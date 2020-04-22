Главного врача Белогорской больницы отправили в отставку

Главврач Белогорской больницы Михаил Горбунов отстранен от занимаемой должности. Поводом для увольнения послужило неисполнение приказа минздрава №256 «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Амурской области».

Приказом регламентированы порядки действий медицинских работников, руководителей медицинских организаций в случае выявления пациентов с внебольничными пневмониями и респираторными инфекциями, не исключающими COVID-19, а также схема маршрутизации госпитализации пациентов.

Обязанности главного врача ГАУЗ АО «Белогорская больница» временно возложены на заместителя главврача Ольгу Власову, сообщает правительство Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, 22 апреля в Амурской области было зарегистрировано три новых лабораторно подтвержденных случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Два случая подтвердилось в Белогорске. Заболевшие члены одной семьи, они были выявлены в терапевтическом отделении Белогорской больницы в ходе лабораторного тестирования на COVID-2019 больных пневмониями.

Михаил Горбунов приступил к обязанностям главного врача Белогорской больницы в начале апреля 2019 года. Прежний руководитель медучреждения Михаил Данилов проработал в должности главврача всего три месяца, до этого главврач Анатолий Шеленок уволился по собственному желанию, проработав полгода.