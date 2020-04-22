Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23апреля
Предыдущая новость Следующая новость
22 апреля 2020, 18:41 15

Амурчан не будут штрафовать за просрочку оплаты электроэнергии

Амурчан не будут штрафовать за просрочку оплаты электроэнергии
Фото: www.kavkazplus.com/

Жителей Приамурья освободили от пени за просрочку оплаты электроэнергии. Соответствующую графу в квитанциях за электроэнергию для потребителей уберут с 1 апреля. Штрафы за неуплату услуг не будут начисляться до конца 2020 года согласно постановлению правительства РФ № 424.

«Данный мораторий введен руководством страны как поддержка граждан в режиме самоизоляции. Однако эти меры поддержки населения не должны стать поводом откладывать осуществление текущих платежей за коммунальные ресурсы, так как накопленные таким образом долги в любом случае необходимо будет погасить. Мы надеемся на сознательность амурчан и призываем своевременно оплачивать электроэнергию, используя дистанционные сервисы, которые сегодня предлагает наша компания», – рассказал директор филиала ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт» Виталий Стороженко на заседании штаба по обеспечению устойчивого развития экономики Амурской области.

Пеня отменяется только для физических лиц. Организации и индивидуальные предприниматели при возникновении спорных вопросов по текущим условиям оплаты электроэнергии могут направлять обращения в отделения филиала ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт» по месту своего нахождения. Специалистами они рассматриваются в ручном режиме.

На заседании также сообщили, что введение ограничительных мер в отношении предприятий различных сфер деятельности практически не сказалось на объеме электропотребления региона в марте и апреле этого года.

«Все сетевые компании работают стабильно и в бесперебойном режиме обеспечивают потребителей электроэнергией. Конечно, нам сообщают о прогнозируемом снижении оплаты за электричество, которое в апреле месяце может составить порядка 148 миллионов рублей. Однако размер недополученных доходов не окажет критическое влияние на функционирование компании. При необходимости существует возможность привлечь финансовые ресурсы из внешних источников», – отметила министр экономического развития и внешний связей Амурской области Людмила Старкова.

Просмотров всего: 883

#коронавирус #энергетика

распечатать


Коронавирус 5

Китайский Харбин закрыл въезд в город из-за коронавируса
Общество 9

В 21 регионе России внедрят пропуска с QR-кодами

Коронавирус 22

Амурская область вошла в список регионов, не подавших заявки на средства защиты в минпромторг
Культура

Актеры Амурского театра драмы записали «пижамный» хит
Комментарии
Показать все (15) Обсудить на форуме
  • КанзаС

    КанзаС
    16 часов назад

    А отменить оплату за ЖКХ как в европе на три месяца ,слабо...

  • Oldlord

    Oldlord
    16 часов назад

    КанзаС

    А отменить оплату за ЖКХ как в европе на три месяца ,слабо...



    А все частные компании, поставляющие услуги ЖКХ, обанкротить, а сотрудников уволить!

  • За Родину,за Сталина

    За Родину,за Сталина
    15 часов назад

    Работу касс бы они организовали как нибудь - просрочек было бы гораздо меньше. В АКС на Мухина-Октябрьской работают кассы,в управляйке тоже, а эти звонят:

    -"у вас просрочка за прошлый месяц",

    - "кассу откройте, приеду сейчас же и оплачу",

    - "касса не будет работать ориентировочно до конца месяца, оплатите онлайн банком",

    - "в силу определённых причин не могу онлайн, только наличка или картой",

    - "будем подавать в суд на вас"

    - "за что?",

    - "за то что отказываетесь платить"

    - "я не отказываюсь, я не могу онлайном, откройте кассу, сразу брошу всё и поеду платить"

    - "нет, отказываетесь"

    - "ну подавайте в суд"... Такой диалог был на днях.

  • Paster

    Paster
    15 часов назад

    КанзаС

    А отменить оплату за ЖКХ как в европе на три месяца ,слабо...



    А с чего вдруг?

  • oenesterov

    oenesterov
    14 часов назад

    За Родину,за Сталина

    - "в силу определённых причин не могу онлайн, только наличка или картой",



    Сталин не велит?

  • Alексия

    Alексия
    13 часов назад

    наглое вранье! На днях оплачивала(плачу каждый месяц!) нарисовали в счете сына какую-то пеню, последние оплаты 12.02,16.03,17.04-в последней-ПЕНЯ ЗА ПРОСРОЧКУ ПЛАТЕЖА(7):17.05 руб. -вопрос-откуда????

  • Okean555

    Okean555
    13 часов назад

    конечно звиздёж. задолбали эти "новости" в стиле едросни. То в больницах всё прекрасно, то бензин дешевеет...

  • CHEBURASHKA_28_RUS

    CHEBURASHKA_28_RUS
    11 часов назад

    Alексия

    наглое вранье! На днях оплачивала(плачу каждый месяц!) нарисовали в счете сына какую-то пеню, последние оплаты 12.02,16.03,17.04-в последней-ПЕНЯ ЗА ПРОСРОЧКУ ПЛАТЕЖА(7):17.05 руб. -вопрос-откуда????



