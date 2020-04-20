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Выбор читателей за 19 апреля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 19 апреля.

Еще у двоих человек в Амурской области выявили коронавирус

19 апреля в Амурской области выявлено два новых лабораторно подтверждённых случая новой коронавирусной инфекции, оба в Благовещенске. Результаты подтверждены в установленном порядке. Заболевания эпидемиологические связаны с посещением накануне других субъектов Российской Федерации.

Минздрав: медработники «скорой» Благовещенска обеспечены средствами защиты

Минздрав Приамурья организовал проверку оснащения Благовещенской станции скорой помощи средствами индивидуальной защиты для медработников бригад, выезжающих на вызовы. Поводом послужила распространяемая в соцсетях информация о сложившемся на станции дефиците экипировки, вследствие которого произошло заражение COVID-19 фельдшера «скорой».

Амурчанам советуют не открывать окна и избегать длительного нахождения на воздухе

В связи с задымлением в Амурской области региональное управление Роспотребнадзора ввело лабораторный контроль состояния атмосферного воздуха. Отбор проб и исследования на содержание взвешенных веществ, оксида азота, диоксида азота экспресс-методами осуществляются в контрольных точках Благовещенска и области. При этом амурчанам рекомендуют соблюдать правила поведения во время задымления.

Дождь, снег, ветер: 20 апреля принесет циклон в Амурскую область

20 апреля в Амурской области будет облачно, на севере с прояснениями. Ожидаются осадки, местами сильные – по северным районам преимущественно в виде снега и мокрого снега, по южным районам в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

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#Обзор #интернет #СМИ

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