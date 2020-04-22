Дезинфекцию подъездов в домах Благовещенска проверит Амуржилинспекция
По поручению губернатора Амурской области Василия Орлова государственная жилищная инспекция региона будет ежедневно проводить рейды (выборочные осмотры) по контролю за осуществлением дезинфекции мест общего пользования (подъездов) управляющими компаниями в Благовещенске.
Управляющие организации в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции обязаны проводить влажную уборку в подъездах многоквартирных жилых домов с применением дезинфекционных средств, обладающих вирулицидным действием.
Дезинфекция должна проводиться разрешенными средствами из различных химических групп, указанных в инструкции Роспотребнадзора.
Как пишет пресс-служба правительства Амурской области, в случае выявления фактов неисполнения указанных требований инспекцией к управляющим компаниям будут приниматься меры воздействия.
С начала апреля на территории Благовещенска управляющими компаниями, ЖСК и ТСЖ уже проводится дезинфекция подъездов.
В настоящее время в Благовещенске располагается 2 116 многоквартирных домов, находящихся на обслуживании 55 управляющих компаний, 25 товариществ собственников жилья и 25 жилищно-строительных кооперативов.
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