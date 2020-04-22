Приамурье получило транш на решение жилищных проблем тех, кто пострадал от паводка

Амурская область получила первый в 2020 году федеральный транш на решение жилищных проблем граждан, которые пострадали от паводка в 2019 году.

Более 73 миллионов рублей из федерального бюджета поступило в апреле на предоставление 32 выплат амурчанам, чьи дома были полностью утрачены в результате ЧС прошлого года (из них 19 семей уже получили средства на специальные счета, открытые ими в кредитных организациях). Общая площадь приобретаемого (строящегося) за счет этих средств жилья превышает 1,2 тысячи квадратных метров.

Еще 20,3 миллиона рублей направляются на выплаты тем амурчанам, кто осуществляет капитальный ремонт подтопленных жилых домов (из 71 социальной выплаты, запланированной в апрельском транше, перечислены средства 67 гражданам). В итоге будет отремонтировано 3,4 тысячи квадратных метров жилья, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Амурской области.

«В ближайшее время мы ожидаем поступления средств второго транша. Министерством соцзащиты области уже сделана заявка в Минстрой РФ для предоставления помощи очередным 39 семьям, утратившим жилье, и 40 семьям, ремонтирующим свои дома после их затопления, – прокомментировала министр соцзащиты населения области Наталья Киселёва. – В целом, это еще 95 миллионов рублей из федерального бюджета».

Как отметила начальник отдела министерства соцзащиты населения региона Анна Гайдаш, всего за время ЧС в министерство поступило порядка 900 пакетов документов от пострадавших. При этом работа по приему документов продолжается – срок продлен до 1 июня 2020 года.