В Благовещенске готовят серию сюжетов о музеях с экспонатами Великой Отечественной войны

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В Благовещенске готовится к публикации серия видеосюжетов, созданных в рамках уникального городского проекта «Музеи о войне». Центр музейных и краеведческих инициатив «Народный музей» рассказывает о музеях, в которых хранятся экспонаты времен Великой Отечественной войны. Это и школьные, и ведомственные, и общественные учреждения.

В настоящее время работа находится в активной стадии – идет монтаж снятого материала. Объем информации очень большой, ведь в музеях хранятся тысячи экспонатов: личные вещи фронтовиков, фотографии, оружие, награды, документы, предметы, найденные при раскопках на местах сражений.

В амурской столице находится больше 20 музеев, в которых есть экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне. Это коллекции в школах, колледжах и вузах, а также экспозиции в амурском филиале ПАО «Ростелеком», региональном отделении Пенсионного фонда России, прокуратуре Амурской области и областном управлении Министерства внутренних дел, на судостроительном заводе и заводе «Амурский металлист», в отделениях Городского дома культуры в селах Белогорье и Плодопитомник, а также передвижной музей воинской славы организации «Мотопатриот».

«Работа началась еще в марте. Сначала мы фотографировали экспозиции, рассказывали о них в Инстаграме, а потом решили снимать видеосюжеты, потому что в музеях очень много интересных экспонатов и на видео можно многое показать – больше, чем с помощью фотографий», – рассказала специалист МБУК «МИБС» Наталья Кравченко.

Как пишет пресс-служба администрации Благовещенска, съемочная группа проекта «Народный музей» уже посетила комнату боевой славы Благовещенского городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, музей связи Амурской области. Также сотрудники «Народного музея» посетили музей танкового училища в школе № 23 (поселок Моховая Падь), музей истории села Белогорье и музей истории школы № 15.

С понедельника, 27 апреля, готовые видеосюжеты с рассказами о ценных экспонатах музеев будут публиковаться на YouTube-каналах управления культуры Благовещенска и муниципальной информационной библиотечной системы областного центра.