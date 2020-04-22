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22 апреля 2020, 16:35 0

Девушке спасла жизнь ее силиконовая грудь

Девушке спасла жизнь ее силиконовая грудь
Фото: Plastic Surgery Case Studies / McEvenue

30-летняя жительница Канады рассказала, что, когда она шла по улице, внезапно почувствовала в теле жжение и боль. А потом увидела кровь. Девушку на скорой доставили в клинику в городе Миссиссога, где хирурги извлекли из её груди пулю, которую отправили на экспертизу.

Несмотря на то что пуля попала в область грудной клетки слева, девушка осталась жива и отделалась лишь сломанным ребром. Медики считают, что женщину от смерти спасла ее силиконовая грудь, так как имплантат изменил траекторию летевшей в сердце пули. Как позже выяснилось, при нападении пострадал и второй имплантат, так что девушке пришлось распрощаться с пышным бюстом, сообщает Life.

При этом найти преступника и выяснить его мотивы не удалось. Пистолет, из которого был произведён выстрел, тоже не обнаружили.

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#жизнь #происшествия

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