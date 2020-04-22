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22 апреля 2020, 18:01 35

В Приамурье из 139 требуемых аппаратов ИВЛ есть только 36

В Приамурье из 139 требуемых аппаратов ИВЛ есть только 36
Фото: rbc.ru

Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова в ходе пресс-конференции рассказала об обеспеченности региона аппаратами искусственной вентиляции легких.

По словам министра, в Приамурье пять медицинских организаций определены под инфекционные госпитали, это Благовещенская городская больница — 300 коек, в Свободном — 7 коек, Белогорске — 10 коек, Амурская областная инфекционная больница — 50 коек. В резерве есть 30 коек в неонатологическом корпусе Амурской областной детской больнице на случай детской заболеваемости коронавирусом.

Предполагается, что со всех районов Амурской области пациентов будут доставлять в эти госпитали для оказания им квалифицированной помощи. 70 % этих коек должны быть оснащены кислородом, 50 % — аппаратами ИВЛ, коечный фонд приводится в соответствие, сообщили в министерстве.

«На сегодняшний день у нас из 367 развернутых коек — 146 коек или 52,7 % уже оснащены кислородом. Проводится работа с компанией, которая будет заниматься модернизацией кислородных станций. В середине мая мы должны будем иметь 70 % коек, оснащенных кислородом, — пояснила министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова. — Хуже с аппаратами ИВЛ, их должно быть 139, однако пока только 36. Немного задерживаются поставки, они идут централизованно через минпромторг. Так как они у нас на уровне Москвы находятся, ждем, когда будет комплектация и поставка. Ориентировочно это будет конец апреля. Учитывая, что у нас пока стабильная ситуация, мы успеем укомплектовать койки».

В ходе прямого эфира 16 апреля губернатор Амурской области Василий Орлов, отвечая на вопросы жителей, пояснил, что в России ежедневно производится до 100 аппаратов, но их пока отправляют туда, где зафиксирована большая вспышка. Приамурье – в очереди.

«Готовимся к жесткому режиму карантина в мае. Если будет больше 30 случаев заболевания, мы введем полный карантин», - заключил тогда Василий Орлов.

В Приамурье накануне было выявлено три новых случая заражения коронавирусом, два из них – в Белогорске, один — в Благовещенске.

По последним данным в Амурской области за весь период подтверждены 23 случая коронавирусной инфекции. У 11 человек заболевание имеет легкое течение, у 6 человек – бессимптомное, у 6 человек выявлены осложненные внебольничные пневмонии. 5 человек выздоровели.

С 24 апреля ношение масок в общественном транспорте, объектах торговли и услуг станет обязательным для амурчан. За нарушение грозят штрафы от 1 000 до 30 000 рублей.

Просмотров всего: 4374

#здоровье #коронавирус

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    17 часов назад

    Понимаем,быстро только принимается решение по взятию комиссии с квитанций по ЖКХ в банках,и разного рода поборы,надеемся,что всё будет хорошо.

  • Лесник28

    Лесник28
    17 часов назад

    Надежда умирает........

  • inoy

    inoy
    17 часов назад

    писали же 400 в области, украли уже?? или они только на бумаге были????

  • Анеле

    Анеле
    16 часов назад

    inoy

    писали же 400 в области, украли уже?? или они только на бумаге были????



    Это ж Жарновникова!

    Полулежит в кресле и смотрит в потолок)

  • Котофей Палыч

    Котофей Палыч
    16 часов назад

    inoy

    писали же 400 в области, украли уже?? или они только на бумаге были????



    Вот я и говорю, что первоначально Жарновникова соврала про 360 аппаратов ИВЛ,

    не понимая масштаба своего вранья. Почему министр вполне устраивает губернатора?

    Да потому, что он не хочет слышать о плохом (вспомните инсулины). А Жарновникова

    ему всё время врёт, типа всё хорошо, прекрасная маркиза. Он докладывает

    это враньё выше.Такой удобный альянс. До сих пор прокатывало. А тут откуда ни

    возьмись коронавирус. Сейчас все будут как на ладони.

