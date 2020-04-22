В Приамурье из 139 требуемых аппаратов ИВЛ есть только 36

Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова в ходе пресс-конференции рассказала об обеспеченности региона аппаратами искусственной вентиляции легких.

По словам министра, в Приамурье пять медицинских организаций определены под инфекционные госпитали, это Благовещенская городская больница — 300 коек, в Свободном — 7 коек, Белогорске — 10 коек, Амурская областная инфекционная больница — 50 коек. В резерве есть 30 коек в неонатологическом корпусе Амурской областной детской больнице на случай детской заболеваемости коронавирусом.

Предполагается, что со всех районов Амурской области пациентов будут доставлять в эти госпитали для оказания им квалифицированной помощи. 70 % этих коек должны быть оснащены кислородом, 50 % — аппаратами ИВЛ, коечный фонд приводится в соответствие, сообщили в министерстве.

«На сегодняшний день у нас из 367 развернутых коек — 146 коек или 52,7 % уже оснащены кислородом. Проводится работа с компанией, которая будет заниматься модернизацией кислородных станций. В середине мая мы должны будем иметь 70 % коек, оснащенных кислородом, — пояснила министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова. — Хуже с аппаратами ИВЛ, их должно быть 139, однако пока только 36. Немного задерживаются поставки, они идут централизованно через минпромторг. Так как они у нас на уровне Москвы находятся, ждем, когда будет комплектация и поставка. Ориентировочно это будет конец апреля. Учитывая, что у нас пока стабильная ситуация, мы успеем укомплектовать койки».

В ходе прямого эфира 16 апреля губернатор Амурской области Василий Орлов, отвечая на вопросы жителей, пояснил, что в России ежедневно производится до 100 аппаратов, но их пока отправляют туда, где зафиксирована большая вспышка. Приамурье – в очереди.

«Готовимся к жесткому режиму карантина в мае. Если будет больше 30 случаев заболевания, мы введем полный карантин», - заключил тогда Василий Орлов.

В Приамурье накануне было выявлено три новых случая заражения коронавирусом, два из них – в Белогорске, один — в Благовещенске.

По последним данным в Амурской области за весь период подтверждены 23 случая коронавирусной инфекции. У 11 человек заболевание имеет легкое течение, у 6 человек – бессимптомное, у 6 человек выявлены осложненные внебольничные пневмонии. 5 человек выздоровели.

С 24 апреля ношение масок в общественном транспорте, объектах торговли и услуг станет обязательным для амурчан. За нарушение грозят штрафы от 1 000 до 30 000 рублей.