорой помощи на Авито костюмы маляра, видимо...

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    11 часов назад

    "Мантуров заявил о необходимости разобраться с этим сейчас, «чтобы такая инертность не привела к пожару и чтобы не произошло, что в один день, когда это полыхнет, это нужно срочно поставить, а сделать это будет просто невозможно».

    Подробнее на РБК:

    https://www.rbc.ru/society/22/04/2020/5ea036509a79470d2c2f1fb8

    Большая масса нашего Амурского правительства привела к инертности в действиях. Конечно в случае если самому Мантурову можно верить. Губернатор обязан прокомментировать ситуацию, прокуратура проверить.

  • Истина уст младенца

    Истина уст младенца
    4 часа назад

    Отец

    Лучше Курганову увольте



    Её то за что, она всего лишь исполнитель? Уберите тварей из общественной палаты, которые пробивают бабла бездомным блоховозам больше, чем на меры по борьбе с короной...

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Зато у них есть флаг 35 метров!

  • Касандра

    Касандра
    1 час назад

    такие кадры не лучше министра

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    1 час назад

    Почему глава города не проконтролировал?

    Мелюкова так же в отставку отправить!!!

    Как всемогущий обнуленный говорил, что руководители ренионов ответственны, а значит и руководители муниципалитетов то же должны нести ответственность!!!

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад



    Котофей Палыч

    Сначала поставили неопытного

    молодого врача Данилова, который не смог справиться с проблемами в больнице,

    решил вернуться на прежнее место работы, но после разговора с быдлячим

    Субботиным, который перекрыл ему всё (такое практикуется у нас очень широко, в том числе

    самим правительством), застрелился.



    До Данилова был еще, как его...Шеленок из Свободного... Три за 2 года

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    alex 3

    Зато у них есть флаг 35 метров!



    Есть. Красиво. И что? Он вас бесит?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Amurskiy patriot

    Почему глава города не проконтролировал? Мелюкова так же в отставку отправить!!! Как всемогущий обнуленный говорил, что руководители ренионов ответственны, а значит и руководители муниципалитетов то же должны нести ответственность!!!



    Ты в своей истерии против Мелюкова забыл, что все учреждения медицины подчинены Минздраву области, а значит виноват не Мэр города, а Губер области!



  • Аликанте

    Аликанте
    1 час назад

    Лорд но вы забыли кто нашёптывает в уши губернатора

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    55 минут назад



    Amurskiy patriot

    Почему глава города не проконтролировал? Мелюкова так же в отставку отправить!!!



    Сначала передайте больницу городу, отнятую у него 9 лет назад А потом отправляйте.

    И...лдпрня забыла видимо, почему ушел Рудь? Вы забыли, как вы его сжирали? Как создавали невыносимые условия для работы?

    А Рудь, между прочим, опытнейший инфекционист. При нем никому бы голову не пришло двух больных пневмонией сейчас положить в терапию.

  • Аликанте

    Аликанте
    54 минуты назад

    нельзя народ делить по партиям-это ксенофобия-это уголовный кодекс

  • Oldlord

    Oldlord
    53 минуты назад

    Аликанте

    Лорд но вы забыли кто нашёптывает в уши губернатора



    А я и не знал никогда!



    При мне в уши Губеру никто не шепчет.



  • Аликанте

    Аликанте
    52 минуты назад

    а вы вхожи к губернатору?

  • Котофей Палыч

    Котофей Палыч
    51 минута назад

    Аликанте

    Лорд но вы забыли кто нашёптывает в уши губернатора



    Нашептывают-то ему все, но он почемуто слушает только дураков. Вот такой

    у него изьян.

  • Касандра

    Касандра
    50 минут назад

    Аликанте

    а вы вхожи к губернатору?



    у него мания величия

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