    Не смущает, что данное распоряжение стало известно только сегодня? ДА НЕЕ, главное натыкать по клавишам своё возмущение и не понимать своим мозгом, что как минимум между словами по телику и вынесением соответствующего распоряжения, имеет место быть время.... Это как с выплатой 5000 руб., Президент сказал вечером, а наутро бедные нищеброды, которые до этого не могли жить без 5000 руб. уже орут где "их" деньги? Уважаемое необразованное и ПТУшное быдло, запомните, выступление Президента не есть моментальный приказ вступающий в силу с момента окончания речи, а в первую очередь старт для правовой работы правительства с целью выработки соответствующего алгоритма получения данных денег! А в случае цитируемого текста, старт для принятия соответствующего распоряжения, с указанием соответствующих периодов, с какого момента можно не платить и до какого момента может не взыскиваться...

  • oenesterov

    oenesterov
    11 часов назад

    CHEBURASHKA_28_RUS

    Alексия

    наглое вранье! На днях оплачивала(плачу каждый месяц!) нарисовали в счете сына какую-то пеню, последние оплаты 12.02,16.03,17.04-в последней-ПЕНЯ ЗА ПРОСРОЧКУ ПЛАТЕЖА(7):17.05 руб. -вопрос-откуда????



    Уважаемое необразованное и ПТУшное быдло, запомните, выступление Президента не есть моментальный приказ вступающий в силу с момента окончания речи, а в первую очередь старт для правовой работы правительства с целью выработки соответствующего алгоритма получения данных денег!



  • Alексия

    Alексия
    11 часов назад

    А Вас, офигенно умная Чебурашка, не смущает фраза в новостях-Соответствующую графу в квитанциях за электроэнергию для потребителей уберут с 1 апреля, а оплачивала последнюю квитанцию я 17-го апреля и там как раз и была непонятная пеня. То есть замечательно, как раз такое дер..мо, как Вы, не платите вовремя, и Вам как обычно прощают все недоимки, то в конце года, лишь бы уплатили, то тут.

    А меня бесит, да, бесит, что я плачу всегда вовремя, и периодически выскакивает какая-то пеня. Да, я не еду разбираться, мне дороже бензин обойдется туда доехать.

    А постановление это, между прочим, было принято 2.04 и к 17-му числу, когда я оплачивала, уже должны были бы убрать. Между прочим, в нем написано параграф 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.-то есть со 2.04

    Вот именно такие как Вы, НЕ уважаемая Чебурашка, даже не узнав дату постановления,не прочитав его, вопите тут не по делу)

  • CHEBURASHKA_28_RUS

    CHEBURASHKA_28_RUS
    11 часов назад

    номер плстановления и дату "в студию", или вы позорно сейчас оплашаете...

  • belka717

    belka717
    11 часов назад

    .........."касса не будет работать ориентировочно до конца месяца, оплатите онлайн банком",

    14 апреля я оплатила онлайн банком, так с меня Сбербанк сдёрнул 1% комиссию. Спрашивается ЗА ЧТО? За то, что я оплатила........ за апрель, даже не до 10 мая, как можно было бы. Сбербанк наглый. Где-то читала, что решением местного правительства комиссия за оплату квартиры отменена. Где она отменена??? Пусть кто-нибудь из чинов ответит мне, пенсионерке, которая кому-то в карман положила свои когда-то заработанные.

  • Alексия

    Alексия
    10 часов назад

    Чебурашка, Вы бы хоть саму статью внимательно прочитали-Штрафы за неуплату услуг не будут начисляться до конца 2020 года согласно постановлению правительства РФ № 424.

    Надеюсь, поиском пользоваться умеете?

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 2 апреля 2020 г. N 424

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    belka717

    .........."касса не будет работать ориентировочно до конца месяца, оплатите онлайн банком",

    14 апреля я оплатила онлайн банком, так с меня Сбербанк сдёрнул 1% комиссию. Спрашивается ЗА ЧТО? За то, что я оплатила........ за апрель, даже не до 10 мая, как можно было бы. Сбербанк наглый. Где-то читала, что решением местного правительства комиссия за оплату квартиры отменена. Где она отменена??? Пусть кто-нибудь из чинов ответит мне, пенсионерке, которая кому-то в карман положила свои когда-то заработанные.



    До сих пор комиссии не отменены. У нас в стране побор ввести ежеминутно, а вот отменить это не один год. А чтобы без комиссии платить за РКС там надо на их сайте регистрироваться и там платить.

  • Gimiboy

    Gimiboy
    1 час назад

    Re: Как оплатить ОДНУ онлайн без комиссии в личном кабинете?

    info@blag-rkc.ru17 апреля, 17:01

    Кому: вам

    17.04.2020, 10:08, *@mail.ru>:

    Здравствуйте.

    Как оплатить ОДНУ онлайн без комиссии в личном кабинете?

    --

    ***



    Добрый день.

    ОДПУ без комиссии можно оплатить только у в офисе Благовещенского "РКС".

    --

    С Уважением,

    ООО "Благовещенский Расчетно-кассовый центр"

Показать все (15) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь