Ленин ругал бога, богородицу и даже государя-императора: обзор прессы

Бывший мэр Благовещенска Александр Колядин высказался по поводу сегодняшней коммуналки; почему из окон Благовещенска начали падать люди; будет ли война между Россией и Америкой из-за Луны. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Рассказывая пионерам о жизни Владимира Ильича Ленина, его вдова Надежда Константиновна Крупская говорила: «Ленин очень много работал, очень много писал, и это иссушило его мозг, отчего он и умер».

Теперь писаки-журналисты мало пишут и много пьют, чтобы не усох мозг. Это я к тому, что сегодня день рождения вождя мировой революции, за анекдот о котором я в недавнем прошлом мог запросто сесть на нары.

А сегодня сесть на нары можно за другие анекдоты, которых я не рассказываю. Да, собственно, и анекдотов таких нет. Зато есть газеты, к краткому содержанию коих предлагаю приступить.

Очень интересно

В.И. Ленину в «Российской газете» посвящена целая страница. Здесь публикуются отрывки из воспоминаний его современников. Вот, например, Зинаида Гиппиус (не буду пояснять, кто это, загляните в энциклопедию) пишет, что обезумевшие диктаторы Троцкий и Ленин готовят декреты о реквизиции всех типографий и всей бумаги, и вообще всего у буржуев – вплоть до хлеба.

Зато Фрэнсис Берти (тут я сам заглянул в энциклопедию) считает, что Ленин и Троцкий достойны Нобелевской премии мира. И так вся страница самых противоположных мнений. Не пропустите.

Напишут же такое

И еще о Ленине. «АиФ» сегодня разъясняют, кем был Владимир Ильич. Что интересно – ничего уничижительного. Пишут, что был блестящим юристом; в начале своей трудовой деятельности участвовал в трудных судебных процессах, в которых смог отстоять честное имя подзащитных. Впрочем, о честности имени одного из подзащитных – судить вам: крестьянин Муленков, матерно ругавший в лавке бога, богородицу, затем государя императора и его наследника, говоря, что государь неправильно правит. За эту ругань ему «светило» 15 лет каторги. Ленин отстоял. Остальные примеры прочтите сами.

Нда… Я вот и сегодня не могу представить матерную ругань в адрес государя за неправильное правление Россией. Да и Ленина нет, чтобы отстоять.

Также в номере

А еще прочтите в «АиФ» интервью с оперным певцом Дмитрием Галихиным. Вряд ли сегодня его имя что-то скажет вам, но буквально в обозримом прошлом все мы с удовольствием слушали песни в исполнении Детского хора Центрального телевидения, солистом которого был Дима. Именно в его исполнении мы узнали «Беловежскую пущу» и «Крылатые качели». Дмитрий вспоминает о своих встречах с Муслимом Магомаевым, Иваном Козловским, о том, как напутствовал его композитор Шаинский. Рассказывает и о своих друзьях, кто не смог выдержать испытания славой.

И еще не пропустите мнения бывшего мэра города Александра Колядина по поводу сегодняшней и завтрашней коммуналки. Хорошо приложил, скажем так, насколько это сегодня возможно.

Полный абзац

За одну неделю в областном центре из окон многоэтажек выпало 4 человека. Цифра значительная. Связаны ли между собой эти происшествия и чем объяснить рост числа несчастных случаев, разбирается сегодня «Моя Мадонна». В названных эпизодах можно поискать мистический след (что, кстати, многие и делают), можно объяснить их весенним обострением. Но на самом деле все объясняется просто: в теплое время года люди чаще выходят на балконы либо производят строительные работы. Поскользнулся, оступился, очнулся (если очнулся) – гипс. Кстати, на этой же странице описан случай, все-таки связанный именно с весенним обострением: парень, жертва безответной любви, сиганул с 10-го этажа. Жив. Только чужую машину очень сильно помял.

На посошок

О чем можно прочесть в «Комсомольской правде»? Во-первых, о том, будет ли война между Россией и Америкой из-за Луны. Вопрос, между прочим, не праздный: тут кто первым встал, того и тапки. Кто первым построит на спутнике земли дом, то в нем и жить будет.

Во-вторых, о том, как решить финансовые проблемы, не выходя из комнаты (странно, что у публикации нет рубрики «Сказка»).

В-третьих, ну уж коль скоро с Ленина начали, им и закончим. В «Комсомолке» публикуется шутливое интервью, своеобразное предположение, что бы ответил Владимир Ильич на вопросы об Украине, нефтяном кризисе и сексе.

Прочитал я ответ на вопрос об «этом самом» и … ужаснулся. Пожалел, что не осталось времени остановиться на этом подробнее.