  • Айболит

    Айболит
    16 часов назад

    Ничего не будет. Все все знают. Знают, что СИЗов нет, что организованности и маршрутизации нормальной нет, что эпидемилоги нерешительны, роспотребнадзор ждал распоряжения на досмотр московских рейсов, пока не полыхнуло. Кто вам должен дать это распоряжение ? Москвичи ? Дак это не к ним заразу везли, а к нам. И все же, мы справимся. Не благодаря МЗАО, а вопреки бездарному, а иногда и просто безграмотному руководству.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    16 часов назад

    А сколько из 136 аппаратов ИВЛ в рабочем состоянии?

    Почему только 52,7% коек оснащены кислородом? Что помешало за три месяца оснастить все 100% коек кислородом?

    Это ж не через минпромторг делается.

  • Саня mestnui1

    Саня mestnui1
    16 часов назад

    и про 30 случаев че сказал? зафиксированных но ведь есть выздоровевшие! или болеющих!? и почему 30 что за соотношение! чушь какято

  • aven

    aven
    16 часов назад

    https://www.amur.info/news/2020/03/19/169632 Новость от 19 марта 2020 года. 336 ИВЛ к этому колличеству еще должны были закупить. Сейчас пишут о 36 штуках. Где еще 300 штук? Невольно приходят мысли о том что либо их и не было или отправили куда нибудь (например в Москву). Будем ждать разъяснений от министра здравоохранения Амурской области.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    16 часов назад

    В ПРИАМУРЬЕ ИЗ 139 ТРЕБУЕМЫХ АППАРАТОВ ИВЛ ЕСТЬ ТОЛЬКО 36, а 19 марта было 336! Министр здравоохранения страдает забывчивостью?Или считает, что люди помнят новости только несколько дней...позор..завралась, но за кресло держится, в лучшем случае отставка, в худшем - ответственность за вранье(распространение фейков)

  • anschutka

    anschutka
    16 часов назад

    Надежда только на врачей и что они не поувольяются к чёртовой матери. Ну а руководство Минздрава....карма есть, они своё получат.

  • anschutka

    anschutka
    16 часов назад

    Кузьмич93В ПРИАМУРЬЕ ИЗ 139 ТРЕБУЕМЫХ АППАРАТОВ ИВЛ ЕСТЬ ТОЛЬКО 36, а 19 марта было 336! Министр здравоохранения страдает забывчивостью?Или считает, что люди помнят новости только несколько дней...позор..завралась, но за кресло держится, в лучшем случае отставка, в худшем - ответственность за вранье(распространение фейков)


    Прокуратура, ау!

  • металлист балалайкин

    металлист балалайкин
    15 часов назад

    Кузьмич93В ПРИАМУРЬЕ ИЗ 139 ТРЕБУЕМЫХ АППАРАТОВ ИВЛ ЕСТЬ ТОЛЬКО 36, а 19 марта было 336! Министр здравоохранения страдает забывчивостью?Или считает, что люди помнят новости только несколько дней...позор..завралась, но за кресло держится, в лучшем случае отставка, в худшем - ответственность за вранье(распространение фейков)


    Что вы удивляетесь? Видимо 19 марта нужно было наверх отрапортовать о 336 аппаратах. Что и было сделано. А сколько их в реальности вы узнали сегодня. А когда аппаратов станет не хватать, причину смерти другую напишут. Кто разбираться будет в пандемию то? Совесть это уже давно отсутствующее понятие у чиновников всех мастей. Главное- хороший отчет с правильными цифрами. Амурстат не подведет.

    З.Ы. И как только скрепы не треснут?

  • Oldlord

    Oldlord
    15 часов назад

    anschutka

    Надежда только на врачей



    Вот!

    А врачей, которые умеют и могут работать с этими ИВЛами хватает?

    Или из операционных и реанимационных отделений позабирают?

    А ещё и медсёстры-анестезисты нужны...

  • Терминатор

    Терминатор
    15 часов назад

    Губернатор там с миллионерами скинулся на спец. Счет. Деньги там есть, значит надо на них купить в Китае или в США эти аппараты ИВЛ, предложить двойную цену, чтобы не стоять в очереди и не ждать. Завтра уже может быть...

