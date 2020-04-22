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22 апреля 2020, 18:56 12

Амурский минздрав: в регионе будут шить многоразовые защитные костюмы для медиков

Амурский минздрав: в регионе будут шить многоразовые защитные костюмы для медиков

В Приамурье создан достаточный запас на несколько месяцев перчаток, 1,5-месячный запас масок на все медицинские организации, немного сложнее с респираторами и защитными противочумными костюмами. Их хватит на две недели. Об этом в ходе пресс-конференции 22 апреля рассказала министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова.

Получено 700 костюмов для станции скорой помощи Благовещенска. Активно идет работа со спонсорами — компанией СИБУР. Напрямую ведется работа с минпромторгом согласно расчетной потребности, они будут ежемесячно отправлять в область около 500 костюмов, отметила министр здравоохранения.

«Также мы занимаемся с министерством экономического развития и внешних связей Амурской области изготовлением защитных костюмов, согласованных с Роспотребнадзором. Это будут сшитые из ткани многоразовые костюмы, которые можно автоклавировать и использовать повторно», —рассказала Евгения Жарновникова.

На прошлой неделе полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что дальневосточные регионы получат дополнительную партию средств индивидуальной защиты для медиков. Пока помощь не поступила.

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#коронавирус

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • anschutka

    anschutka
    15 часов назад

    Если будут шить из той же ткани, что и многоразовые маски - то это просто профанация, имхо

  • Ворокин

    Ворокин
    14 часов назад

    Сегодня на видеоконференции Минпромторг сообщил Мишустину, что Амурская область не заказывает у них СИЗы. Откуда в наших новостях берутся такие цифры о поставках с Минпромторга?

  • Gorojanka

    Gorojanka
    14 часов назад

    А на другие станции скорой помощи сколько костюмов было отправлено? А автоклавы в достаточном количестве есть в области для автоклавирования?

    А персонала хватает, для автоклавирования?

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    12 часов назад

    Мантуров назвал три не подавших заявки на средства защиты региона

    Амурская область, Республика Алтай и Тува до сих пор не подали федеральным властям заявок на средства индивидуальной защиты. Глава Минпромторга предупредил, что это не должно в будущем привести к необходимости срочных поставок

    Подробнее на РБК:

    https://www.rbc.ru/society/22/04/2020/5ea036509a79470d2c2f1fb8?from=from_main

  • Айболит

    Айболит
    12 часов назад

    Хотелось бы дожить до костюмов то

  • Stat

    Stat
    12 часов назад

    Занятно...

  • aurum

    aurum
    12 часов назад

    О! Я знаю тётеньку, которая бахилы на раз-два пошивает (из двух тряпочек).

    Причем, не дорого... по-брацки за 1000рэ

  • Айболит

    Айболит
    11 часов назад

    Sergey_KorenevМантуров назвал три не подавших заявки на средства защиты региона

    Амурская область, Республика Алтай и Тува до сих пор не подали федеральным властям заявок на средства индивидуальной защиты. Глава Минпромторга предупредил, что это не должно в будущем привести к необходимости срочных поставок

    Подробнее на РБК:

    https://www.rbc.ru/society/22/04/2020/5ea036509a79470d2c2f1fb8?from=from_main


    Меня прям трясет - на работу идем, как на войну, боимся за себя и близких, А НАМ ОКАЗЫВАЕТСЯ НИЧЕГО НЕ НУЖНО,,,,

    Знаю точно ,нехватает СИЗ везде - в инфекции, в ДГБ , на скорой... Да что ж это за безответственность, ну есть же кто то над нашим минздравом???

  • архаровец77

    архаровец77
    2 часа назад

    А как сертификат соответствия на костюм будут получать

  • Касандра

    Касандра
    1 час назад

    когда ж будут шить?а сертифицировать кто и когда?страшнее не бывает

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    7 минут назад

    Они там что употребляют?

    Живут как во сне!!

    Некомпетентность полная, ответственности никакой!!!

    Заявку отправить не могут, надеются на сибур!!!

    Как дети наивные! Сибур сегодня обещает, а завтра скажет извините. Ведь сибур не обязан поставки СИЗ производить.

  • Мира

    Мира
    7 минут назад

    Одна новость от властей бредовее другой...Что им там в правительстве в кальяны добавляют?!

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