Загитова показала тренировку во время самоизоляции

Знаменитая фигуристка Алина Загитова показала свою тренировку во время самоизоляции. Видео с тренировкой появилось в Сети.

«После каждой тренировки нам нужно растягивать мышцы, чтобы они потом не болели, были более эластичными и чтобы не было травм. Занимайтесь спортом, сидите дома и соблюдайте все правила, которые установил наш закон», – сказала Загитова в видео, опубликованном в YouTube-канале Alina Zagitova Media for Fans.

Олимпийская чемпионка временно приостановила спортивную карьеру, однако продолжает тренироваться и планирует вернуться в одиночное фигурное катание.