  • Страна напуганых идиотов

    Страна напуганых идиотов
    15 часов назад

    А может в марте просто была опечатка? Не? Не может быть? Не надо кричать прокуратуре - Ау, надо просто туда написать, хотя, лучше здесь попузыриться

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    15 часов назад

    "Предполагается, что со всех районов Амурской области пациентов будут доставлять в эти госпитали для оказания им квалифицированной помощи".

    Хочется быть оптимистом, думать о хорошем и светлом. А как их и чем планируют доставлять из разных уголков нашей большой области, как это отразиться на состоянии и на какое количество рассчитаны такие перевозки?

  • Myxira

    Myxira
    15 часов назад

    Oldlord

    anschutka

    Надежда только на врачей



    Вот!

    А врачей, которые умеют и могут работать с этими ИВЛами хватает?

    Или из операционных и реанимационных отделений позабирают?





    А ещё и медсёстры-анестезисты нужны...



    Да столько времени было в запасе, все можно было подготовить. И курсы подготовительные организовать, в краткие сроки попытаться обучить медперсонал навыкам работе на ИВЛ.

    СИЗ начали закупать 17 апреля - именно в тот день, когда Шульга выложил запись об их нехватке в интернет, на всеобщее обозрение. А до того о чем думали?

    Но стабильно Министерство рапортует о готовности.

  • амурская алена

    амурская алена
    14 часов назад

    ИВЛ,надо не просто иметь,а уметь с ними работать,например аппараты УЗИ и КТ,имеем,но не каждый,хорошо работает на них и описывает результат. КТ--желательно больше иметь,при пандемии,интересно ,сколько у нас их в наличии?

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    14 часов назад

    Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина

    https://www.kommersant.ru/doc/4328148?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

    "Он напомнил, что на выполнение поручений, связанных в том числе с обеспечением медицинских организаций необходимым оборудованием, остается меньше недели. Срок их исполнения истекает 28 апреля. «Результаты, которые есть на сегодняшний день, вряд ли можно признать удовлетворительными»,— сказал премьер."

    До 28 апреля.

  • Kats

    Kats
    13 часов назад

    До каких пор будет продолжаться это вранье? 2 недели назад рапортовали, что область впереди планеты всей по количеству ивл....сегодня оказывается, что их нет! Хватит врать, достали!

  • Б-29

    Б-29
    12 часов назад

    Интересно для чего министр здравоохранения даёт такие противоречивые данные по количеству аппаратов. Сама себя подставляет.

  • Noir

    Noir
    12 часов назад

    Б-29

    Интересно для чего министр здравоохранения даёт такие противоречивые данные по количеству аппаратов. Сама себя подставляет.



    Когда много врешь, забываешь что до этого говорил.

  • anschutka

    anschutka
    12 часов назад

    Oldlord
    anschutka

    Надежда только на врачей



    Вот!

    А врачей, которые умеют и могут работать с этими ИВЛами хватает?

    Или из операционных и реанимационных отделений позабирают?

    А ещё и медсёстры-анестезисты нужны...


    Если сейчас и хватает, в дальнейшем может не хватить - врачи на передовой, они заражаются, целые больницы закрывают на карантин :( Я больше за сельских жителей беспокоюсь, уж там медицина оптимизирована так оптимизирована...

  • anschutka

    anschutka
    12 часов назад

    Страна напуганых идиотовА может в марте просто была опечатка? Не? Не может быть? Не надо кричать прокуратуре - Ау, надо просто туда написать, хотя, лучше здесь попузыриться


    Ну да, ну да. Технический сбой ещё мог быть, ага.

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    12 часов назад

    https://www.mk.ru/social/health/2020/04/03/effektivnost-apparatov-ivl-pri-koronaviruse-postavili-pod-somnenie.html

    Эффективность аппаратов ИВЛ при коронавирусе поставили под сомнение

    "Сколько бы вы ни раздували легкие, кислород в кровь не поступит".

    Об этом могут сказать только специалисты- наши врачи. И если аппарат ИВЛ спасет хоть одного человека это уже в плюс.

