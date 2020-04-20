Гороскоп 20 апреля: Козерогам не стоит нервничать, у Раков улучшится материальное положение

Гороскоп на сегодня. Восход Солнца: 05:25

Заход Солнца: 19:32

Солнце в Овне.

Овен. В какой-то момент Вы можете оказаться в плену давних воспоминаний. Астрологи предупреждают, что это может негативно отразиться на вашей продуктивности. Сегодня Вам понадобится помощь для достижения цели, не бойтесь попросить.

Телец. Постарайтесь сегодня не думать о своих амбициях, они будут лишь раздражать людей, которые требуют от Вас решения гораздо менее значимых, но важных для них бытовых проблем. Сжальтесь! В финансовом плане ожидается существенная подвижка, Вы получите прибыль или шеф решит поднять заработную плату.

Близнецы. В этот день желательно избегать стрессов, займитесь делом, которое регулярно поднимает Вам настроение. Не самое благоприятное время для сделок, ничего сегодня не подписывайте, лучше еще раз внимательно перечитайте документ.

Рак. Неожиданный финансовый подарок поможет Ракам быстро улучшить материальное положение уже сегодня. Ваше внимание должно переместиться на одного из членов семьи, он нуждается в поддержке.

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Лев. Вы можете ощутить пассивность, а в следующее мгновение Львам уже будет тяжело сосредоточиться на чем-то из-за излишней суетливости и активности. Несмотря на внутреннее напряжение, старайтесь держать себя в руках и работать в оптимальном для себя темпе.

Дева. Астрологи советуют Девам не торопиться с принятием решений, для достижения успеха придется действовать максимально непредсказуемо. К Вам за помощью пожалует человек, которому Вы не хотите оказывать поддержку. Не следует себе пересиливать, объясните все, как есть.

Весы. Чтобы достичь успеха в этот день, вам придется придерживаться твердой позиции и слушать только свою интуицию. Поддержка влиятельных людей может толкнуть Вас на смелый, однако рискованный поступок. Вместе с тем, астрологи полагают, что нужно выбирать проторенные дороги.

Скорпион. Сегодня в финансовой сфере Скорпионам придется надеяться исключительно на себя, подарки судьбы закончились. Хорошее время для освоения новых навыков, Вы будете принимать и воспринимать информацию легко и быстро.

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Стрелец. Вы получите возможность продемонстрировать свои сильные стороны и привлечь к себе внимание аудитории. Не откладывайте больше задуманный давно проект, сейчас все удастся.

Козерог. Астрологи предупреждают, что все будет идти не по плану, придется быстро реагировать, оперативно анализировать информацию. К счастью, Вы в этом профессионал! Придется заниматься сразу многими делами, постарайтесь не нервничать, от этого лишь возрастает риск ошибки.

Водолей. Противопоказано сомневаться в себе, конкуренты воспользуются вашим промедлением и обойдут Вас. Излишняя подозрительность в отношении самых близких может привести к охлаждению.

Рыбы. Даже в режиме карантина Вы можете активно вести дела, используя возможности Интернета и соцсетей. Сделайте в работе небольшой перерыв, события личной жизни захватят Вас уже в понедельник.

Астролог: Вальдемар Небоходцев