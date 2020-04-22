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22 апреля 2020, 18:02 11

Дезинфекцию подъездов в домах Благовещенска проверит Амуржилинспекция

Дезинфекцию подъездов в домах Благовещенска проверит Амуржилинспекция
Фото: pixabay.com

По поручению губернатора Амурской области Василия Орлова государственная жилищная инспекция региона будет ежедневно проводить рейды (выборочные осмотры) по контролю за осуществлением дезинфекции мест общего пользования (подъездов) управляющими компаниями в Благовещенске.

Управляющие организации в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции обязаны проводить влажную уборку в подъездах многоквартирных жилых домов с применением дезинфекционных средств, обладающих вирулицидным действием.

Дезинфекция должна проводиться разрешенными средствами из различных химических групп, указанных в инструкции Роспотребнадзора.

Как пишет пресс-служба правительства Амурской области, в случае выявления фактов неисполнения указанных требований инспекцией к управляющим компаниям будут приниматься меры воздействия.

С начала апреля на территории Благовещенска управляющими компаниями, ЖСК и ТСЖ уже проводится дезинфекция подъездов.

В настоящее время в Благовещенске располагается 2 116 многоквартирных домов, находящихся на обслуживании 55 управляющих компаний, 25 товариществ собственников жилья и 25 жилищно-строительных кооперативов.

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#коронавирус

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    17 часов назад

    Документы запросят, наверное, по ним и проверят.

  • амурская алена

    амурская алена
    17 часов назад

    Я плачу управляйке,за уборку подъездов,с кв.м квартиры,каждый месяц по 187 рублей,уборщица убирает хорошо,с использованием хлорки.

  • paravis

    paravis
    16 часов назад

    амурская аленаЯ плачу управляйке,за уборку подъездов,с кв.м квартиры,каждый месяц по 187 рублей,уборщица убирает хорошо,с использованием хлорки.


    А наш жилкомфорт забил на уборщиц. Мы тоже платим за уборку, только убирать совсем перестали, какая там дезинфекция, вы о чём? Пионерская 71/3 почти центр города.Рядом дома другой управляйки, чинно-благородно, тротуары вымощены плиткой и тут же, наш дом в 50 м, грязь, ямы, мусор.

  • koza

    koza
    14 часов назад

    Мож кто знает,с какой периодичностью ук должны дезинфеецию проводить

  • koza

    koza
    14 часов назад

    Мож кто знает,с какой периодичностью ук должны дезинфеецию проводить

  • амурская алена

    амурская алена
    14 часов назад

    koza

    Мож кто знает,с какой периодичностью ук должны дезинфеецию проводить



    Чем чаще,тем лучше,в Москве ежедневно,но у нас ,нет столько людей,чтоб так проводить ,дезинфекцию,только рейды....

  • in essence

    in essence
    12 часов назад

    ЖСК ? Акститесь! запросы направлять и отписки

  • Леди С

    Леди С
    1 час назад

    У нас не то что дезинфекция не проводится, даже просто убирают плохо. не каждую неделю. а со времен начала самоизоляции вообще ни разу не дезинфицировали

  • Маркиз

    Маркиз
    50 минут назад

    Чем проводят дезинфекцию???? Кто знает???

  • Tуман

    Tуман
    17 минут назад

    Мне всю дверь хлоркой залили. На кого заяву катать за порчу личного имущества?

  • Пётр Соловьёв

    Пётр Соловьёв
    6 минут назад

    Не понятно насколько она вообще эффективна. Вот немцы исследования проводят: Немецкий вирусолог Хендрик Штрек со своей командой провели исследование квартир заражённых коронавирусом в городе Хайнсберге, где эпидемия началась раньше других немецких городов и где много заболевших. Учёные пришли к выводу, что на поверхностях жизнеспособных вирусов нет. Ни на дверных ручках, ни на кнопках сливных бачков, ни на кошках вирусологи не обнаружили. Коронавирус чрезвычайно чувствителен к высыханию, поэтому единственный способ им заразиться - это воздушно-капельный путь. Также немецкие вирусологи говорят, что сидеть взаперти в квартирах – это неправильно, и приводит к ослаблению имунной системы.

    https://today.rtl.lu/news/science-and-environment/a/1498185.html

    "“Когда мы брали образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, было невозможно культивировать вирус в лаборатории на основе этих мазков....”

    “Чтобы на самом деле "достать" вирус, нужно, чтобы кто-то кашлял в руку, сразу же касался дверной ручки, а затем сразу после этого другой человек хватается за ручку и идет дальше, чтобы коснуться их лица.- Поэтому Штрек считает, что вероятность передачи инфекции через контакт с так называемыми загрязненными поверхностями невелика."

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