    Что касается предыдущих заявлений министра, не знаю. Разобраться в этом вопросе могут в том числе и журналисты Амуринфо, ведь и указанные в заголовке цифры можно ставить под сомнение и гадать владеют ли руководители реальными цифрами или нет.

  • oxotnik

    oxotnik
    10 часов назад

    "В министерстве здравоохранения уточнили, что в области имеется достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). На данный момент в распоряжении медиков имеется 336 устройств. На средства резервного фонда региональное правительство закупит еще два аппарата, четыре ИВЛ будет куплено с помощью федерального бюджета. Приамурье оснастят, в том числе, мобильными аппаратами вентиляции легких, которые можно использовать во время транспортировки пациентов."

    https://www.amur.info/news/2020/03/19/169632

    Где Истина?

  • Б-29

    Б-29
    3 часа назад

    oxotnik"В министерстве здравоохранения уточнили, что в области имеется достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). На данный момент в распоряжении медиков имеется 336 устройств. На средства резервного фонда региональное правительство закупит еще два аппарата, четыре ИВЛ будет куплено с помощью федерального бюджета. Приамурье оснастят, в том числе, мобильными аппаратами вентиляции легких, которые можно использовать во время транспортировки пациентов."

    https://www.amur.info/news/2020/03/19/169632

    Где Истина?


    Истина в вине.

  • Noir

    Noir
    3 часа назад

    Страна напуганых идиотов

    А может в марте просто была опечатка? Не? Не может быть? Не надо кричать прокуратуре - Ау, надо просто туда написать, хотя, лучше здесь попузыриться



    Даже если и опечатка, тогда и фраза про то что их достаточно это оговорка?

  • fon

    fon
    2 часа назад

    Noir
    Страна напуганых идиотов

    А может в марте просто была опечатка? Не? Не может быть? Не надо кричать прокуратуре - Ау, надо просто туда написать, хотя, лучше здесь попузыриться



    Даже если и опечатка, тогда и фраза про то что их достаточно это оговорка?


    Нужно ждать май. Вангую ИВЛов будет 3.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    oxotnik

    "В министерстве здравоохранения уточнили, что в области имеется достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). На данный момент в распоряжении медиков имеется 336 устройств. На средства резервного фонда региональное правительство закупит еще два аппарата, четыре ИВЛ будет куплено с помощью федерального бюджета. Приамурье оснастят, в том числе, мобильными аппаратами вентиляции легких, которые можно использовать во время транспортировки пациентов."

    https://www.amur.info/news/2020/03/19/169632

    Где Истина?



    А вы обе новости внимательно читали?



    В первой говорится об стандартной укомплектованности медучреждений региона ИВЛами, а во второй - об укомплектованности инфекционных госпиталей, формируемых для размещения ковидных пациентов.



    А это две больших разницы!



    Вполне вероятно, какое-то оборудование можно было изъять из больниц области почти без ущерба для лечебного процесса, а вот про недостающие аппараты именно для госпиталей и говорит в этой новости министр.



    А потому, думаю, радостные истерики, что поймали чиновника на вранье, тут не уместны.



    Кстати о вранье, сегодня Москва заявила, что от Амурской области до сих пор не поступили заявки на обеспечение СИЗ.



  • Касандра

    Касандра
    1 час назад

    Что мы тут рассуждаем?ЖЕРНОВНИКОВУ на *ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ* И РЯДОМ ГУБЕРНАТОРА И прокуратуру!ПУСКАЙ ВСЕ ОТКРЫТО ГОВОРЯТ.

  • Васян77

    Васян77
    56 минут назад

    Олдлорд ты истинный "Орлёнок" Таким ссы в глаза, а вам всё божья роса. Вирус спросит!

  • Мира

    Мира
    8 минут назад

    Кто все это читает?! Переписываемся как маленькие... Жаккелина Орлова - председатель Амурского отделения Общероссийского народного фронта., вы где?! АУ?! Надо бить во все колокола!

  • Tуман

    Tуман
    29 секунд назад

    В правительстве области 22 человека, в руководстве города 6 человек. Всем хватит

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