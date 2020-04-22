Опубликованы рекомендации амурским организациям по профилактике COVID-19

На сайте управления Роспотребнадзора по Амурской области появилась подборка материалов на тему рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции в организациях различного типа. Перечень ссылок на данные материалы доступен на сайте правительства региона.

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#коронавирус

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Александр Авдеев