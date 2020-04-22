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22 апреля 2020, 16:57 24

Ленин ругал бога, богородицу и даже государя-императора: обзор прессы

Ленин ругал бога, богородицу и даже государя-императора: обзор прессы
Фото: rg.ru

Бывший мэр Благовещенска Александр Колядин высказался по поводу сегодняшней коммуналки; почему из окон Благовещенска начали падать люди; будет ли война между Россией и Америкой из-за Луны. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Рассказывая пионерам о жизни Владимира Ильича Ленина, его вдова Надежда Константиновна Крупская говорила: «Ленин очень много работал, очень много писал, и это иссушило его мозг, отчего он и умер».

Теперь писаки-журналисты мало пишут и много пьют, чтобы не усох мозг. Это я к тому, что сегодня день рождения вождя мировой революции, за анекдот о котором я в недавнем прошлом мог запросто сесть на нары.

А сегодня сесть на нары можно за другие анекдоты, которых я не рассказываю. Да, собственно, и анекдотов таких нет. Зато есть газеты, к краткому содержанию коих предлагаю приступить.

Очень интересно

В.И. Ленину в «Российской газете» посвящена целая страница. Здесь публикуются отрывки из воспоминаний его современников. Вот, например, Зинаида Гиппиус (не буду пояснять, кто это, загляните в энциклопедию) пишет, что обезумевшие диктаторы Троцкий и Ленин готовят декреты о реквизиции всех типографий и всей бумаги, и вообще всего у буржуев – вплоть до хлеба.

Зато Фрэнсис Берти (тут я сам заглянул в энциклопедию) считает, что Ленин и Троцкий достойны Нобелевской премии мира. И так вся страница самых противоположных мнений. Не пропустите.

Напишут же такое

И еще о Ленине. «АиФ» сегодня разъясняют, кем был Владимир Ильич. Что интересно – ничего уничижительного. Пишут, что был блестящим юристом; в начале своей трудовой деятельности участвовал в трудных судебных процессах, в которых смог отстоять честное имя подзащитных. Впрочем, о честности имени одного из подзащитных – судить вам: крестьянин Муленков, матерно ругавший в лавке бога, богородицу, затем государя императора и его наследника, говоря, что государь неправильно правит. За эту ругань ему «светило» 15 лет каторги. Ленин отстоял. Остальные примеры прочтите сами.

Нда… Я вот и сегодня не могу представить матерную ругань в адрес государя за неправильное правление Россией. Да и Ленина нет, чтобы отстоять.

Также в номере

А еще прочтите в «АиФ» интервью с оперным певцом Дмитрием Галихиным. Вряд ли сегодня его имя что-то скажет вам, но буквально в обозримом прошлом все мы с удовольствием слушали песни в исполнении Детского хора Центрального телевидения, солистом которого был Дима. Именно в его исполнении мы узнали «Беловежскую пущу» и «Крылатые качели». Дмитрий вспоминает о своих встречах с Муслимом Магомаевым, Иваном Козловским, о том, как напутствовал его композитор Шаинский. Рассказывает и о своих друзьях, кто не смог выдержать испытания славой.

И еще не пропустите мнения бывшего мэра города Александра Колядина по поводу сегодняшней и завтрашней коммуналки. Хорошо приложил, скажем так, насколько это сегодня возможно.

Полный абзац

За одну неделю в областном центре из окон многоэтажек выпало 4 человека. Цифра значительная. Связаны ли между собой эти происшествия и чем объяснить рост числа несчастных случаев, разбирается сегодня «Моя Мадонна». В названных эпизодах можно поискать мистический след (что, кстати, многие и делают), можно объяснить их весенним обострением. Но на самом деле все объясняется просто: в теплое время года люди чаще выходят на балконы либо производят строительные работы. Поскользнулся, оступился, очнулся (если очнулся) – гипс. Кстати, на этой же странице описан случай, все-таки связанный именно с весенним обострением: парень, жертва безответной любви, сиганул с 10-го этажа. Жив. Только чужую машину очень сильно помял.

