Амурский минздрав: в регионе будут шить многоразовые защитные костюмы для медиков

В Приамурье создан достаточный запас на несколько месяцев перчаток, 1,5-месячный запас масок на все медицинские организации, немного сложнее с респираторами и защитными противочумными костюмами. Их хватит на две недели. Об этом в ходе пресс-конференции 22 апреля рассказала министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова.

Получено 700 костюмов для станции скорой помощи Благовещенска. Активно идет работа со спонсорами — компанией СИБУР. Напрямую ведется работа с минпромторгом согласно расчетной потребности, они будут ежемесячно отправлять в область около 500 костюмов, отметила министр здравоохранения.

«Также мы занимаемся с министерством экономического развития и внешних связей Амурской области изготовлением защитных костюмов, согласованных с Роспотребнадзором. Это будут сшитые из ткани многоразовые костюмы, которые можно автоклавировать и использовать повторно», —рассказала Евгения Жарновникова.

На прошлой неделе полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что дальневосточные регионы получат дополнительную партию средств индивидуальной защиты для медиков. Пока помощь не поступила.