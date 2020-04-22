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22 апреля 2020, 17:57 3

В Приамурье 26 сфер деятельности вошли в список наиболее пострадавших от пандемии

В Приамурье 26 сфер деятельности вошли в список наиболее пострадавших от пандемии
Фото: Дмитрий Кандинский / vtomske.ru

22 апреля в правительстве Амурской области был утвержден региональный перечень видов отраслей экономики, которые в наибольшей степени пострадали из-за ситуации с коронавирусом нового типа. Благодаря принятию документа, теперь получить поддержку от регионального уровня смогут около 7 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Однако планируется, что в дальнейшем их станет еще больше.

«При формировании перечня мы запрашивали предложения от предпринимательского сообщества и муниципалитетов. Всего получили 56 предложений для включения в список особо пострадавших видов экономической деятельности, – рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова. – Вместе с предпринимателями мы изучили заявки и приняли решение о разделении списка на два пакета. В первый мы внесли 26 отраслей, которые критично требуют поддержки уже сейчас – этот перечень мы представили сегодня на штабе. Во второй пакет войдут предложения, требующие дополнительного анализа».

Министр отметила, что при подготовке перечня учитывались конкретные показатели среднесписочной численности субъектов малого и среднего предпринимательства по предложенным видам деятельности, распространение запретов и ограничений, перечисленных в указе Президента и иных документах регионального уровня.

По итогам работы в первоочередной список вошли 26 сфер деятельности:

–Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (47.19.1, 47.19.2);

– Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах (47.4);

– Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах (47.5);

– Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах (47.6);

– Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах (47.7);

– Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (49.31.2, 49.39);

– Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность (52.22.2);

– Деятельность автобусных станций (52.21.21);

– Деятельность в области демонстрации кинофильмов (59.14);

– Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (96.01);

– Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (96.02);

– Деятельность физкультурно-оздоровительная (96.04);

– Деятельность по предоставлению мест для временного проживания (55);

– Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (56);

– Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (79);

– Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические (33.16);

– Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными (35.30.14);

– Образование дошкольное (85.11);

– Образование дополнительное детей и взрослых (85.41);

– Деятельность санаторно-курортных организаций (86.90.4);

– Предоставление услуг по дневному уходу за детьми (88.91);

– Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений (90);

– Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (93);

– Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (95).

Благодаря включению в список, предприниматели смогут получить прямые субсидии. Также для пострадавших отраслей регион разработал целый ряд налоговых льгот. Документы по основным налоговым мерам уже сегодня были переданы в Законодательное Собрание области для рассмотрения их на ближайшей сессии.

Кроме того, для увеличения мер поддержки бизнеса области уже направлено 25 обращений в Федеральные органы исполнительной власти. Это предложения по расширению налоговых мер поддержки, параметров услуг АО «Корпорация МСП» и продуктовой линейки Фонда развития моногородов, а также предложения по прямому финансирования предпринимателей. Также региональным правительством в федеральный центр направлены предложения по снятию различных ограничений – в частности, речь идет об отмене запрета на экспорт соевых бобов и приостановлении ограничения по предоставлению субсидий за ЖКУ населению при наличии просроченной заложенности.

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#коронавирус #экономика

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Комментарии
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  • Maikl

    Maikl
    11 часов назад

    Ремонт и тех обслуживание летательных аппаратов в том числе космических)) это какой предприниматель у нас занимается таким видом деятельности??) видимо очень страдает область от того, что не можем обслужить космические аппараты))))))

  • V.M.

    V.M.
    11 часов назад

    Конечно, по сравнению с



    Ремонтом и тех обслуживанием летательных аппаратов в том числе космических



    индивидуальные предприниматели - швеи или мебельшики, или ремонтники автомашин

    занимают очень маленький сегмент занятости, но они есть, исправно платят налоги, сидят теперь

    без новых заказчиков и по прежним заказам не могут получить расчет...

  • oenesterov

    oenesterov
    10 часов назад

    Maikl

    Ремонт и тех обслуживание летательных аппаратов в том числе космических)) это какой предприниматель у нас занимается таким видом деятельности??) видимо очень страдает область от того, что не можем обслужить космические аппараты))))))



    ну вообще-то в области есть космодром, и запросто в Циолковском может быть фирмешка по космическим аппаратам

    кроме того, кто по-вашему занимается обслуживанием самолетов и вертолетов в области?

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