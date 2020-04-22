Амурчанам, потерявшим работу из-за коронавируса, предложат общественные работы

В Приамурье формируют 619 временных рабочих мест для тех, кто может лишиться работы в связи с коронавирусной инфекцией. Как отмечают в управлении занятости населения области, это, как правило, благоустройство и подсобные работы.

Перечень предприятий и численность рабочих мест для организации общественных работ сформировали главы городов и районов региона в соответствии с поручением губернатора Амурской области.

При участии в работах 619 человек из числа находящихся под риском увольнения или уволенных в связи с коронавирусом и среднем периоде работы 2 месяца, потребность средств областного бюджета с учетом НДФЛ и страховых сборов составляет 28,7 миллиона рублей. Заработная плата одному работнику в месяц составит 12 130 рублей, эта сумма увеличится на районный коэффициент.

На сегодня в регионе 120 организаций планируют высвободить 1 235 работников. В управлении занятости отмечают: это не значит, что все они подлежат увольнению, т.к. нередко возникает рабочее место в этой же организации, а работодатель предлагает новое место работнику, предупрежденному о сокращении.

На удаленную работу или сокращенный день в области перешли 231 организация, или 4 418 человек. В простое находятся 67 организаций.

Численность безработных сейчас в Приамурье составляет 8 465 человек. Через портал «Работа в России» с 9 апреля поступило 2 004 заявления граждан (в среднем ежедневно поступает 200 заявлений). В регионе при этом остаются вакантными около 37 тысяч рабочих мест.