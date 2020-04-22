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22 апреля 2020, 17:12 2

Известны первые результаты тестирования белогорской терапии на COVID-19

Известны первые результаты тестирования белогорской терапии на COVID-19

Стали известны итоги первого лабораторного тестирования 33 пациентов и 10 медицинского персонала терапевтического отделения Белогорской больницы, которые контактировали с двумя заболевшими коронавирусом. Отделение закрыто на карантин.

22 апреля в Амурской области было зарегистрировано три новых лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Результаты подтверждены в установленном порядке. Два случая в Белогорске, один — в Благовещенске.

Двое из заболевших из Белогорска - члены одной семьи, они были выявлены в терапевтическом отделении Белогорской больницы в ходе лабораторного тестирования на COVID-2019 больных пневмониями. Заболевшие переведены в специализированный госпиталь Благовещенской городской клинической больницы для оказания необходимой медицинской помощи. В терапевтическом отделении Белогорской больницы организованы и проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения заболевания среди пациентов и жителей Белогорска.

Всех, кто контактировал с заболевшими, протестировали. Первые результаты пришли все отрицательные.

Работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение и их лабораторному обследованию продолжается.

Таким образом, по состоянию на 22 апреля с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 23 случая новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), 5 из которых завершились выздоровление. У 50 % заболевших — лёгкое течение заболевания в виде ОРВИ, у 26 % – бессимптомное носительство. Все заболевания эпидемиологически связаны с выездом накануне за пределы Амурской области в другие субъекты Российской Федерации или за границу.

Заболевшие — жители города Благовещенска (15 человек), Белогорска (3 человека), Тынды (2 человека), Зеи (3 человек).

18 заболевших продолжают получать необходимое лечение, 5 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

Мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и лабораторное обследование подлежащих контингентов продолжаются. По состоянию на 22 апреля проведено 6 982 исследований на COVID-2019. На изоляции по месту жительства находится 304 человека, результаты первого лабораторного тестирования 231 из них —отрицательные, остальные в работе. Ситуация находится на контроле оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) на территории Амурской области.

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#здоровье #коронавирус

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Комментарии
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  • Аксюта

    Аксюта
    18 часов назад

    Если двое с пневмониями с одной семьи, какого лешего их первоначально положили в терапевтическое отделение? Ни каких мыслей не навеевает...

  • Инфинити78

    Инфинити78
    18 часов назад

    навевает...надо срочно набрать 30 чел..к 30му

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