На посошок

О чем можно прочесть в «Комсомольской правде»? Во-первых, о том, будет ли война между Россией и Америкой из-за Луны. Вопрос, между прочим, не праздный: тут кто первым встал, того и тапки. Кто первым построит на спутнике земли дом, то в нем и жить будет.

Во-вторых, о том, как решить финансовые проблемы, не выходя из комнаты (странно, что у публикации нет рубрики «Сказка»).

В-третьих, ну уж коль скоро с Ленина начали, им и закончим. В «Комсомолке» публикуется шутливое интервью, своеобразное предположение, что бы ответил Владимир Ильич на вопросы об Украине, нефтяном кризисе и сексе.

Прочитал я ответ на вопрос об «этом самом» и … ужаснулся. Пожалел, что не осталось времени остановиться на этом подробнее.

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#СМИ

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Комментарии
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  • Хаим Шульман

    Хаим Шульман
    18 часов назад

    Ильич вставай они охренели !!!

  • Oldlord

    Oldlord
    17 часов назад

    Да-а-а...

    Не хватает сейчас великих такого уровня в России. (

    Кстати, АИ, у вас заголовок пожелтел, как снег от мочи. (((

  • oenesterov

    oenesterov
    17 часов назад

    Ленин- гриб :)

  • stepan281

    stepan281
    15 часов назад

    Ленин великий человек он создал государство в котором было всё для народа.

  • ay

    ay
    15 часов назад

    oenesterov

    Ленин- гриб :)



    Твой кумир - краб. А Владимир Ильич - величайшего масштаба человек.

  • Гортензия28

    Гортензия28
    15 часов назад

    Кто заголовок придумал? Ленин выиграл дело по защите крестьянина, который их всех ругал. Мне это всё как-то... Хоть бы и ругал. Только это не одно и тоже

  • oenesterov

    oenesterov
    15 часов назад

    ay

    oenesterov

    Ленин- гриб :)



    Твой кумир - краб. А Владимир Ильич - величайшего масштаба человек.



    добрейшей души человек, а ведь мог бы и бритвой по горлу :)

  • oenesterov

    oenesterov
    15 часов назад

    stepan281

    Ленин великий человек он создал государство в котором было всё для народа.



    только не для русского, а за счет русского

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    14 часов назад

    oenesterov

    stepan281

    Ленин великий человек он создал государство в котором было всё для народа.



    только не для русского, а за счет русского



    вы наступаете на грабли националистов . ((

    Все латышские , украинские , узбекские , и прочие "ие" при СССР гундели что москали-ватники из них соки пьют - разбежались ,- а теперь все они - "братья меньшие " , пришли погреться

    Всякий народ имеет того правителя ,- какого заслуживает .

  • Oldlord

    Oldlord
    14 часов назад

    oenesterov

    stepan281

    Ленин великий человек он создал государство в котором было всё для народа.



    только не для русского, а за счет русского



    Что-то жалко таких, как ты.

    Но милостыню не подам!

  • oenesterov

    oenesterov
    14 часов назад

    Рудольф Шнапс

    oenesterov

    stepan281

    Ленин великий человек он создал государство в котором было всё для народа.



    только не для русского, а за счет русского



    вы наступаете на грабли националистов . ((



    а причем здесь национализм? Я не про национальности людей, а про уровень жизни и его источники в республиках СССР.



    Все латышские , украинские , узбекские , и прочие "ие" при СССР гундели что москали-ватники из них соки пьют - разбежались ,- а теперь все они - "братья меньшие " , пришли погреться

    Всякий народ имеет того правителя ,- какого заслуживает .



    а как вы объясните столь существенную разницу в благоустройстве городов и поселков в РСФСР и, например, в Грузинской ССР или Прибалтике?

