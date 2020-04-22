Амурские дома-интернаты переводят на режим изоляции

В стационарных учреждениях, подведомственных министерству соцзащиты, вводится режим изоляции. Первым «закрытым» учреждением стал Белогорский психоневрологический интернат – в режим изоляции он переведен с 22 апреля.

24 апреля закроются еще пять учреждений – Усть-Ивановский ПНИ, Благовещенский дом-интернат, пансионат «Приозерье», Архаринский и Райчихинский дома-интернаты для престарелых и инвалидов. 27 апреля будут изолированы Мухинский и Мазановский психоневрологические интернаты, Малиновский дом-интернат для детей.

Такие меры принимаются для защиты опекаемых и недопущение проникновения и распространения инфекции в социальных учреждениях круглосуточного типа. По согласованию с медицинскими организациями проводится обследование (тестирование) работников, заступающих на смены, на возможное носительство COVID-2019. Каждая смена будет работать не менее 14 дней.

Учреждения заранее готовят запасы продуктов питания, питьевой воды, медикаментов, чистящих средств, средств индивидуальной защиты, продукции по уходу за подопечными, гигиенических средств – минимум на три недели. Учреждения дооснащаются необходимым количеством кроватей, постельного белья; обеспечиваются возможностью видеосвязи с родственниками – как проживающих, так и сотрудников.

Также определен перечень мероприятий на случай выявления больного с признаками COVID-2019. Кроме того, в учреждениях продолжаются все необходимые санитарные мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции: санобработка каждые два часа поручней, дверных ручек, выключателей и других поверхностей, обеззараживание воздуха, круглосуточное медицинское наблюдение, прогулки исключительно на закрытой территории, использование антисептиков и мытье рук, сообщает областное правительство.