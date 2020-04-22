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22 апреля 2020, 17:34 23

Амурчанам, потерявшим работу из-за коронавируса, предложат общественные работы

Амурчанам, потерявшим работу из-за коронавируса, предложат общественные работы
Фото: uzn.amurobl.ru

В Приамурье формируют 619 временных рабочих мест для тех, кто может лишиться работы в связи с коронавирусной инфекцией. Как отмечают в управлении занятости населения области, это, как правило, благоустройство и подсобные работы.

Перечень предприятий и численность рабочих мест для организации общественных работ сформировали главы городов и районов региона в соответствии с поручением губернатора Амурской области.

При участии в работах 619 человек из числа находящихся под риском увольнения или уволенных в связи с коронавирусом и среднем периоде работы 2 месяца, потребность средств областного бюджета с учетом НДФЛ и страховых сборов составляет 28,7 миллиона рублей. Заработная плата одному работнику в месяц составит 12 130 рублей, эта сумма увеличится на районный коэффициент.

На сегодня в регионе 120 организаций планируют высвободить 1 235 работников. В управлении занятости отмечают: это не значит, что все они подлежат увольнению, т.к. нередко возникает рабочее место в этой же организации, а работодатель предлагает новое место работнику, предупрежденному о сокращении.

На удаленную работу или сокращенный день в области перешли 231 организация, или 4 418 человек. В простое находятся 67 организаций.

Численность безработных сейчас в Приамурье составляет 8 465 человек. Через портал «Работа в России» с 9 апреля поступило 2 004 заявления граждан (в среднем ежедневно поступает 200 заявлений). В регионе при этом остаются вакантными около 37 тысяч рабочих мест.

Просмотров всего: 1527

#коронавирус #работа

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Комментарии
Показать все (23) Обсудить на форуме
  • Tуман

    Tуман
    17 часов назад

    Как можно предлагать физическую работу за 12 тысяч? Да работник силы свои восстанавливать не сможет на эти деньги. Тугодумы

  • Лесник28

    Лесник28
    17 часов назад

    Говорил я не так давно, что люди, попавшие в тяжелую ситуацию с безработицей заменят гастарбайтеров из ближнего зарубежья.

  • full

    full
    16 часов назад

    Лесник28

    Говорил я не так давно, что люди, попавшие в тяжелую ситуацию с безработицей заменят гастарбайтеров из ближнего зарубежья.



    Тогда я скажу, что эти же люди пополнят ряды преступников. Кстати, что это за формулировка - потеряли работу из за коронавируса? Может, все таки из за бездарных управленцев, которые имея огромную фору по времени, все таки позволили вирусу разойтись по стране?

  • Oldlord

    Oldlord
    16 часов назад

    Tуман

    Как можно предлагать физическую работу за 12 тысяч?



    Ну, как бы, там ещё и про районный коэффициент писали, а значит уже точно больше двенашки будет.

    Хотя, как говорится, на безрыбье и рак рыба.

    Всё лучше, чем совсем без средств к существованию.

    А так-то согласен!

    Мало этого в наше время.

    Особенно, если учесть, что статистика брешет утверждает, что у нас зарплата растёт!

  • Аликанте

    Аликанте
    16 часов назад

    щедрый подарок от ЕР

  • paravis

    paravis
    16 часов назад

    full
    Лесник28

    Говорил я не так давно, что люди, попавшие в тяжелую ситуацию с безработицей заменят гастарбайтеров из ближнего зарубежья.



    Тогда я скажу, что эти же люди пополнят ряды преступников. Кстати, что это за формулировка - потеряли работу из за коронавируса? Может, все таки из за бездарных управленцев, которые имея огромную фору по времени, все таки позволили вирусу разойтись по стране?


    Великий ПУ знает о своих подданных, вот царём выберут, будет заботиться больше, вон, полицаям по-тихой пытаются полномочия расширить. Будет всем хорошо и весело.

  • Oldlord

    Oldlord
    15 часов назад

    Аликанте

    щедрый подарок от ЕР



    А ВВЖ холопам и этого не дал. (

    Кстати, не подарок это вовсе.

  • Paster

    Paster
    15 часов назад

    Tуман

    Как можно предлагать физическую работу за 12 тысяч? Да работник силы свои восстанавливать не сможет на эти деньги. Тугодумы



    Да легко, банка Охоты крепкой после рабочего дня вмиг все силы восстанавливает.

  • Paster

    Paster
    15 часов назад

    Tуман

    Как можно предлагать физическую работу за 12 тысяч? Да работник силы свои восстанавливать не сможет на эти деньги. Тугодумы



    Да легко, банка Охоты крепкой после рабочего дня вмиг все силы восстанавливает.

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    14 часов назад

    Tуман

    Как можно предлагать физическую работу за 12 тысяч? Да работник силы свои восстанавливать не сможет на эти деньги. Тугодумы



    социальный дарвинизм.