  • oenesterov

    oenesterov
    14 часов назад

    Oldlord

    oenesterov

    stepan281

    Ленин великий человек он создал государство в котором было всё для народа.



    только не для русского, а за счет русского



    Что-то жалко таких, как ты.

    Но милостыню не подам!



    ты ж вроде сам нищеброд, какая от тебя милостыня? навар от варки яиц? :)

  • Аликанте

    Аликанте
    14 часов назад

    у Нестерова прадед работал полицаем у фашистов

  • oenesterov

    oenesterov
    14 часов назад

    Аликанте

    у Нестерова прадед работал полицаем у фашистов



    хм... интересно с чего это вы взяли?

  • Аликанте

    Аликанте
    14 часов назад

    только фашист плюёт в свою историю

  • oenesterov

    oenesterov
    14 часов назад

    Аликанте

    только фашист плюёт в свою историю



    так а причем здесь прадед то?

    фашисты, кстати, в свою историю не плевали... конечно выдумывали всякие небылицы, типа как сейчас хохлы-шумеры

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    14 часов назад

    oenesterov

    а как вы объясните столь существенную разницу в благоустройстве городов и поселков в РСФСР и, например, в Грузинской ССР или Прибалтике?



    хм , а как бы вы объяснили разницу в благоустройстве посёлков РСФСР и Таджикистана ?

    Национализм , я так думаю , это когда в твоих проблемах виноват кто то другой .

    А проблема национализма в том , что с ликвидацией "другого " , проблема не исчезает .((

  • oenesterov

    oenesterov
    14 часов назад

    Рудольф Шнапс

    oenesterov

    а как вы объясните столь существенную разницу в благоустройстве городов и поселков в РСФСР и, например, в Грузинской ССР или Прибалтике?



    хм , а как бы вы объяснили разницу в благоустройстве посёлков РСФСР и Таджикистана ?

    Национализм , я так думаю , это когда в твоих проблемах виноват кто то другой .



    ну т.е. в том что частный сектор Благовещенска, даже в центре города, не имел водопровода, виноват националист Нестеров. Так?



    А проблема национализма в том , что с ликвидацией "другого " , проблема не исчезает .((



    а где я кого-то призывал ликвидировать? С ума сошли?!

    я всего лишь за справедливый дележ бюджета, а не так как в СССР было, южные республики получали в два раза больше чем производили, а РСФСР наоборот, в два раза меньше

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    13 часов назад

    это вам в депутаты надо , и будет вам "центр с водопроводом" .

    Не теряйте время на АИ/ИА . Тут люди злые и сплошь не сдержанные ))

  • oenesterov

    oenesterov
    13 часов назад

    Рудольф Шнапс

    это вам в депутаты надо , и будет вам "центр с водопроводом" .



    я еще не постиг дзен



    Не теряйте время на АИ/ИА . Тут люди злые и сплошь не сдержанные ))



    ничего, будем воспитывать, добрым словом кнутом и посадками можно многого достичь :)

  • Аликанте

    Аликанте
    13 часов назад

    я ж говорил-ФАШИСТ-вот граждане что вас ждёт в капиталистическом раю

  • oenesterov

    oenesterov
    13 часов назад

    Аликанте

    я ж говорил-ФАШИСТ-вот граждане что вас ждёт в капиталистическом раю



    что именно ждет то, не понял?

  • stepa

    stepa
    13 часов назад

    Для тех кто не читал Ленина кратко излагаю суть. Не сосите у барыг,

    долой трудовую проституцию (эксплуатация человека человеком). Все аргументы против Ильича есть лоббирование интересов сутенеров оправдать трудовую проституцию.

  • stepa

    stepa
    12 часов назад

    oenesterov 8 минут назад

    stepa

    Для тех кто не читал Ленина кратко излагаю суть. Не сосите у барыг

    сосите у комиссаров

    oenesterov Не проецируй

    Мужеложство в СССР каралось законом.

    И Кликуха на всю жизнь пиродас.

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