22 апреля 2020, 17:35 1
Опубликованы рекомендации амурским организациям по профилактике COVID-19
Фото: pixabay.com
На сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области появилась подборка материалов на тему рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции в организациях различного типа. Перечень ссылок на данные материалы доступен на сайте правительства региона.
Среди этих материалов:
- – рекомендации по профилактике COVID-19 в санаторно-курортных учреждениях;
- – рекомендации по профилактике COVID-19 на объектах общественного питания и предприятиях продовольственной торговли;
- – рекомендации по профилактике COVID-19 для предприятий агропромышленного комплекса;
- – рекомендации по профилактике COVID-19 для предприятий различного вида деятельности;
- – рекомендации по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 в организациях торговли;
- – рекомендации по профилактике COVID-19 для транспортных предприятий;
- – рекомендации по организации работы предприятий общественного питания с учетом эпидемиологической ситуации;
- – рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19;
- – рекомендации по организации работы салонов красоты и парикмахерских с целью недопущения заноса и распространения COVID-19.
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