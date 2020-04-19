Умер писатель и журналист Александр Кабаков

Фото: www.facebook.com/nakhim.shifrin

В Москве 18 апреля в возрасте 76 лет скончался писатель, публицист и сценарист Александр Кабаков. Об этом сообщили главный редактор журнала «Русский пионер», журналист Андрей Колесников и актер Ефим Шифрин.

По словам Колесникова, писатель умер в субботу в 22:40 в московской больнице в возрасте 76 лет. Причина его смерти в настоящее время неизвестна, сообщают «Известия».

«Умер Саша Кабаков. Нету слов из-за плотности нынешних уходов... Светлая память... Сколько раз еще придется повторить до конца этого кромешного года "светлая память, светлая память..."» – написал Ефим Шифрин на своей странице в Facebook.

Кабаков родился в 1943 году в Новосибирске. Окончил механико-математический факультет Днепропетровского университета, затем работал инженером. Журналистская карьера началась в 1972 году в газете «Гудок». Позднее он работал в изданиях «Московские новости», «Новый очевидец», «Столичная вечерняя газета». Также был специальным корреспондентом и заведующим отделом издательского дома «Коммерсантъ».

С 1975 года Кабаков печатался как писатель-юморист. Известность получил после выхода в 1989 году романа-антиутопии «Невозвращенец». Также известен как автор произведений «Заведомо ложные измышления», «Ударом на удар», «Сочинитель», «Похождения настоящего мужчины» и других. В 2006 году стал лауреатом премии «Большая книга» за роман «Всё поправимо».

По его произведениям сняты фильмы «Десять лет без права переписки» и «Невозвращенец». В 2018 году вышла последняя книга Александра Кабакова под названием «Группа крови».

«Александр Кабаков – одна из самых крупных персон в современной русской литературе, после смерти более старшего поколения – Искандера, Аксенова, Битова. Сейчас его уже нет, иначе бы он посмеялся над тем, что я скажу: он звезда, он потрясающий стилист и сочинитель с безудержной фантазией. Роман "Невозвращенец" принес ему мировую славу. Я очень люблю его "Московские сказки" – это литература высшего сорта», – сказал ТАСС президент Русского ПЕН-центра Евгений Попов.