  • in essence

    in essence
    12 часов назад

    Tуман

    Как можно предлагать физическую работу за 12 тысяч? Да работник силы свои восстанавливать не сможет на эти деньги. Тугодумы



    кто бы думал и зачем, главное видимость отчетность путинизм

  • yuri64

    yuri64
    10 часов назад

    капец

  • yuri64

    yuri64
    10 часов назад

    Короче, мы поняли, кто не помрет от короновируса, тот сдохнет с голоду!

  • full

    full
    3 часа назад

    yuri64

    Короче, мы поняли, кто не помрет от короновируса, тот сдохнет с голоду!



    Господин Путин уже сделал все, чтобы этого не произошло - он предупредил и сказал готовиться к кризису.

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    51 минута назад

    Замечательная картина, получается. В США в период депрессии, потерявшие всё граждане, работали чернорабочими при строительстве дорожной инфраструктуры, Гитлер выходил из положения строительством автобанов Германии так же используя нужду людей. Вася решил предложить работу за МРОТ на общественных работах, то, что делают частные или муниципальные организации, с барского плеча будет оплачиваться минимальным размером оплаты труда чтобы получить талоны на еду, которая дорожает. Всем напялили намордники.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    45 минут назад

    Спасибо государству за заботу о гражданах. Понятно, что разные жирножопые "менеджеры" и прошмандессы ничего не умеющие сразу взвоют, когда им предложат поработать физически. А с чего бы это? Или вы считаете физический труд менее почетным чем сидение целый день в офисах? Так что правильно, что вся ленивая накипь будет приучаться к простому труду. Ведь либо получать 20к+, либо дохнуть, жалуясь в интернете, с голоду. Для обладающих даже микромозгом вывод очевиден.

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    24 минуты назад

    Этих депутатов выбрали граждане.

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    23 минуты назад

    Клаус Хайда

    Спасибо государству за заботу о гражданах. Понятно, что разные жирножопые "менеджеры" и прошмандессы ничего не умеющие сразу взвоют, когда им предложат поработать физически. А с чего бы это? Или вы считаете физический труд менее почетным чем сидение целый день в офисах? Так что правильно, что вся ленивая накипь будет приучаться к простому труду. Ведь либо получать 20к+, либо дохнуть, жалуясь в интернете, с голоду. Для обладающих даже микромозгом вывод очевиден.



    разные жирножопые менеджеры так и остались сидеть в своих креслах, если что.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    16 минут назад

    Фефелов Иван

    Клаус Хайда

    Спасибо государству за заботу о гражданах. Понятно, что разные жирножопые "менеджеры" и прошмандессы ничего не умеющие сразу взвоют, когда им предложат поработать физически. А с чего бы это? Или вы считаете физический труд менее почетным чем сидение целый день в офисах? Так что правильно, что вся ленивая накипь будет приучаться к простому труду. Ведь либо получать 20к+, либо дохнуть, жалуясь в интернете, с голоду. Для обладающих даже микромозгом вывод очевиден.



    разные жирножопые менеджеры так и остались сидеть в своих креслах, если что.



    Я про все уровни, от низшего, до высшего. Причем высшим даже сложнее. Нужно принимать сложные решения и заботиться о низших, которые сами о себе позаботиться не способны.

  • Tуман

    Tуман
    13 минут назад

    Тут разговор не о том, пойдём ли мы работать физически. Это личное дело каждого.

    Тут речь о размере зарплаты. За 12 тысяч невозможно работать физически.

    Башка на плечах не только для мозгов, ей ещё едят для восстановления физических сил

  • Tуман

    Tуман
    11 минут назад

    Для информации: я работал столяром, плотником и кочегаром, когда в 90-е всё и вся сокращали.

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    9 минут назад

    Клаус Хайда

    Фефелов Иван

    Клаус Хайда

    Спасибо государству за заботу о гражданах. Понятно, что разные жирножопые "менеджеры" и прошмандессы ничего не умеющие сразу взвоют, когда им предложат поработать физически. А с чего бы это? Или вы считаете физический труд менее почетным чем сидение целый день в офисах? Так что правильно, что вся ленивая накипь будет приучаться к простому труду. Ведь либо получать 20к+, либо дохнуть, жалуясь в интернете, с голоду. Для обладающих даже микромозгом вывод очевиден.



    разные жирножопые менеджеры так и остались сидеть в своих креслах, если что.



    Я про все уровни, от низшего, до высшего. Причем высшим даже сложнее. Нужно принимать сложные решения и заботиться о низших, которые сами о себе позаботиться не способны.



    Заботится о низших? С хрена ли? Когда они заботились и почему они это обязаны делать, если цель - денег больше получить а социальный дарвинизм - норма конституции

  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    8 минут назад

    Tуман

    Тут разговор не о том, пойдём ли мы работать физически. Это личное дело каждого.

    Тут речь о размере зарплаты. За 12 тысяч невозможно работать физически.

    Башка на плечах не только для мозгов, ей ещё едят для восстановления физических сил



    За неисполнение родительского долга - дитя изъять. Ведь оно без внимания и прокормить не в состоянии.

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