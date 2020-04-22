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22 апреля 2020, 17:48 0

Загитова показала тренировку во время самоизоляции

Загитова показала тренировку во время самоизоляции
Фото: instagram.com/azagitova/?hl=ru

Знаменитая фигуристка Алина Загитова показала свою тренировку во время самоизоляции. Видео с тренировкой появилось в Сети.

«После каждой тренировки нам нужно растягивать мышцы, чтобы они потом не болели, были более эластичными и чтобы не было травм. Занимайтесь спортом, сидите дома и соблюдайте все правила, которые установил наш закон», – сказала Загитова в видео, опубликованном в YouTube-канале Alina Zagitova Media for Fans.

Олимпийская чемпионка временно приостановила спортивную карьеру, однако продолжает тренироваться и планирует вернуться в одиночное фигурное катание.

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#спорт

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